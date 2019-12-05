Казахстан. Начало обучения на латинице сдвинуто на неопределенный срок. Нету алфавиту

20:00 06.12.2019

Министерство образования не сможет начать обучение на латинице в следующем году. Это стало понятно после поручения президента пересмотреть утвержденный ранее вариант алфавита



Бахтияр Даркеев, 5 декабря



Министерство образования не сможет начать обучение на латинице в следующем году. Это стало понятно после поручения президента пересмотреть утвержденный ранее вариант алфавита.

Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки РК:

– На сегодняшний день есть поручение президента, который сказал, что надо доработать. И пока доработанного и утвержденного варианта нет, говорить о том, что в 2020 году мы уже будем учиться в школах именно на латинице, не приходится, потому что это долгий процесс.

Дорабатывать алфавит будут в Министерстве культуры. Ну а заявленные даты по введению нового букваря в итоге сдвинулись на неопределенный срок. Поработать чиновникам придется серьезно, с привлечением ученых. Уже совместно они будут дорабатывать правила правописания и постепенно внедрять их, в том числе в учебники. О переходе школ на латиницу в 2020 году ранее заявлял предыдущий министр образования Ерлан Сагадиев. По его плану первопроходцами должны были стать ученики с 1-го по 5-й классы.