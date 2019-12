Америка против Ирана. На доктринальном уровне, - В.Щербаков

20:21 06.12.2019 Америка и ее "империи зла"



Новый доклад разведки Минобороны США посвящен военной мощи Ирана



Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО



Баллистические ракеты – одно из главных средств борьбы с более сильным противником. Фото Reuters



Во второй половине 1981 года, в самый разгар холодной войны, министр обороны США Каспар Уайнбергер, выполняя пожелание главы государства, принял решение опубликовать несекретный обзор военной мощи Советского Союза. По мысли президента и военного министра, этот документ должен был предоставить военно-политическому руководству Соединенных Штатов, парламентариям, экспертам и, наконец, широкой американской общественности "полное и точное представление об угрозе", каковой на тот момент для Вашингтона в первую очередь являлась, конечно, Москва. При этом требовалось наглядно показать тот якобы огромный дисбаланс в вооружениях, который существовал между двумя сверхдержавами (дисбаланс в пользу СССР, конечно же!).

Выполнение особо важного задания поручили Разведывательному управлению Министерства обороны (РУМО), которое в сентябре 1981 года возглавил генерал-лейтенант Джеймс Уильямс, известный среди прочего тем, что поставил на широкую ногу сбор и анализ открытой зарубежной научно-технической информации и пробил создание комплексной системы сбора и обработки данных военной разведки (MIIDS). "Советы представляли собой уникальную угрозу, поскольку у них все было посвящено производству систем вооружения", – вспоминает в этой связи генерал-лейтенант в отставке Джеймс Уильямс, возглавлявший РУМО по сентябрь 1985 года.



БЕСТСЕЛЛЕР ОТ ПЕНТАГОНА



Первый доклад, вышедший в сентябре 1981 года под названием Soviet Military Power ("Советская военная мощь"), стал настоящим военным бестселлером того времени и отличным подарком к 20-летию РУМО.

И действительно, мало какая печатная продукция подобного рода может похвастаться стартовым тиражом в 35 тыс. экземпляров – именно такую цифру привел недавно бывший аналитик РУМО по России Джеймс Мерфи в проморолике, посвященном запуску новой серии изданий "Военная мощь" (в ряде источников можно встретить и цифру 36 тыс. штук). Успех был столь потрясающим, что американским военным разведчикам пришлось допечатывать тираж, который в итоге вырос до 250 тыс. копий. Такого, судя по их воспоминаниям, не ожидали даже сами инициаторы этого процесса. Как результат, с 1983 года издание стало выходить раз в год и даже было переведено на восемь языков, включая, что интересно, и русский.



"Во многих случаях этот доклад впервые показал американским политикам и общественности масштаб и широту советской военной мощи", – не без гордости подчеркивается важность труда тогдашних американских военных разведчиков уже в материалах их сегодняшних профессиональных потомков.

Да, что правда, то правда. Во многом это, кстати, способствовало тому, что президенту Рональду Рейгану, официально занявшему кресло хозяина Овального кабинета в январе 1981 года, удалось очень быстро убедить Конгресс и "весь трудовой американский народ" в необходимости радикального увеличения военных расходов для претворения в жизнь всех его задумок насчет наращивания боевой мощи Америки.



Еще бы, ведь последней предстояло противостоять самой настоящей "империи зла", как назвал Советский Союз этот борец с коммунизмом, который еще в 1940-е годы, как утверждают зарубежные источники, будучи тайным осведомителем под кодовым именем "Т-10", активно помогал ФБР выявлять в Голливуде тех, кто симпатизировал коммунистам.



К тому же в предисловии к первому изданию сего труда от имени министра обороны Уайнбергера не только сообщалось, что "советские Вооруженные силы насчитывают более 4,8 миллиона человек", но и подчеркивалось, что "все составные элементы советских Вооруженных сил – Ракетные войска стратегического назначения, Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морской флот и Войска противовоздушной обороны – продолжают проводить модернизацию и нескончаемым потоком получают новейшие системы вооружений, танки, ракеты, корабли, артиллерию и самолеты", а военные расходы Советского Союза продолжают увеличиваться не только для того, чтобы финансировать эту модернизацию, но и с целью обеспечить "проецирование мощи вдали от советских берегов" и для того, чтобы финансировать прокси-силы. Все это в конечном итоге, по мнению американских военных, представляло "растущую угрозу для международной стабильности".



