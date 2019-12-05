Киев гадает, как отомстить Казахстану за российский Крым, - С.Гомзикова

13:52 07.12.2019 Киев гадает, как отомстить "азиатскому барсу"

Какой демарш может себе позволить Украина после слов президента Казахстана о Крыме



Светлана Гомзикова

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Дмитрий Журавлев



МИД Казахстана планирует обсудить с внешнеполитическим ведомством Украины заявление его официального представителя Екатерины Зеленко о намерении принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом сообщил в четверг первый замминистра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев.



"Я так понимаю, что если они сделали такое заявление, они должны будут прийти в МИД, провести встречу, высказать, если у них есть, какие-то вопросы нашим дипломатам. Думаю, что у нас будет официальное заявление", - сказал представитель МИД Казахстана, отвечая на вопрос о том, какой будет реакция его ведомства на заявление украинской стороны.



Отношения между Киевом и Нур-Султаном, напомним, накалилась после недавнего интервью президента Токаева немецкой медиакомпании где он, отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана напугано "аннексией Крыма", отметил, что в республике "то, что произошло в Крыму, не называют аннексией".



"Мы считаем, что произошло - то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, испуга, как в вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с РФ. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", - сказал Токаев.



А таким развитием событий, по его словам, Казахстан пугали некоторые "так называемые партнеры".



В "незалежной" (что, в общем, стоило ожидать) на признание казахстанского лидера отреагировали очень нервно.



Киев рассержен, поскольку считает, что заявление Токаева "противоречит принципам украино-казахстанских отношений и международной позиции".



Украинский МИД даже пообещал Казахстану "соответствующие демарши". По выражению спикера ведомства Екатерины Зеленко, "за отрицание оккупации украинского Крыма Российской Федерацией".



Но чего-то там, видимо, выжидают. Во всяком случае, как отметил Нурышев, со стороны Украины "пока никаких мер не было".



О том, какой демарш в отношении Казахстана может себе позволить в данной ситуации Киев, "СП" рассказал гендиректор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев:



- В теории они могут отозвать своего посла или попросить посла Казахстана покинуть Украину. Могут снизить уровень дипотношений до временного поверенного. Или же передать ноту.



Но подобные действия имели бы смысл в одном случае. Если бы Украина пошла на этот шаг, а потом США, например, Великобритания или Германия - страны, которые вложили немало денег в казахстанскую экономику, - повторили бы действия Украины.



А это вряд ли произойдет. По очень простой причине: Казахстан пользуется большим доверием Запада, чем Украина.



Я в свое время был свидетелем как Назарбаева (тогда еще он был президентом Казахстана) принимали в Лондоне. Боюсь, что ни одного президента Украины так в Англии встречать не будут. Когда Нурсултан Абишевич с герцогом Эдинбургским, супругом королевы, шли вдоль почетного караула, было понятно, что это - люди одного круга.



А президент Украины, извините, не человек одного круга с британской королевской семьей. Никак…



Поэтому пугать Казахстан угрозами, что "вот мы сейчас про вас скажем, и старший брат вас накажет", бесполезно. Это не сработает.



Это можно было на нас испробовать. Потому что Запад заведомо исходит из принципа, что мы во всем виноваты. Западу кажется, что эскалировать отношения с нами ему выгодно. Но ради самого украинского политикума, ради их элиты с кем-то ссориться Запад просто не станет.



Я уж не говорю о том, что Украина всем сильно надоела…



С точки зрения политической позиции, с точки зрения вписанности в экономические отношения с Западом, Украина несоизмерима с Казахстаном. Украина может только хотеть занять то место, которое Казахстан в отношениях с западными державами уже имеет. Поэтому они немножко истерят.



Кроме того, есть еще один вполне обоснованный аспект.



И Назарбаев, и нынешний президент Токаев (человек весьма авторитетный, кстати, тоже) - политики очень осторожные. Если они это сказали, то просчитали все последействия.



"СП": - А почему все-таки Токаев это сказал? Да еще немецкой медиакомпании.



- Он это сказал, потому что с этим согласен. А кому сказал?.. Понимаете, германо-казахстанские отношения очень хорошие. Это нас они могут ругать, а в случае с Казахстаном вполне комплементарны. И им казахстанский президент вполне может что-то сказать, надеясь, что он не будет понят превратно.



