Гульнара Каримова стала фигурантом еще одного уголовного дела - "руководила преступным сообществом"... (Рустаму, Дариге, Сердару и пр. - на заметку)

11:54 07.12.2019

Генпрокуратура сообщила о завершении следствия по новому уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой по "не охваченным прежними расследованиями преступлениям". Они связаны с вымогательством, хищением и организацией преступного сообщества, говорится в сообщении.



Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о наличии еще одного уголовного дела в отношении дочери первого президента Гульнары Каримовой. Оно было возбуждено "по вновь открывшимся обстоятельствам", говорится в официальном заявлении ведомства.

"Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции Узбекистана проводится совместная работа с зарубежными странами, такими как США, Швейцария, Франция, Российская Федерация и Латвия, по вопросу возврата преступно нажитых доходов Каримовой Г. на сумму более 1,3 млрд долларов США, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах", - напоминает Генпрокуратура.



В рамках этой работы "от международных структур и граждан поступили сообщения о новых, не охваченных прежними расследованиями преступлениях Каримовой Г. Это послужило основанием для возбуждения нового уголовного дела", - отмечается в сообщении.

Следствие установило, что Гульнара Каримова "руководила преступным сообществом, создав для этого несколько организованных преступных групп, состоящих из числа приближенных ей лиц. Каримова Г. и ее сообщники уже отбывают назначенное судом наказание за преступления, совершенные в составе организованных групп".

"Следствием установлено, что Каримова Г. располагала еще одной ОПГ, действовавшей на промышленных предприятиях республики, предоставлявшая ей долю от преступных доходов. Кроме этого, Каримова Г. путем давления и запугивания, принуждала граждан и владельцев различных компаний переоформить свои имущества на подконтрольные ей компании", - сообщает Генпрокуратура.

В рамках расследуемого уголовного дела сумма нанесенного ущерба оценена в более 165 млн долларов США и 85 млрд сумов.



Гульнаре Каримовой предъявлено новое обвинение по преступлениям, связанным с вымогательством, хищением путем присвоения или растраты, заключением сделки вопреки интересам Республики Узбекистана и организацией преступного сообщества.



Определением Яшнабадского районного суда по уголовным делам Ташкента в отношении Каримовой применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия по делу, защиту прав и законных интересов Гульнары Каримовой осуществляют семь адвокатов, привлеченных ею и ее близкими родственниками, сообщает Генпрокуратура. Кроме этого, "обеспечено участие адвокатов во всех следственных действиях и возможность свиданий с ней наедине без каких-либо ограничений".



В настоящее время следствие по делу окончено, Гульнара Каримова знакомится с материалами уголовного дела с участием адвокатов, говорится в сообщении.

О том, что Гульнаре Каримовой продлили срок тюремного заключения, 3 декабря сообщила ее дочь Иман Каримова в Instagram. При этом она отметила, что уголовному делу присвоен статус "секретно".



"В связи с увеличенным потоком вопросов от граждан и журналистов наша команда начнет публиковать полную информацию о политически мотивированном деле против Гульнары Каримовой", - написала Иман Каримова. Она назвала дело "пятой попыткой" властей "продлить срок ее заключения и держать ее в полной изоляции".

Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к наказанию в виде пяти лет ограничения свободы. На тот момент продолжалось расследование еще одного уголовного дела в ее отношении. Об этом стало известно только в июле 2017 года.



С марта 2019 года Гульнара Каримова содержится в колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области. В августе Генпрокуратура сообщила о возбуждении против нее уголовных дел по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.