США все же решились окончательно утопить экономику России, - В.Катасонов

13:56 07.12.2019 США все же решились окончательно утопить экономику России

Профессор Катасонов: Кремль бодрится, но не в силах скрыть панику перед грядущими "адскими санкциями" Вашингтона



Валентин Катасонов



Похоже, Вашингтон все же вводит отложенные было Трампом "адские санкции" против России. Только что стало известно, что в верхней палате Конгресса США решили реанимировать проект DASKA. В комитете Сената по международным делам состоялись слушания, посвященные Российской Федерации с участием Дэвида Хэйла, заместителя руководителя Госдепа по политическим вопросам.



Ответственный чиновник внешнеполитического ведомства представил деятельность России на международной арене в очень устрашающих красках. Мол, Москва везде сует свой нос - в Сирии, Венесуэле, Северной Корее, на Украине и т. п. Более того, она, мол, в очередной раз собирается вмешаться в выборы президента США 2020 года. Да и вообще пытается дестабилизировать ситуацию в Америке через СМИ и путем проведения кибератак на стратегически важные объекты.



Затем Хэйл от обзора международной деятельности России перешел к описанию внутренней ситуации в нашей стране: "Все это происходит при сокращении населения, слабой промышленной базе - то есть в условиях, когда следовало бы сфокусироваться на внутренних проблемах".



Логика чиновника понятна: он намекнул на то, что Россию следует "дожать". А для этого надо запустить подготовленные еще в начале года "адские санкции". Несколько освеженная версия проекта DASKA, как сообщило агентство Блумберг, будет рассмотрена Сенатом на следующей неделе. На 11 декабря запланировано голосование по документу.



Между тем, в стремительном потоке новостей мы уже стали забывать, что в феврале-марте нынешнего года американские парламентарии готовили в отношении России акцию под кодовым названием "Адские санкции".



Сами авторы документа (демократ Боб Менендес и республиканец Линдси Грэм) заранее устрашающе назвали его "законопроектом из ада". Подчеркивая, что это самый жесткий из когда-либо примененных за океаном наборов санкционных мер.



В феврале 2019 года Конгресс США опубликовал соответствующий законопроект. Официальное название документа - Defending American Security from Kremlin Aggression Act - DASKA ("О защите американской безопасности от агрессии Кремля"). Это была обновленная версия законопроекта, подготовленного сенаторами еще в августе 2018 года.



DASKA предусматривал меры против инвестиций в российские проекты в области сжиженного природного газа за пределами страны. По удар попали также проекты по разработке месторождений сырой нефти в России. Под запрет должны были попасть инвестиции американских компаний от 1 млн долл. или от 5 млн долл. суммарно за год в любых нефтяных проектах в России.



Но самая "адская" санкция в DASKA - запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Законопроект устанавливал запреты на приобретение долговых бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте. На рублевые займы запрет не распространялся.



Были предусмотрены и некоторые другие санкционные меры. В "черные списки" могли попасть российские банки, причастные к вмешательству в политические выборы в США. Со всеми отсюда вытекающими для них последствиями (закрытие корсчетов в американских банках, блокирование долларовых транзакций). Прежде всего, под прицелом оказывались российские банки с участием государства. Также устанавливался запрет на внешние займы Центрального банка Российской Федерации.



Тема "адских санкций" активно обсуждалась как в американских, так и российских СМИ. Однако в марте в прохождении законопроекта возникла пауза, он так и не стал действующим законом. А президент Трамп в очередной раз продлил пакет ранее действовавших санкций. Тем не менее, власти России прекрасно уловили, что законопроект DASKA не умер, а лишь возникла пауза. И по этой причине активизировали свои усилия как на направлении реализации нефтегазовых проектов, так и на направлении размещения государственных займов. Остановлюсь подробнее на втором.



