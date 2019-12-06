Узб-рэпер Шохрух самовыдвинулся кандидатом в депутаты

00:21 08.12.2019

В Узбекистане рэпер Шохрух выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах





Рэпер Шохрух намерен баллотироваться от партии "УзЛиДеп" в Кенгаш народных депутатов девятого округа "Лябиховуз" Чиланзарского района, сообщается на странице артиста в Instagram.



"Дорогие соотечественники! Как вы знаете, я занимаюсь музыкой в качестве хобби и считаю, что жизнь состоит не только из пения. Я тоже хочу внести свой вклад в развитие нашей родины. Что скажете?", - отмечает певец.



22 декабря в Узбекистане состоятся выборы в парламент, а также в областные, городские и районные советы.

Выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом Республики Узбекистан. Впервые на выборах представлено пять политических партий – Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Народная демократическая партия Узбекистана, Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана, Социально-демократическая партия "Адолат" (Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана.