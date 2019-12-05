|Санжар Эркинбаев возглавил 9-ю Службу (госохраны) ГКНБ Киргизии
12:05 07.12.2019
Санжарбек Эркинбаев назначен и.о. главы 9-й Службы ГКНБ, занимающейся госохраной
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Кадры, назначения и награды13:51, 7 декабря 20195048
Санжарбек Эркинбаев назначен исполняющим обязанности начальника 9-й службы Государственного комитета национальной безопасности. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба президента.
Соответствующее распоряжение подписал президент Сооронбай Жээнбеков.
9-я служба ГКНБ занимается охраной первых лиц государства.
– Тимур Шабданбеков освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности - начальника 9-й службы ГКНБ.
Как сообщила 7 декабря пресс-служба президента, соответствующее распоряжение подписал президент Сооронбай Жээнбеков.
Причина освобождения - переход на другую должность.