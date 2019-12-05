"Корпорация зла". США обвинили российских хакеров в хищении 100 млн долларов

00:27 07.12.2019 Власти США объявили Максима Якубца и Игоря Турашева в розыск



Госдепартамент США объявил о награде в 5 млн долларов за информацию, которая поможет аресту россиянина Максима Якубца. Американские власти считают его лидером хакерской группировки Evil Corp.



Одновременно министерство финансов США ввело санкции против 17 россиян, связанных с Якубцом, и шести российских компаний, заявив, что они могли быть причастны к хищению более 100 млн долларов и иметь связи с российскими спецслужбами.



Об обвинениях, выдвинутых против Максима Якубца министерство юстиции США объявило утром в четверг на специальной пресс-конференции в Вашингтоне. Помимо него объявление предъявлено Игорю Турашеву.



Как заявил федеральный прокурор Скотт Брэйди, обвинительное заключение против обоих россиян было утверждено Большим жюри присяжных в Питтсбурге, штат Пенсильвания, еще в ноябре этого года, а в следствии, кроме сотрудников ФБР, министерства финансов США и представителей Секретной службы, участвовали также представители полиции Великобритании.



Одновременно Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США объявил о введении санкций против шести российских компаний, 17 частных лиц и хакерской компании Evil Corp., руководителем которой власти США считают Якубца.



По утверждению американских властей, компания Evil Corp занималась созданием и рапространением фишинговой компьютерной программы Dridex. В результате хакерским атакам подверглись "банки и финансовые институты в более, чем 40 странах, а нанесенный ущерб превысил 100 миллионов долларов".



При этом уголовные обвинения предъявлены только Якубцу (по версии американских властей, пользовался ником AQUA) и Турашеву, которого в США называют системным администратором хакерской группы (ENKI, NINTUTU).



Кто такой Максим Якубец?



По данным минюста США, базирующаяся в России хакерская группа Evil Corp начала свою деятельность как минимум в 2016 году, начав распространение вируса Dridex. Программа взламывала компьютерные серверы, похищая личные данные пользователей, включая и информацию о банковских счетах. В течении года хакеры смогли получить данные клиентов 300 банков в США и Великобритании.



Лидером группы американские правоохранительные органы считают уроженца Хмельницкой области Украины Максима Якубца, родившегося 20 мая 1987 года. Позднее он получил гражданство России. Кроме руководства действиями Evil Corp, он, по утверждению властей США, мог быть связан с россиянином Евгением Богачевым, которому в США предъявлены обвинения в распространении вирусных программ Zeus, Jubber Zeus и Game Over Zeus.



В специальном заявлении минфина США также утверждается, что начиная как минимум с 2017 года Максим Якубец сотрудничал с ФСБ и в апреле 2018 года "находился в процессе" получения лицензии ФСБ на право работы с секретной информацией. По мнению американских властей, это свидетельствует о том, что Якубец и контролируемые им компании могли работать и в интересах российских властей.



"Члены Evil Corp ведут роскошный образ жизни, финансируемый за счет сбережений их жертв. Если Максим Якубец (AQUA) когда-либо покинет Россию, он будет арестован и экстрадирован в США", - предупреждает Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.



"Ничего не надо обо мне знать"



Против еще 15 россиян введены стандартные санкционные запреты - им запрещен въезд в США, их банковские активы и недвижимость могут быть арестованы, а гражданам США запрещено вступать с ними в деловые отношения.



Это Алексей Башликов, Гульзара Бурхонова, Андрей Плотницкий (он же Андрей Ковальский, STREL), Дмитрий Слободской, Кирилл Слободской, Дмитрий Смирнов, Иван Тучков и Артем Якубец.



По телефону Дениса Гусева, который американским властям известен по никам GOTMAN, David, POMOJAC и Marin, Би-би-си ответил уставший мужчина - в Когалыме, где он предположительно живет, уже поздний вечер.



Би-би-си: С вами связывались американские власти, прежде чем внести в этот список?



Дмитрий Гусев: А должны были?



Би-би-си: Они считают, что вы связаны с хакерами. Вам вообще знакомо такое название Evil Corp?



Д.Г.: Нет.



Би-би-си: Есть еще второе название - Dridex Gang.



