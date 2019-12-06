Ошибка "Ржавого пояса". Чьи интересы обслуживает Трамп?

01:20 08.12.2019 Ошибка "Ржавого пояса". Чьи интересы обслуживает Трамп?



За год до президентских выборов в США вовсю кипят страсти. Дональд Трамп ставит себе в заслугу рост экономики, но улучшения ощущают далеко не все американцы. В стране отмечен рекордный уровень неравенства, что способствует распространению левых идей.



В стиле Трампа



Политическая жизнь США имеет более или менее четкие циклы. Победа кандидата одной из двух ведущих партий сменяется периодом относительного спокойствия, когда демократы и республиканцы накапливают силы. Новые баталии начинаются спустя два года. За промежуточными выборами в конгресс следует постепенно разгорающаяся президентская кампания.



Теперь традиция нарушена. Острейшая внутриполитическая борьба не стихает с момента вступления Трампа в должность. Наслоившись на избирательный марафон, она предопределила его драматичность. 31 октября в конгрессе была официально запущена процедура импичмента. Поводом стали переговоры президента с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Согласно утечкам, Трамп потребовал начать расследование против Хантера Байдена. Сын экс-госсекретаря США и вероятного кандидата в президенты от демократов Джо Байдена возглавлял работавшую на Украине газовую компанию и был замешан в коррупции. Трамп усмотрел в этом шанс сбросить соперника с дистанции, для чего посулил Киеву щедрую помощь. Поначалу в Белом доме отрицали сговор, но неопровержимые улики вынудили власть повиниться. Опубликованная стенограмма разговора подтвердила давление на Зеленского.



Вероятность отрешения президента от должности невелика. Для этого нужно согласие двух третей членов сената, контролируемого республиканцами. Но, несмотря на уверения Трампа, что процесс только добавит ему очков, ситуация складывается не в его пользу. Свыше половины американцев выступают за импичмент, и их доля растет с каждым новым слушанием в конгрессе. Не слишком высок и уровень одобрения Трампа: 42 процента. Это ниже, чем у трех его предшественников в аналогичный момент их полномочий.



Внешняя политика, которую президент пытался выставить главным своим козырем, не добавляет ему очков. Торговая война с Китаем обернулась убытками для американских фермеров и увеличением дефицита во взаимной торговле. Иран и Венесуэла отказываются капитулировать, а "мирный план" для Ближнего Востока похоронил последние надежды на урегулирование палестино-израильского конфликта.



Нависшая угроза толкает Трампа к ответным шагам. С одной стороны, он активизировал и без того развязную риторику и действия на грани фола. Много шума наделала запись в "Твиттере", где Трамп процитировал баптистского пастора Роберта Джефферса: "Если демократам удастся отстранить президента… это приведет к гражданской войне". Белый дом все более открыто сотрудничает с ультраправыми военизированными группировками. Одна из них - "Хранители присяги" - взялась нести охрану протрамповских митингов от "насилия левых". Явно провокационным стало и намерение Трампа привлечь к своей избирательной кампании военных преступников. Клинт Лоранс, Эдвард Гэллахер и Мэтью Голстин были осуждены за расправы над мирными гражданами и военнопленными в Афганистане и Ираке, но помилованы президентом.



Во-вторых, Трамп пытается нарастить популярность утверждениями об экономических успехах. "Моя экономика феноменальна. У нас сейчас, может быть, лучшая экономика в истории нашей страны", - заявляет он.



Буржуазные обманки



Казалось бы, у этого бахвальства есть основания. По официальной статистике, безработица в США снизилась до 3,6 процента - минимума за 50 лет. Заметные успехи достигнуты и в борьбе с бедностью. Всего за год доля живущих ниже ее черты сократилась с 12,3 до 11,8 процента. За это тут же ухватились некоторые российские СМИ и даже политики, видимо, забывшие конфуз с провозглашением Трампа "лучшим другом России". В оборот снова пущены потрепанные реальностью штампы о "рыцаре", борющемся с "вашингтонским болотом".