В то время, как Конгресс США готовил для России "адские санкции", Минфин России готовил масштабные размещения евробондов. И в марте произошло размещение этих бумаг на 3 млрд долларов и на 750 млн евро. В июне Минфин дополнительно разместил два выпуска евробондов на общую сумму 2,5 млрд долл. Все бумаги выкупили иностранные инвесторы: больше половины из них из Великобритании, немногим менее 30% - из США, остальные - из континентальной Европы и Азии.



Таким образом, еще до середины текущего года годовой план по внешним займам уже был перевыполнен более чем вдвое. Каким это образом Минфин может "перевыполнять" план по внешним займам, если закон устанавливает лимит? Как разъяснял министр финансов Антон Силуанов, его ведомство рассчитывает не превысить общий годовой лимит заимствований за счет сокращения сумм займов на внутреннем рынке. Плюс к этому пришлось напрячь "народных избранников", заставив их вносить поправки в законодательство по части повышения потолка заимствований.



Итак, одна лишь угроза "адских санкций" оказалась очень действенным стимулом для наращивания Минфином России внешних (валютных) заимствований. По его данным, на 1 марта текущего года государственный внешний долг РФ составлял 47.557,7 млн долл., в том числе государственные гарантии по внешним заимствованиям - 11.493,9 млн долл. На 1 ноября текущего года цифры были равны соответственно 53.935,7 млн. и 12.331,2 млн долл. Таким образом, чистый (без учета гарантий) государственный внешний долг вырос с 36.063,8 млн. до 41.604,5 млн долл. Прирост чистого долга государства за 9 месяцев составил 5,54 млрд долл., или 15,4%.



С моей точки зрения, бурная деятельность Минфина по размещению новых валютных займов в текущем году выглядит крайне странно. Она особенно иррациональна на фоне непрерывного роста "валютной кубышки" под названием Фонд национального благосостояния (ФНБ), который находится в ведении Минфина. За период с начала марта по начало ноября 2019 года (за 9 месяцев) величина средств Фонда выросла более чем в два раза - с 59,13 до 124,46 млрд долл., т. е. на 65,33 млрд долл. Уже в течение нескольких месяцев величина Фонда превышает 7% ВВП. Его, согласно российскому законодательству, следует "распечатывать" и использовать. До сих пор ведутся дискуссии, как использовать валюту фонда. Ни Минфин, ни правительство оказались не готовы к этому событию ("распечатывание" Фонда).



Вот и внешние валютные заимствования, активно проводившиеся с того момента, когда Россию припугнули "адскими санкциями", выглядят как безусловная рефлексия российской власти. Они продемонстрировали отсутствие какой-то продуманной долгосрочной стратегии противостояния той экономической войне, которую нам объявил Вашингтон пять с половиной лет назад. А это еще более провоцирует Вашингтон на то, чтобы продолжить дожимать Москву с помощью санкций.



Еще раз напомню, что DASKA задуман как оружие для удара по четырем основным целям в российской экономике: госбанкам, суверенному долгу, энергетическому сектору и ЦБ. Обновленная версия законопроекта предусматривает запрет на размещение суверенного долга не только в виде валютных евробондов, но также и рублевых бумаг. По данным ЦБ, нерезиденты в таких бумагах в настоящее время держат 44 млрд долларов.



Кроме того, предлагается ввести ограничения против российской судостроительной отрасли и сектора кибертехнологий.



А тем временем



Как сообщает РБК, Минфин России, скорее всего, больше не сможет занимать в долларах, так как в таких транзакциях должны участвовать американские банки, заявил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский. Это стало следствием уже введенных Вашингтоном в августе санкций. В соответствии с ними, даже если американский банк не покупает ценные бумаги, любому из них теперь запрещено каким бы ни было образом участвовать в первичных размещениях российских валютных госбумаг.



"Не исключаю, что в ближайшее время мы будем размещаться только на внутреннем рынке, - предположил Вышковский. - Происходит изменение модели, которую мы выстраивали годами. Если долларовые заимствования невозможны, это существенный фактор, который затронет все заимствования". Источник - СвободнаяПресса

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