Д.Г.: Вы кто такой вообще?



Корреспондент Би-би-си представился и еще раз уточнил, звонит ли он Денису Игоревичу Гусеву. Собеседник подтвердил, что его зовут именно так и что он родился 10 июня 1986 года - именно эта дата рождения указана в документах минфина США.



Би-би-си: Ваше имя сейчас произносят на пресс-конференции в США.



Д.Г.: Ну хоть обо мне в США будут знать!



Би-би-си: А чем вы вообще занимаетесь, каким бизнесом?



Д.Г.: Это коммерческая тайна.



Би-би-си: С банковским сектором связано?



Д.Г.: Может быть.



Би-би-си: Вы вообще программист, айтишник?



Д.Г.: Нет. Давайте ближе к теме. Что вам надо?



Би-би-си: Я раньше не был знаком ни с вами, ни с вашим бизнесом.



Д.Г.: Не надо быть знакомым с моим бизнесом! Вообще ничего не надо обо мне знать.



Би-би-си: Может, вы что-то продаете в сфере информационных технологий?



Д.Г.: Нет, еще не начал, собираюсь.



Далее собеседник сказал, что его ждут, и бросил трубку.



Под санкции также попали гражданин Узбекистана Азамат Сафаров, гражданин Израиля Давид Губерман, гражданин Испании Карлос Альварес, гражданин Греции Георгиос Манидис и украинцы - Татьяна Шевчук и Руслан Замулко.



Родственники и знакомые последнего публикуют в соцсетях короткие некрологи и фото поминальных свечей. Судя по этим сообщениям, 49-летнего бывшего военного не стало этой осенью. На момент публикации у Би-би-си не было информации о причинах возможной смерти Замулко.



Хакерский бизнес?



Кроме хакерской группы Evil Corp в санкционные списки минфина США внесены российские компании.



Компания "Юником" зарегистрирована в городе Когалым. Она занимается грузоперевозками, техобслуживанием автомобилей и различной торговлей - от продажи табака и продуктов питания до торговли топливом и автомобилями. Компания также занимается "деятельностью рекламных агентств" и вложениями в ценные бумаги.



По данным на конец года, в "Юникоме" работал всего один человек - директор Дмитрий Гусев (полный тезка хакера из санкционного списка, с которым говорила Би-би-си). Уставной капитал этой многопрофильной компании 25 тысяч рублей. В 2018 году она получила выручку на уровне 519 тысяч рублей.



В списке есть еще одна многопрофильная компания из Когалыма - "Вертикаль". По данным СПАРК, компания занимается торговлей металлическими и неметаллическими конструкциями, строительством дорог и автомагистралей, железных дорог и метро.



В этой компании работают двое человек, а ее выручка в 2018 году составила 10 млн рублей. Директором ее, по данным СПАРК, также является Денис Гусев..



ООО "Центр автообслуживания" (TSAO) зарегистрирован в городе Курган. Компания занимается техобслуживанием и ремонтом автомобилей. В компании работает один человек по данным СПАРК на конец 2018 года.



На данный момент эта компания не связана с Гусевым или другими фигурантами списка минфина США. Но до апреля 2017 года Гусев был ее директором.



Гусев - владелец и гендиректор ООО "Бизнес-столица". У компании указано много видов деятельности, за последние четыре года у нее было восемь приостановок операций по счетам.



Кроме того, Гусев был гендиректором ООО "Трейд-инвест", которое сейчас не действует. У компании восемь исполнительных производств на 1,7 млн рублей, в 2019 году 10 раз были приостановлены операции по ее счетам.



Также Гусев действующий гендиректор ООО "Оптима", которая торгует оборудованием и приборами.



В этой же компании до него гендиректором был Слободской (также в СПАРК упоминается как Слободский) Кирилл Алексеевич, который также попал в санкционный список 5 декабря.



Слободской - гендиректор о совладелец ООО "Анерис", которое торгует оборудованием и приборами, а также разрабатывает программное обеспечение. Также он был гендиректором ООО "Кронис", которое занималось торговлей техникой и оборудованием.



На повторный звонок Би-би-си мужчина с номером телефона Дмитрия Гусева ответил, что ему не интересно, в чем его обвиняют. Источник - BBC

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