Как я уже сказал, потому что Казахстан - союзник Германии, и Германия вложила очень немаленькие деньги в казахскую экономику в свое время.



"СП": - Да, только вопрос почему-то был сформулирован с явным подтекстом: мол, не боитесь, что у вас будет что-то похожее…



- Наверное, имели в виду Северный Казахстан.



К сожалению, у нас достаточно неумных людей, которые эту проблему все время будируют. Что Северный Казахстан - это Россия. Делают это не самые умные люди, честно вам скажу. Потому что русским в Казахстане будет лучше, если мы эту тему поднимать не будем.



И казахстанская сторона это знает. Наши отношения с Казахстаном сейчас, наверное, даже лучше, чем с Белоруссией. Поэтому там нет такой большой проблемы.



А вот почему они нас поддержали сейчас, хотя до сих пор этого не делали и очень осторожно себя вели в вопросах Крыма? Потому, что "нормандская четверка" надвигается. И казахстанская сторона, вероятно, считает для себя обязательным высказать свою точку зрения. Тем более, еще раз повторю, скорей всего, в Германии эта точка зрения будет понята.



Да, немцам, с одной стороны, неудобно, как они это называют, "союзника-Украину подставлять". С другой стороны, по экономическим причинам и политическим причинам украинцы им ведь так надоели. Немцам очень хочется, чтобы об этом кто-то что-то сказал.



Просто понимаете, Германии "Северный поток -2" важнее, чем целостность Украины. Но сказать они это не могут. Поэтому пусть скажут казахи.



"СП": - Вообще нужно ли Украине в этой ситуации истерить и ссориться с Казахстаном?



- Истерика, когда появляется? Когда появляется понимание собственного бессилия. Если бы у Украины были серьезные рычаги давления на Казахстан, то вот этого крика не было. На уровне дипломатических каналов эти рычаги сработали бы. Мы с вами даже не узнали бы ничего.



Но в том-то и дело, что Киев теряет рычаги воздействия на внешний мир.



Нельзя было все время таскать дверь от автобуса и несколько потрепанных паспортов, и на этом основании требовать что-то от окружающих. Как делал господин Порошенко.



Помните, притчу про мальчика-пастушка, который ради шутки кричал "волки-волки", а потом, когда волки пришли, никто не прибежал его спасать?



Вот Украина во многом действует так - она бегает по всему миру.



Даже Австралия, которая вообще довольно трепетно относится к Украине, устала от этих ее постоянных криков и жалоб.



Вот и Казахстан тоже. Причем, Казахстан, в отличие от Австралии, близко. И ему это все принципиально не нравится.



Как и немцам, кстати. Немецкая более жесткая позиция по отношению к Украине связана еще с тем, что Берлин от Киева относительно недалеко. И они очень боятся, что весь этот украинский психоз выплеснется на них. Там не знают, куда девать своих мигрантов, а тут еще заробитчане нахлынут.



И Казахстан это тоже не устраивает. Причем, не только потому, что у них с нами хорошие отношения. Просто само по себе не устраивает.



"СП": - Поясните.



- Казахской элите не нужен у себя дома правонационалистический Майдан. В этом смысле в Казахстане консенсус - им не нужен казах, который вырыл Аральское море. Им нужно спокойное, нормальное экономическое сотрудничество со всеми соседями.



Сейчас Казахстан играет в мире ту роль, которую играла Австрия в период двуполярного мира. Страна, которая одинаково хорошо была принята на обеих сторонах фронта. В Австрии стояли советские войска, но при этом страна шла в фарватере Запада. Это была "площадка", где всегда все со всеми договаривались. Половина международных договоров подписана в Вене.



Сейчас такой площадкой стала столица Казахстана Нур-Султан (до марта 2019 г. - Астана - ред.). Там, в частности, проходят переговоры по урегулированию конфликта в Сирии. А главным международным событием этого года стал саммит ЕврАзЭс, приуроченные к пятилетию объединения стран.



В общем, целый ряд переговорных точек, где сталкиваются интересы ведущих держав, они - в Казахстане. Казахстан - союзник России и одновременно глубокоуважаемая Западом страна, одновременно.



Как говорят на Востоке, собака лает - караван идет. А лает собака потому так громко, что караван на нее внимания не обращает. Источник - СвободнаяПресса

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