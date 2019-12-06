 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 08.12.2019
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Суббота, 07.12.2019
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13:55  Вся правда о Чингисхане
13:52  Киев гадает, как отомстить Казахстану за российский Крым, - С.Гомзикова
13:51  Как в 1971 году казахи окончательно "отвоевали" у узбеков и арабов Аль-Фараби, - Н.Нуртазина
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Пятница, 06.12.2019
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УкрРоспевунья Галушка (она же Меладзе, она же Вера Брежнева) участвует в форуме анти-ВИЧ в Душанбе. В качестве кого?
00:15 08.12.2019

Вера Брежнева в Душанбе приняла участие в форуме, посвященном проблемам ВИЧ



В Душанбе прошел трехдневный национальный форум, посвященный проблеме ВИЧ-инфекций и приуроченный к глобальной акции "16 дней против насилия". Церемония открытия форума состоялась 1 декабря – в Международный день борьбы со СПИДом, отмечаемый с 1988 года, передает НИАТ Ховар.
Форум прошел под девизом "От создания сетей к коалиции: Лидерство – Ответственность - Действие" и был посвящен вопросам активного участия молодежи, женщин и девочек в решении проблем, связанных с ВИЧ.
"Мы говорим сегодня о правах, возможностях женщин, живущих с ВИЧ, в нашем регионе. В Таджикистане есть сеть женщин, живущих с ВИЧ, волонтеры, активисты, которые работают в этой области. Для нас это большая возможность узнать, как они видят решение этих проблем. Не только в нашей стране, но и во всем регионе", – отметила организатор форума Наргис Азизова.
В форуме приняли участие более 120 представителей государственных, гражданских и международных организаций, в том числе посол доброй воли Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу (ЮНЭЙДС) для стран Восточной Европы и Центральной Азии, известная российская актриса, певица и телеведущая Вера Брежнева. Она прилетела в Душанбе 4 декабря.
"Я здесь, в Душанбе, для того, что поддержать и поделиться теплом, и те, кто столкнулись с проблемой ВИЧ/СПИД должны помнить - они не одни и у них есть поддержка. И если эти люди хотят встретиться за закрытыми дверями со мной, я готова это сделать", - сказала Вера Брежнева в интервью местным СМИ.
Подробнее: ca-news.org/news:1583727?f=cp

Источник - ca-news.org
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