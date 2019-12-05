 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 06.12.2019
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Всеми обиженный кыр-олигарх от таможни Райым Матраимов подал в суд на журналистов и Ширин Айтматову
20:18 06.12.2019

Бывший чиновник отметил, что сотрудничает со следствием, чтобы опровергнуть ложные сведения в свой адрес.

Экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы Райым Матраимов подал в суд на корреспондента Али Токтакунова и других представителей СМИ, а также бывшего депутата ЖК Ширин Айтматову. Об этом он сообщил журналистам после допроса в Госкомитете национальной безопасности.

Видео появилось на YouTube-канале агентства Kyrgyztoday.
По словам Матраимова, с августа он находился за границей, где занимался вопросами бизнеса, но после скандала с выводом из страны 700 миллионов долларов, в котором фигурировало его имя, вернулся и начал сотрудничать со следствием, чтобы опровергнуть ложные сведения.
"Я не имею отношения даже к 7 тыйынам из этих 700 миллионов долларов. С предпринимателем Айеркеном Саймаити знаком не был. Все сказанное про меня - ложь. Я подал в суд на корреспондента "Азаттыка" Али Токтакунова, других журналистов и экс-депутата ЖК Ширин Айтматову. "Азаттык" работает на международном уровне, я готовлю иск на таком же уровне", - заявил бывший чиновник.

Он добавил, что правоохранительные органы проверяли его имущество на протяжении семи месяцев, но ничего противозаконного не обнаружили.
"Были вопросы по налогам, но мы возместили указанную сумму", - сказал Матраимов, отметив, что во время следствия будет находиться в Кыргызстане.
Имя Райыма Матраимова фигурирует в журналистском расследовании, где сообщается, что его семья незаконно вывела за границу 700 миллионов долларов. В материалах утверждается, что клан Матраимовых вел бизнес с другим влиятельным кланом - семьей Хабибулы Абдукадыра из Китая. Расследование основано на данных бизнесмена Саймаити, убитого 10 ноября в Стамбуле.

Источник - ru.sputnik.kg
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