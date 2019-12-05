Вся правда о Чингисхане

13:55 07.12.2019

1. Чингисхан сам придумал себе это имя

Да. При рождении ему дали имя Темучин. Его назвали в честь врага отца, которого батя будущего завоевателя зверски убил. Считалось, что это должно принести удачу и дать силу война. После получения статуса повелителя монголов было выдумано новое имя. Чингис переводится по одной версии море, а по другой сильный. Получается, что Чингисхан повелитель моря или сильный повелитель.



2. Он был казахом

Нет. Есть такая теория, но многочисленные исследования доказали, что он был монголом. С этим согласны даже казахские историки.



3. Чингисхан изобрел кумыс

Монгольские легенды рассказывают, что именно он изобрел этот замечательный напиток. На самом деле кумыс является одним из самых древних напитков на земле. Его умели делать десятки тысяч лет назад. Данные археологов говорят, что кумыс употребляли со времен каменного века.



4. Он был жесток и беспощаден

Нет. Средневековые историки приписывают этому завоевателю миллионы жертв. Например, историк Джузджани утверждал, что Чингисхан казнил 1,6 миллиона человек. Современные исследователи считают, что жертвами монголов стали от 80 до 160 тысяч человек.



5. У него 16 000 000 потомков

Возможно. Эту теорию поддерживают и генетики и математики. Были проведены исследования азиатских генов. И получился результат 16 миллионов. Математические подсчеты так же подтверждают эту вероятность. Однако сейчас китайские ученые пытаются опровергнуть эту теорию.



6. Чингисхана убила женщина

По легенде его убила девушка, жена его врага. Однако этот красивый миф появился через 400 лет после смерти предводителя. А скончался он скорее всего от болезни вызванной падением с лошади.



7. Он был японским самураем

Прикольная версия японских ученых. Они пытались доказать, что знаменитый герой Минамото-Есицуне не покончил с собой, а сбежал из страны, стал ханом и захватил весь мир. Но все факты говорят о его монгольском происхождении.



8. Чингисхана похоронили под водой

Возможно. Могила его не найдена до сих пор, а легенда говорит о том что для похорон отвели реку в сторону, похоронили его, а потом вернули ее обратно.



9. Чингисхан буддийский святой

В монгольском буддизме он является воплощением божества Очирвани-защитника веры. Это немного странно потому, что сам Чингисхан поддерживал шаманизм и язычество.