"В настоящее время Советы располагают более чем 85 000 человек, которые ведут боевые действия в Афганистане. Советский флот находится в основных океанах планеты. СССР все более активно получает доступ к военной инфраструктуре и поддерживает прокси-войны в Африке, Юго-Западной Азии, Юго-Восточной Азии и в Западном полушарии", – подводит итог министр Уайнбергер и четко резюмирует: "Уже нет ничего гипотетического в вопросе, касающемся советской военной машины. Ее расширение, модернизация и вклад в проецирование мощи за пределы советских границ очевидны".



В общем, как и сказал Рейган, – "империя зла". Как тут не испугаться. Тем более что уже имелся и четкий образ такого "зла", поскольку к тому времени американский обыватель успел хорошо познакомиться с коварной Империей из "Звездных войн". Подготовленный в недрах РУМО доклад о "советской военной машине" лег на весьма благодатную почву: вот, построит Москва "Звезду смерти", и все – конец свободному миру. Говорят, что поступившая в продажу "Советская военная мощь" 1981 года издания расходилась по цене 6,5 долл. за штуку, словно пирожки в ярмарочный день.



Впоследствии, когда ежегодники "Советская военная мощь" стали доступны широкому кругу наших читателей (случилось это уже фактически только после крушения "железного занавеса"), самый высокий интерес, пожалуй, вызвали многочисленные, в количестве нескольких сотен, рисунки советских вооружений, военной и специальной техники, которые в период 1965–1991 годов готовили пентагоновские художники.



Одной из причин такого масштабного "военного рисования", по словам бывшего аналитика РУМО по России Эрика Хаммерсена, стало то, что публикация в открытых изданиях реальных фотографий советских вооружений, полученных агентурным путем, не представлялась возможной из-за угрозы выявления спецслужбами СССР источников, из которых эти фотографии были получены. Зато многие из этих рисунков, выполненных на высоком художественном уровне, до сих пор активно используются для иллюстрации многочисленных статей и книг, посвященных отечественному оружию.



Естественно, что в Москве в долгу перед заокеанским визави на таком важном поприще, как государственная пропаганда, оставаться совершенно не хотели, а потому в СССР быстро появился "наш ответ Чемберлену", в роли которого выступило издание "Откуда исходит угроза миру". Первая его итерация увидела свет уже в 1982 году.

В этой книге с такой же скрупулезностью и дотошностью, как и в "забугорном" аналоге, была исследована военная мощь Америки и ее сателлитов, а также во всех красках и, что называется, "на пальцах" разъяснялась убогая и агрессивная сущность проводимой ими политики. После внимательного ознакомления с этим трудом не оставалось никакого сомнения, что настоящая угроза миру исходит именно от Соединенных Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу.



Хотя автора этих строк, тогда – учащегося средней школы одного из военных городков, данный труд, изданный на высоком полиграфическом уровне, говоря откровенно, интересовал больше с точки зрения наличия в нем красочных иллюстраций различных зарубежных вооружений и военной техники, которые не всегда можно было найти даже в журнале "Зарубежное военное обозрение". Тем более что последнее в киосках и магазинах в то время не продавалось, а "добывалось" исключительно у пап-офицеров и во время сдачи макулатуры в школе.



НОВАЯ УГРОЗА



После распада Советского Союза надобность в регулярной печатной страшилке, которой Пентагон пугал американских политиков, экспертов и обывателей, а также союзников и просто "сочувствующих", отпала сама собой. Впрочем, подготовленный к печати очередной, десятый по счету, труд в 1991 году все же вышел, но уже под названием Military Forces in Transition ("Вооруженные силы в переходный период").



"С середины 1980-х и в начале 1990-х годов советские силы общего назначения подвергались всеобъемлющей реорганизации, сравнимой по размаху только с масштабными сокращениями в первые хрущевские годы. Эта реорганизация затронула почти каждый элемент советских сил на ТВД (ТВД – театр военных действий. – "НВО") и включала принятие новой оборонительной доктрины, существенные сокращения и вывод советских войск из Восточной Европы. Результаты провалившегося августовского путча означают дальнейшие серьезные изменения в отношении Вооруженных сил", – подчеркивалось в выводах этого доклада и резюмировалось, что "руководители республики будут играть все более важную роль в определении ключевых вопросов военной политики, затрагивающих все аспекты Вооруженных сил".

