УкрРоспевунья Галушка (она же Меладзе, она же Вера Брежнева) участвует в форуме анти-ВИЧ в Душанбе. В качестве кого?

00:15 08.12.2019

Вера Брежнева в Душанбе приняла участие в форуме, посвященном проблемам ВИЧ







В Душанбе прошел трехдневный национальный форум, посвященный проблеме ВИЧ-инфекций и приуроченный к глобальной акции "16 дней против насилия". Церемония открытия форума состоялась 1 декабря – в Международный день борьбы со СПИДом, отмечаемый с 1988 года, передает НИАТ Ховар.

Форум прошел под девизом "От создания сетей к коалиции: Лидерство – Ответственность - Действие" и был посвящен вопросам активного участия молодежи, женщин и девочек в решении проблем, связанных с ВИЧ.

"Мы говорим сегодня о правах, возможностях женщин, живущих с ВИЧ, в нашем регионе. В Таджикистане есть сеть женщин, живущих с ВИЧ, волонтеры, активисты, которые работают в этой области. Для нас это большая возможность узнать, как они видят решение этих проблем. Не только в нашей стране, но и во всем регионе", – отметила организатор форума Наргис Азизова.

В форуме приняли участие более 120 представителей государственных, гражданских и международных организаций, в том числе посол доброй воли Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу (ЮНЭЙДС) для стран Восточной Европы и Центральной Азии, известная российская актриса, певица и телеведущая Вера Брежнева. Она прилетела в Душанбе 4 декабря.

"Я здесь, в Душанбе, для того, что поддержать и поделиться теплом, и те, кто столкнулись с проблемой ВИЧ/СПИД должны помнить - они не одни и у них есть поддержка. И если эти люди хотят встретиться за закрытыми дверями со мной, я готова это сделать", - сказала Вера Брежнева в интервью местным СМИ.

Подробнее: ca-news.org/news:1583727?f=cp