 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Пекине издан труд "Президент Мирзиеев. Архитектор эпохи реформ Узбекистана". Хуэй плохого не напишет...
11:58 07.12.2019

В Китайском институте международных исследований (CIIS) при МИД КНР во второй половине дня пятницы состоялась презентация книги под названием "Президент Мирзиеев. Архитектор эпохи реформ Узбекистана" на китайском языке, передает Синьхуа.

В книгу, выпущенную издательством "Шицзе чжиши чубаньшэ" ("Знания о мире"), вошли 13 работ авторитетных китайских экспертов.

Как ожидается, книга станет важным подспорьем для представителей китайских политико-формирующих, научных, академических и экспертных кругов в более глубоком понимании современных реформ в Узбекистане и стратегического влияния этих процессов на долгосрочные перспективы региональной безопасности и развития в Центральной Азии, с которой тесно связаны интересы КНР.
"Издание данного труда является важным событием в истории узбекско-китайских отношений", - заявил посол Республики Узбекистан в КНР Бахтиер Саидов на презентации, добавив, что в книге представлены концептуальные идеи авторов по дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнерства между Узбекистаном и Китаем на новом этапе.

Б. Саидов высоко оценил научную ценность и прикладную значимость этой книги. "Безусловно, изложенные в книге оценки и инициативы имеют большое значение для разработки новых практических предложений, способствующих дальнейшему развитию и укреплению многопланового и долгосрочного сотрудничества между двумя странами", - отметил посол.
Презентация была совместно организована Китайским институтом международных исследований и Посольством Узбекистана в КНР.
В мероприятии приняли участие директор вышеуказанного института Ци Чжэньхун, специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, бывший заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Дэгуан, авторы некоторых статей этой книги, а также представители ряда учреждений и СМИ.
Подробнее: ca-news.org/news:1583705?f=cp

Источник - CA-NEWS
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