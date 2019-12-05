Последний марш "Желтых жилетов" по Франции собрал рекордные 800 тысяч протестантов!

00:29 07.12.2019

Марш "желтых жилетов" собрал во Франции свыше 800 тысяч человек



По численности митинг называют самым крупным, начиная с 2010 года



ЮЛИЯ САЛЬНИКОВА



Забастовка во Франции может стать одной из самых масштабных за последние 25 лет. Как сообщает телеканал BFMTV, к маршу "желтых жилетов" примкнули 806 тысяч человек. Это самая большая численность массовых митингов с 2010 года. Официально поводом для шествия стала пенсионная реформа. Призывы к забастовке проводили силами двух неправительственных организаций, людей агитировали присоединиться к шествию в больницах, школах, у зданий полиции, общественных местах. Утром 5 декабря шествие начали всего несколько тысяч человек, но уже к вечеру их численность увеличилась в разы.



Некоторые высказывают подозрения, что митинг не случайно проходит на следующий день после саммита НАТО, где президент Франции допустил ряд смелых высказываний и в отношении альянса, и в отношении России.



Больше всего протестующих в Париже – свыше 250 тысяч человек.



- Для столицы это также самая сильная мобилизация с 2010 года, - сообщают журналисты телеканала.



Во время шествия произошли стычки с полицией. Известно о 90 задержанных.