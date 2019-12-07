 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Обострение в Афганистане: генерал Дустум объявил войну талибам
09:20 07.12.2019

7.12.2019
Александр Хроленко

Власти Афганистана объявили о начале крупной военной операции против талибов и других боевиков-исламистов на севере страны. Дестабилизация угрожает и сопредельным странам Центральной Азии.
Нехарактерные для Афганистана в зимнее время года боевые действия в приграничных северных провинциях свидетельствуют о значительном росте потенциала и активности талибов, а также о решимости правительственных войск и сил безопасности переломить вооруженную борьбу с террористической группировкой в свою пользу.

Первый вице-президент ИРА генерал Абдул Рашид Дустум объявил о начале крупной военной операции против талибов и других боевиков-исламистов на севере страны. Дестабилизация угрожает и сопредельным странам Центральной Азии за линией Амударьи и Пянджа. Афганские войска 5 декабря отразили масштабную атаку боевиков движения "Талибан"* на приграничный с Таджикистаном уезд Дашт-и-Арчи северо-восточной провинции Кундуз. "Талибан" в очередной раз попытался взять под контроль участки афгано-таджикской границы. Тактика боевиков совершенствуется, действия становятся более организованными.

Так, приграничный уезд Дашт-и-Арчи талибы атаковали одновременно с территории уездов Хан-Абад, Кундуз и со стороны соседней провинции Тахар. Встретив сопротивление афганских сил безопасности, боевики отступили, перегруппировались и возобновили атаки. Уничтожено 28 талибов и четыре пикапа с пулеметами.

Кроме того, в ночь на 5 декабря афганские силовые структуры провели зачистку нескольких населенных пунктов в пригороде Кундуза и ликвидировали 28 экстремистов и четыре единицы автотехники. В ходе операции военно-воздушных сил в провинции Урузган были уничтожены 11 боевиков.

Попытки афганского правительства и талибов достичь политического компромисса в 2018–2019 годах оказались безуспешными. И если Кабул не "поставит на место" талибов до мирного соглашения (или вместо него), несложно прогнозировать неизбежность новых витков вооруженной, кровопролитной борьбы за власть в стране.
Бескомпромиссное противостояние
Активность боевиков растет на фоне возобновившихся переговоров с США о мирном соглашении и выводе американских войск из Афганистана, и это отражает стремление вести переговоры с позиции силы. Вооруженные группы действуют в северных приграничных провинциях Фарьяб, Сари-Пуль, Джаузджан, Балх и Саманган. На автотрассах Фарьяб - Джаузджан и Джаузджан - Балх боевики регулярно берут в заложники мирных граждан и требуют выкуп. Подобная ситуация с безопасностью требует решительных действий.

Абдул Рашид Дустум и глава департамента национальной обороны Асадулла Халид 2 декабря обсудили военные операции и координацию с американским генералом Скоттом Миллером, который возглавляет войска США и НАТО в Афганистане. Ранее Дустум предлагал правительству ИРА, Соединенным Штатам и НАТО план разгрома талибов на севере Афганистана, рассчитанный на полгода (без участия американских войск). Если Дустум когда-нибудь сможет "огнем и мечом" объединить разорванную талибами и другими террористическими группировками страну, он встанет в один ряд с национальным героем Ахмадом Шахом Масудом. Однако "Талибан" располагает огромными деньгами, арсеналами и "призывными ресурсами". В северных провинциях Афганистана сосредоточены, по разным оценкам, от 5 тысяч до 10 тысяч боевиков. В стране укрепляет свои позиции ИГ*, в рядах которого имеются выходцы из республик Центральной Азии (Таджикистана, Узбекистана, Казахстана).

С другой стороны, многомиллиардные инвестиции и войсковые операции США и их союзников с 2001 года не смогли привести Афганистан к миру и стабильности. Сегодня наблюдается парадоксальная ситуация: генерал Дустум объявляет войну "Талибану" в северных провинциях, а спецпредставитель США Залмай Халилзад ведет официальные переговоры с талибами в Дохе (Катар). И переговоры горячо поддерживает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Пожалуй, это выглядит как признание Западом провала многолетнего государственного и военного строительства в Афганистане. Сопредельные государства Центральной Азии вынуждены со своей стороны укреплять систему обороны и безопасности.

Превентивные меры

Таджикистан в 2019 году сдал свои позиции в Глобальном индексе терроризма во многом из-за соседства с Афганистаном (1 344 километра общей границы). И все же необходимо признать, что в сложнейших геополитических условиях Душанбе в последние годы удалось значительно укрепить таджикско-афганскую границу (особенно на Шуроабадском и Бадахшанском направлениях) и национальную армию - самостоятельно и с использованием ресурсов ОДКБ.

В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Таджикистан уверенно стремится вверх и сегодня достиг 94-й строчки. В оценках обороноспособности следует учитывать также помощь союзников и дислоцированную в республике 201-ю российскую базу (7 500 военнослужащих), которая динамично перевооружается и наращивает боевые возможности. Недавно в республику перебросили из состава российского Центрального военного округа дивизион ПВО зенитных ракетных комплексов С-300ПС. Личный состав 201-й российской базы в 2020 году будет участвовать в сотне учений различной тематики.

Несколько лет назад Москва обещала поставить Душанбе вооружение почти на миллиард долларов, а до 2025 года 1 инвестировать в модернизацию таджикской армии около 200 миллионов. Таджикистану уже передали вертолеты Ми-8 и Ми-24, свыше 300 единиц бронетанковой техники, артиллерийские установки, средства противовоздушной обороны и связи - на сумму 122 миллиона долларов.

На территорию РТ проецируются коллективные силы быстрого развертывания (более 10 батальонов) и коллективные силы оперативного реагирования (22 тысячи военнослужащих в составе подразделений специального назначения). Вблизи таджикско-афганской границы регулярно проводятся учения "Боевое братство" с участием многотысячной группировки войск ОДКБ, с привлечением всех видов боевой авиации и ракетных комплексов "Искандер-М".

Соседний Узбекистан - признанный в Центральной Азии лидер оборонного строительства (48-е место в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower). Ташкент самостоятельно и успешно реализует программу переоснащения войск новейшим вооружением до 2020 года. Республика не состоит в ОДКБ, дистанцируется от военно-политических союзов и коалиций, и все же узбекская армия активно участвует в совместных маневрах антитеррористической направленности. Так, на полигоне "Гурумсарай" Восточного военного округа 4 декабря завершились тактические учения "Восток–2019" с участием узбекских и российских военнослужащих. Объективно Узбекистан находится в зоне ответственности и под защитой ОДКБ.

На Центральноазиатском стратегическом направлении российские войска ЦВО в 2020 году примут участие в 40 совместных учениях и маневрах. Для совместной боевой подготовки вооруженных сил стран ОДКБ будет задействовано свыше 20 полигонов, расположенных на территории Сибири, Урала, Поволжья, а также российские военные базы в Таджикистане и Кыргызстане.
Вне зависимости от исхода вооруженной и дипломатической борьбы правительственных сил Афганистана с талибами и другими террористами, сопредельные страны ЦА и Россия держат порох сухим и готовы дать достойный отпор любому агрессору с юга.
*Террористическая организация, запрещенная в Кыргызстане, России и других странах.

Источник - ru.sputnik.kg
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