Авторы как в воду глядели: выпускать новый обзор в следующем году Пентагон уже не стал, так что команда, которую на протяжении десятилетия бессменно возглавлял А. Денис Клифт, осталась, что называется, не у дел. А ведь на пике популярности "Советской военной мощи", которая в 1987 году была отпечатана тиражом аж 400 тыс. (! ) копий, над проектом работали сотни человек. Впрочем, опытные специалисты за бортом не остались. Тот же А. Денис Клифт затем три года возглавлял штаб РУМО.



Советский же аналог – издание "Откуда исходит угроза миру" – последний раз был выпущен, если я не ошибаюсь, за четыре года до этого: четвертое издание вышло в свет в 1987 году тиражом 90 тыс. экземпляров, что было весьма неплохо по тому времени, а уж по нынешним временам для книг такого рода это звучит фантастично и недосягаемо.

Впрочем, после начала нового витка противостояния Вашингтона с его соперниками и противниками, которое уже получило название "холодная война 2.0", потребовалось вновь убедить парламентариев и общественность в том, что перед Америкой встала настолько серьезная угроза, что на борьбу с ней надо бросать все больше и больше ресурсов – финансовых, материальных и людских.



Вот тут-то все и вспомнили о книжках "Советская военная мощь". Однако простой заменой слова "советская" на "российская" было уже не обойтись, поскольку теперь у Вашингтона появилось сразу пять главных противников: Москва, Пекин, Тегеран, Пхеньян и международный терроризм. Будь жив Рональд Рейган, он бы всем им, вероятно, без промедления присвоил титул "империя зла".

"В текущей стратегической обстановке перед объединенными силами (ВС США. – "НВО") стоят пять ключевых вызовов – Россия, Китай, Иран, Северная Корея и жестокие экстремистские организации", – заявил летом 2017 года тогдашний председатель Комитета начальников штабов ВС генерал Джозеф Данфорд на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса по делам Вооруженных сил.



Естественно, что все тут же обратили свои взоры на Разведуправление Минобороны, ведь в его "рекламном" видеоролике четко сказано: "РУМО готово в любой момент дать ответ на глобальные вызовы, которые угрожают американцам и всему нашему образу жизни. Наша задача – предоставить обобщенную разведывательную информацию о военных возможностях зарубежных стран и об оперативной обстановке". Ну а руководство РУМО в такой ситуации, не мудрствуя лукаво, решило подготовить уже не одну, а целую серию отчетов, в которых отразить военную мощь всех соперников и врагов Америки. Эта серия, как нетрудно догадаться, получила вполне ожидаемое название Military Power, то есть в переводе с английского – "Военная мощь".



Первым в 2017 году свет увидел труд, посвященный России (кто бы сомневался!). Доклад получил название Russia Military Power. Building a Military to Support Great Power Aspirations, что можно перевести с английского как "Военная мощь России: создание Вооруженных сил для поддержки великодержавных амбиций".



"В духе изданий "Советская военная мощь" РУМО выпускает несекретный обзор по вопросу военных возможностей, связанных с вызовами, с которыми мы сталкиваемся, и начинаем мы с России", – подчеркивалось во вступлении к новому труду военных разведчиков. Что сказать по этому поводу? Прошло несколько десятилетий, но фантазии у аналитиков РУМО на что-то иное, чем повторение "Советской военной мощи", не хватило. С другой стороны, а зачем напрягаться, если это в Америке всех устраивает?



Особо примечательно то, что, хотя в проморолике, размещенном в июне 2017 года в аккаунте РУМО на YouTube, перечень угроз дается в следующем порядке – Россия, Иран, Китай, КНДР и международный терроризм, вторым по счету появился все же доклад не об Иране, а о другом "равном по силе противнике" Америки – Китае: труд China Military Power. Modernizing a Force to Fight and Win, что можно перевести с английского как "Военная мощь Китая: модернизация армии для того, чтобы сражаться и победить", вышел в свет в январе 2019 года.



