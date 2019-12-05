В Киргизии разом осудили двух премьеров - Исакова на 15 и Сатыбалдиева на 7,5 лет

19:47 06.12.2019

Бывший премьер Кыргызстана Сапар Исаков получил 15 лет тюрьмы по "делу Бишкекской ТЭЦ".



Бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков 6 декабря был приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Приговор предполагает конфискацию имущества Исакова, лишение его дипломатического ранга, ордена "Манас" II степени, а также права занимать должности в государственных органах сроком на три года.



Вместе с ним приговор по этому делу был вынесен еще нескольким бывшим чиновникам.

Бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев приговорен к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в госорганах сроком на 3 года.

Бывший глава Нацэнергохолдинга и заместитель министра энергетики Айбек Калиев приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и права занимать должности в госорганах на 3 года. Также принято решение о конфискации в доход государства 1 млн 627 тысяч 801 сом, полученные от продажи его автомобиля "Тойота Лэнд Крузер Прадо 150".



Бывший директор ОАО "Электрические станции" Салайдин Авазов приговорен к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в госорганах сроком на 3 года.

Бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев должен будет выплатить штраф в 5 млн сомов с лишением права занимать должности в госорганах сроком на 3 года. К отбыванию срока Артыкбаев не приговорен.

Бывший заместитель директора ОАО "Электрические станции" Жолдошбек Назаров и экс-глава группы по управлению модернизацией Бишкекской ТЭЦ Темирлан Бримкулов были приговорены к 2,5 годам лишения свободы. В связи с тем, что они уже отбыли этот срок в СИЗО, они были отпущены на свободу прямо в зале суда.

Бывший министр финансов Ольга Лаврова должна будет заплатить штраф в 3 млн сомов.

Также военная прокуратура Кыргызстана предъявила обвинение в коррупции при модернизации ТЭЦ бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, ему приговор пока не вынесен.



*****

Сапар Исаков был премьер-министром Кыргызстана в 2017-2018 годах при президенте Алмазбеке Атамбаеве, а до этого занимал должность замруководителя и руководителя аппарата президента Кыргызстана. Он был одним из членов "ближнего круга" Атамбаева.



Вскоре после смены власти в Кыргызстане, в результате чего президентом стал Сооронбай Жээнбеков, на нескольких ближайших соратников Атамбаева были заведены уголовные дела о коррупции. По версии следствия, Исаков при отборе подрядчика, который должен был заниматься модернизацией Бишкекской ТЭЦ, пролоббировал интересы иностранной компании (китайской TBEA). Сделка была заключена еще в 2013 году, когда чиновник занимал пост заместителя руководителя аппарата президента страны.

В конце января 2018 года на электростанции произошла авария, из-за которой Бишкек в разгар морозов остался без тепла. Ремонт теплоцентрали специалисты TBEA завершили лишь годом ранее. Компания отрицала какую-либо причастность к инциденту.



"Приходится спать под тремя одеялами": в Бишкеке в разгар морозов произошла авария на ТЭЦ



Исаков утверждает, что никогда не встречался с представителями TBEA, а вел переговоры только с китайскими дипломатами, работающими в посольстве страны в Кыргызстане. В суде он заявил, что "гордится" реконструкцией ТЭЦ и реализацией других проектов:

"В Центральной Азии еще не строили ТЭЦ дешевле, чем в Бишкеке. Я напористый и сильный человек – буду бороться до конца. Перед народом я чист и ничего не стесняюсь", – заявил экс-премьер и попросил президента Кыргызстана его "услышать".



Также он попросил "выпустить всех остальных (фигурантов дела), кроме меня, потому что главной целью являюсь я", и оставить его семье автомобиль:

"Потому что у меня четыре дочки, жена возит их в садик, школу, без машины будет тяжело семье", – сказал чиновник в суде.