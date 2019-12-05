Вышла в свет История Оренбургского губвоенкомата В.Морозова

13:47 07.12.2019

Морозов, В. И. Военный комиссариат Оренбургской (Чкаловской) области. 80 лет пути / В. И. Морозов. - 2-е изд., доп. - Оренбург : Университет, 2019. – 514 с.



Многоступечатая история создания и деятельности Военного комиссариата Оренбургской области, показан его вклад в укрепление обороноспособности государства.



Представлена галерея военных комиссаров, впервые опубликованы фотографии и биографические данные военных комиссаров с уточненными сведениями по срокам руководства, заместителей военного комиссара области, а также сведения, копии приказов и документов, отражающих деятельность военного комиссариата, обнаруженные в Российском Государственном военном архиве Оренбургской области, Центре документации новейшей истории Оренбургской области, архивах военного комиссариата области и военных муниципальных образований.



Впервые опубликованы гимн военного комиссариата, история его создания и сведения об авторе.