"Этот доклад дает представление о модернизации китайской военной мощи, которая трансформируется из оборонительной, негибкой сухопутной силы, отвечающей за безопасность внутри страны и на ее периферии, в единую, очень гибкую, экспедиционную и проецирующую силу "руку" китайской внешней политики, которая участвует в военной дипломатии и операциях по всему миру", – подчеркивал во вступительном слове к этому труду глава РУМО генерал-лейтенант Роберт Эшли. Из этой характеристики вполне понятно, почему вторым вышел доклад именно о Китае, а не об Иране.

Кроме того, в серии публикаций "Военная мощь" вышли два доклада по специфическим угрозам, исходящим от соперников, противников и врагов Америки:

– Global Nuclear Landscape (2018) – в нем максимально подробно рассмотрены ядерные арсеналы России, Китая и КНДР, а также дана краткая текущая оценка или ретроспективный анализ "ядерных проблем" Ирана, Ливии и Сирии;

– Challenges to Security in Space (2019) – в этом документе американскими военными разведчиками-аналитиками подробно изучены вопросы обеспечения безопасности в космосе, и в первую очередь возможности Китая, России, Ирана и КНДР по действиям в космическом пространстве, в том числе и с военной целью.

Наконец, 19 ноября 2019 года вышел новый доклад из обновленной серии "Военная мощь", который, наконец, посвящен Ирану и носит название Iran Military Power: Ensuring Regime Survival and Securing Regional Dominance ("Военная мощь Ирана: обеспечение выживания режима и закрепление регионального доминирования").

"Поскольку Тегеран расширяет свои возможности и является как неконвенциональной, так и конвенциональной угрозой на Ближнем Востоке, сегодня становится как никогда более важным, чтобы мы понимали военную мощь Ирана и ту угрозу, которую она представляет нашим интересам, нашим союзникам и нашей безопасности", – подчеркивает генерал-лейтенант Роберт Эшли во вступительном слове.



ИРАНСКАЯ УГРОЗА



Корпус стражей исламской революции

насчитывает около 190 тыс. человек, а еще

более полумиллиона числится в активном

резерве.



"В этом томе содержатся подробные сведения об оборонных и военных целях Ирана, его стратегии, планах и намерениях; организации, структуре и возможностях его вооруженных сил, поддерживающих эти цели, а также о соответствующей инфраструктуре и промышленной базе", – указывается в преамбуле издания.



И работа американскими разведчиками-аналитиками, надо сказать, проведена колоссальная. В упомянутом документе, содержательная часть которого насчитывает 117 страниц, ими с высокой тщательностью и точностью были исследованы все составляющие военной мощи Ирана, которая, по мнению официального Вашингтона, представляет серьезную угрозу для нацбезопасности США и их союзников. Причем данные для рассматриваемого исследования использованы самые что ни на есть свежие, поскольку, как указано в докладе, точкой отсечения входящей информации является август 2019 год.

В докладе кратко рассмотрена история иранских Вооруженных сил – начиная с 1921 года и по текущий день. В том числе уделено внимание военно-техническому сотрудничеству между США и Ираном в годы шахского периода в истории последнего. "К середине 1970-х годов Тегеран стал крупнейшим заказчиком американского вооружения", – подчеркивается в этой связи в докладе.

Отдельная глава рассматриваемого труда посвящена подробному анализу современной структуры Армии Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), численность которых, по данным американских военных разведчиков, насчитывает соответственно 420 тыс. и 190 тыс. человек, плюс еще 640 тыс. человек – в активном резерве КСИР. Здесь же дается оценка целей и задач внешней политики Ирана и направлений их реализации, рассматриваются основные положения стратегии национальной безопасности Тегерана, а также основные направления его военного строительства и военного и военно-технического сотрудничества с различными зарубежными странами, включая и Россию.



Особое внимание уделено американскими военными разведчиками анализу основных особенностей военной доктрины и военной стратегии Ирана, в том числе выявлению системы взглядов военного командования этой страны на военные конфликты и войны, в том числе и те, что будут вестись в будущем. При этом постоянно подчеркивается тот факт, что в целях решения своих задач Тегеран активно использует как конвенциональные, так и неконвенциональные, так называемые прокси, силы, а также нацелен на использование в борьбе с более сильным противником, каковым являются Соединенные Штаты, тактики асимметричных действий. Также отмечается, что начиная с 2016 года иранские лидеры все активнее выступают за то, чтобы при защите территории страны и ее национальных интересов за границей действия силовых структур государства носили бы более проактивный и наступательный характер.



