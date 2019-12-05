В Узбекистане появится аналог Голливуда "Cinema City Sollywood". Я плакаль...

12:00 07.12.2019

Аамериканская компания Daha USA Group и китайская Yiwu Compass Trading построят киногородок под названием Sollywood в местности Аксай Самаркандской области Узбекистана, информирует местное интернет-издание Daryo.uz.

"Под реализацию проекта выделена площадь 160 га, а сам городок будет называться Cinema City Sollywood. Помимо павильонов для съемок кино здесь появятся современные кафе и рестораны, 3-х и 4-звездочные отели, киноконцертные залы, аквапарк, парк культуры и отдыха", - цитирует издание автора проекта Хакимджона Мамасолиева. Предположительно, в 2022 году на основных объектах городка начнется производство фильмов.

Основоположником узбекистанского кино считается кинооператор и фотограф Худайберген Деванов (1879-1938). В 1908 году привезенной из Санкт-Петербурга кинокамерой "ПАТЭ" он снял первую киноленту о достопримечательностях древнего Хорезма. Первой киностудией в Узбекистане стало созданное в 1925 году товарищество "Бухкино", выпустившее фильм "Минарет смерти".

В настоящее время на территории Узбекистана кроме государственного унитарного предприятия (ГУП) "Узбекфильм" функционируют десятки творческих объединений и частных кинокомпаний, которые ежегодно производят около сотни полнометражных художественных, документальных и анимационных фильмов.

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