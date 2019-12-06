 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 08.12.2019
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Пятница, 06.12.2019
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Половецкий хан Котян - дед королей Европы и предок русских царей
01:04 08.12.2019

Половцы были соседями Киевской Руси. Беспокойными и проблемными соседями, совершавшими набеги, промышлявшими грабежом, не гнушавшимися разбойничать.

Но бывали моменты, когда и князья русские призывали половцев на помощь в борьбе один против другого. Знала история и случай, когда половецкий хан вместе с русскими князьями встал на пути монгольских завоевателей.

Звали того хана - Котян Сутоевич, год его появления на свет неизвестен, политическая судьба пестра и удивительна.

Родился хан Котян по всей вероятности во второй половине 12-го века, он происходил из династии Тертеровцев, так называлось одно из племен половецкого союза. Он нередко воевал то против одного русского князя, то против другого, а в конце концов один из мирных договоров после похода скрепил браком своей дочери с князем Мстиславом Удатным (Удачливым).

В 1223-м году он в Галич и приехал с несвойственной ему миссией: просить зятя о том, чтобы вместе выступить против монголов, которые только начинали свою экспансию на русские земли.

И в годы политической раздробленности половецкому хану удалось то, что через 14 лет не смогут сделать князья Северо-Восточной Руси. Котян убедил русских соседей забыть былые обиды и вместе сражаться на реке Калке.

Киевское, Галицко-Волынское, Черниговское и Смоленское княжество вместе с половцами хана Котяна дали бой монголам под предводительством Субэдэя и Джэбэ. Тот бой русские князья проиграли.

А через 14 лет на охоте погиб единственный сын Котяна - Магнуш, в злодействе заподозрили представителя племени токсобичей. Котян отомстил обидчикам, а те обратились за помощью к монголам. Разбитый превосходящим его по силам противником, Котян вместе с 40-ка тысячами воинов бежал в Венгрию.

Король Бела IV принял половцев милостиво: опытные воины-конники всегда в цене. Беженцам было предоставлено право жить в Венгрии и считаться подданными короля, но взамен половцы должны были сменить веру. Так язычники, поклонявшиеся как и монголы Великому Небу - Тенгри, стали католиками. Вскоре после принятия новой религии дочь Котяна была помолвлена с сыном венгерского короля Стефаном. И жених, и невеста были еще младенцами.

Позже Стефан V или Иштван, как его называли, станет королем Венгрии, но тесть его до этого момента уже не доживет. Во время Западного похода монголов, в 1241-м году венгерские дворяне, недовольные усилением половецкого "приемыша" короля Белы, составили заговор, в результате которого хан сложил голову. Но король Венгрии сохранит договоренности Стефана и Елизавету, как нарекли девочку во время католического крещения, обвенчают в 1253-м году.

После кончины любимого правителя большая часть половцев или куманов, кунов, как их называли, отреклась от принятой католической веры и ушла в Болгарию, к тамошнему царю Коломану, меньшая часть осталась в Венгрии с дочерью Котяна Елизаветой Куманской.

Она станет королевой, родит множество детей, ее дочери, внучки половецкого хана будут править в Неаполе, Византии, Сербии, дочь Котяна будет даже королевой-регентом Венгрии при малолетнем сыне Ласло Куне (то есть Ласло "Половце"). Согласитесь, "европейского" в нем было мало?

Но мы же помним и о старшей дочери хана Котяна, которую он выдал замуж за Мстислава Удатного?

Ее звали Марией, она родит мужу дочку Ростиславу, в крещении Феодосию. Ростислава выйдет замуж на Владимирскую Русь, став матерью великого князя Александра Ярославовича Невского, а через него - прародительницей Московских царей династии Рюриковичей и множества боярских и дворянских родов.

Так что былинные половцы не канули в лету, их потомки населяют многие страны Европы и Россию!

Источник - Прожито
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575756240
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