Здесь же дается достаточно подробная характеристика высшему военно-политическому руководству государства, а также обрисовываются контуры национальной системы военного управления и перечисляются ее основные составляющие (органы).

Важное внимание в докладе РУМО уделено ядерной программе Тегерана. При этом отмечается, что последний стремится к обладанию ядерным оружием, а также средствами его доставки, включая межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), но подчеркивается, что в настоящее время он все же таковым не обладает. "Без достаточного количества оружейных расщепляющихся материалов Иран не может производить ядерное оружие", – говорится в этой связи в рассматриваемом докладе.

Анализируются возможности Тегерана по ведению военных операций в космосе и из космоса, а также его способности осуществлять действия в рамках стратегии ограничения или недопущения доступа сил противника в особо важные районы.



В размещенных в конце доклада приложениях, совокупный объем которых, кстати, превышает объем основной текстовой части документа, подробно рассмотрены как сами иранские Вооруженные силы (по всем их видам и некоторым родам войск), так и "неконвенциональные силы", под которыми в докладе понимаются силы "Кудс" из состава КСИР, а также различные союзные Тегерану зарубежные военизированные организации и прокси-формирования. Отдельные приложения посвящены иранским разведслужбам, военно-промышленному комплексу страны и его возможностям, реализуемым программам военного строительства, закупкам вооружений и пр.

МОДЕРНИЗАЦИЯ – КЛЮЧ К ПОБЕДЕ

"Поскольку основные цели Тегерана в области национальной безопасности вряд ли изменятся в обозримом будущем, Иран продолжит использовать сочетание конвенциональных и неконвенциональных возможностей для достижения своих целей внутри страны и за рубежом. Стремясь упрочить свои позиции в регионе, Тегеран пытается укрепить международные связи и наращивать потенциал своих партнеров на Ближнем Востоке, одновременно развивая собственный военный потенциал для обеспечения обороны и сдерживания. Признавая свою неспособность победить вооруженные силы передовых стран Запада, таких как Соединенные Штаты, Иран в ближайшем будущем, вероятно, продолжит делать упор на развитии трех основных составляющих своего потенциала: баллистических ракет, способных поражать цели по всему региону; военно-морских сил, способных угрожать судоходству в Персидском заливе и Ормузском проливе; и поддержки партнеров и прокси-сил, способных проводить неконвенциональные операции за рубежом", – указывается в заключительной части доклада, но подчеркивается, что наряду с указанными тремя приоритетными направлениями иранское руководство претворяет в жизнь и программу модернизации остальных составляющих военного потенциала страны.



В том, что касается непосредственно иранских ВС, речь здесь идет об ускоренном – насколько это позволяют ограниченные определенным образом ресурсы государства – развитии всех видов ВС, а равно и об активном совершенствовании отдельных классов вооружений, военной и специальной техники, в первую очередь – крылатых ракет, боевых самолетов, подводных лодок, систем противовоздушной обороны (ПВО), а также средств ведения разведки, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и киберопераций.



В Пентагоне считают, что иранский флот

готовится взять под контроль морские

коммуникации в Персидском заливе и

блокировать Ормузский пролив.



"Последний пятилетний план развития Ирана продолжает уделять приоритетное внимание ракетному оружию, военно-морским силам и средствам противовоздушной обороны, но также содержит новый акцент на боевую авиацию и возможности РЭБ", – подчеркивается в этой связи в рассматриваемом исследовании РУМО и отмечается, что основными целями программы модернизации национальных ВС определены:



– Военно-воздушные силы – создание современной авиации, способной решать широкий комплекс задач в рамках наступательных и оборонительных операций, в том числе с использованием ударных беспилотников;

– Военно-морские силы – достижение флотом такого уровня боевого потенциала, который позволит ему эффективно решать задачи регионального сдерживания. При этом в докладе указывается, что "Военно-морские силы Ирана будут получать все более современные "платформы" и оружие, включая усовершенствованные морские мины, более быстрые и более смертоносные надводные корабли и катера, более совершенные противокорабельные крылатые ракеты, а также более крупные и более совершенные подводные лодки и новые противокорабельные баллистические ракеты";

– Сухопутные войска – укрепление боевого потенциала войск и наращивание возможностей по их быстрому развертыванию, для чего, указывают авторы доклада, "Сухопутные войска продолжат структурные преобразования, включая создание новых бригад быстрого реагирования, что позволит им стать более гибкими и эффективными в противодействии угрозам";

– силы и средства противовоздушной обороны – модернизация зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности, а также создание ЗРК большей дальности и новых радиолокационных средств и систем C4ISR (командование, управление, связь, компьютеры, разведка, наблюдение и рекогносцировка);

– ракетное оружие – повышение точности и ударной мощи ракетных комплексов различного назначения, а также обеспечение серийного производства баллистических и крылатых ракет. "Иран будет размещать постоянно растущее количество баллистических ракет средней дальности, обладающих более высокой точностью и большей разрушительной силой, а также крылатых ракет, предназначенных для ударов по наземным целям, – отмечается в этой связи в докладе. – Он также будет стремиться к обретению технических возможностей, которые позволили бы ему создать МБР";

– системы радиоэлектронной борьбы и системы C4ISR – всемерное развитие данных систем, в том числе обеспечение возможности их размещения в космосе;

– киберсистемы – наращивание возможностей по ведению операций в киберпространстве и приобретение способности создавать посредством этих возможностей серьезную угрозу инфраструктуре противника.

При этом в докладе американскими военными разведчиками особо подчеркивается тот факт, что эмбарго на поставки целого ряда современных видов вооружений и военной техники, которое наложено на Иран, продлится только до октября 2020 года, после чего Тегеран сможет приступить к закупкам за рубежом новейшего оружия, включая истребители 4-го поколения, беспилотники, танки и различные средства поражения. Причем с тревогой отмечается, что, получив доступ к новейшим технологиям, иранцы даже смогут самостоятельно создать межконтинентальные баллистические ракеты.

"По мере наращивания в течение следующего десятилетия своих возможностей и формирования своего подхода к региону иранские военные могут приступить к планированию более широких операций, таких как многосторонние миротворческие миссии, экспедиционные операции в других частях региона или постоянное базирование в странах-союзниках", – с тревогой отмечается в выводах доклада.

Впрочем, американские военные аналитики делают при этом оговорку, что ограниченные ресурсы и активность других ближневосточных акторов, а равно и продолжающееся военное присутствие в регионе ВС США, могут способствовать тому, что Тегеран в конечном итоге не сможет в полной мере реализовать свои амбициозные планы. К тому же Вашингтон постоянно предпринимает активные действия для сдерживания Тегерана наподобие размещения в Саудовской Аравии дополнительного воинского контингента, включая экспедиционное авиакрыло и две истребительные авиаэскадрильи, а также подразделения с комплексами управляемого ракетного оружия.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

"На протяжении всей своей 40-летней истории Исламская Республика Иран непримиримо противостояла Соединенным Штатам, нашему присутствию на Ближнем Востоке и нашей поддержке Израиля", – отмечает глава РУМО генерал-лейтенант Эшли в предисловии к докладу. Эти слова в целом объясняют, почему американские военные разведчики поставили именно Иран в списке важнейших угроз для Америки на второе место – сразу после России, но перед Китаем.

Видимо, они понимают, что Тегеран ни за что не пойдет на поклон Вашингтону и будет до последнего защищать свои национальные интересы и поддерживать своих союзников. Ведь, как подчеркивают сами авторы доклада, "Иран рассматривает Соединенные Штаты как свою самую большую постоянную угрозу и считает, что Соединенные Штаты ведут тайную и "мягкую" войну, чтобы свергнуть режим". А для борьбы с таким "сатаной" все средства хороши.



Нам же остается подождать продолжения серии "Военная мощь", в которой вскоре должны появиться доклады по КНДР и международному терроризму. Интересно, а упомянут ли аналитики РУМО в последнем из них тот факт, что в значительной мере активизация этого самого международного терроризма обусловлена действиями их коллег из Лэнгли и политиков из Белого дома? Разгребать же все "косяки" этих "специалистов" вынуждены в итоге не только американские солдаты и офицеры, но и военные целого ряда других стран мира, у которых на самом деле и без того есть чем заняться. Источник - ng.ru