Но относиться к этим цифрам и оценкам нужно с осторожностью. Так, 4,3 млн американцев работают неполный рабочий день и получают урезанные оклады. Минимальная зарплата на федеральном уровне не меняется больше десяти лет, а реальные доходы 80 процентов промышленных рабочих остаются на уровне 1970-х годов.



Серьезные вопросы вызывает сама методика расчета бедности. Она была установлена более полувека назад и не учитывает возросшую долю расходов на жилье, транспорт, связь, здравоохранение и т.д. Несовершенство инструментов признает даже правительство. По его данным, только корректировка с учетом цен на жилье и коммунальные платежи автоматически увеличит число бедных на 4,4 млн человек. То же самое касается инфляции, служащей для ежегодного пересчета показателей. Экономисты Колумбийского университета ввели термин "инфляция для бедных", отмечая, что товары повседневного спроса дорожают сильнее, чем предметы роскоши, которые, однако, включены в общий перечень.



Независимые организации еще более радикальны. Вашингтонский институт политических исследований, например, предлагает отнести к малоимущим 140 млн американцев. И резон в этом есть. Шесть из каждых десяти граждан не имеют и 1 тысячи долларов "на черный день", а 73 процента не в состоянии приобрести жилье даже в ипотеку.



Минувшим летом власти предложили пересмотреть порядок определения черты бедности, но… в сторону уменьшения. Это значит, что огромное число людей будет лишено доступа к соцзащите. Уже на первом этапе льготную медстраховку потеряют 300 тыс. детей, 250 тыс. пожилых людей лишатся субсидий на лекарства, а из программы льготной покупки продуктов ("продовольственные талоны") исключат 3 млн человек.



Это лишь усугубит тенденцию сворачивания социальных программ. За последний год число жителей без медицинского страхования, то есть лишенных доступа к квалифицированной помощи, выросло на 2 млн. Число бездомных, ночующих на улице, достигло 553 тыс., а если добавить к этому обитателей временных убежищ, - почти 2 млн. Это стало одной из причин снижения продолжительности жизни, которая росла на протяжении последних шести десятилетий. Больше всего процесс затронул нижние слои, хотя уже сейчас бедный мужчина живет в среднем на 15, а бедная женщина - на 10 лет меньше богатых сограждан.



С момента своего образования США как буржуазное государство последовательно выражали интересы имущих классов. Но при нынешней администрации эта ориентация стала особенно выпуклой. Сокращая программы для бедных, власти освобождают богатых от ограничений. Верхняя ставка корпоративного налога снижена с 35 до 21 процента, сокращены налоги на прирост капитала и элитную недвижимость. Обычный работник несет большее фискальное бремя, чем владельцы капитала.



В итоге неравенство достигло своего полувекового максимума. Богатства трех миллиардеров - Билла Гейтса, Джеффа Безоса и Уоррена Баффета - превышают суммарное состояние 160 млн человек. Активы 400 олигархов выросли за десятилетие с 1,27 до 3 трлн долл., в то время как средний доход 20 процентов наименее обеспеченных жителей снизился. А ведь это те самые "простые работяги", бороться за права которых обещал Трамп. Поверив посулам, жители "Ржавого пояса" - промышленного района на северо-востоке США - отдали ему голоса, позволив одержать победу. Отрезвление оказалось быстрым. В регионе продолжается закрытие производств. Недавно прекратил работу автомобильный завод в Лордстауне (штат Огайо), 5 тыс. его сотрудников уволены. Но выражать протесты по поводу банкротств и низких зарплат трудящимся все сложнее. При Трампе права профсоюзов урезаны, а правила забастовок ужесточены.



"Крот истории" против капитала



Разочарование в двухпартийной системе толкает общество влево. Очередным свидетельством стал опрос, проведенный по заказу Фонда памяти жертв коммунизма. На вопрос о готовности голосовать за социалистов 20 процентов опрошенных ответили утвердительно, еще 50 процентов допустили вероятность этого. Не менее шокирующими для заказчиков стали другие ответы. Свыше 40 процентов участников опроса молодого и среднего возраста заявили, что "Манифест Коммунистической партии" Маркса и Энгельса лучше защищает права и свободы человека, чем Декларация независимости США, а в списке самых больших угроз миру лидирует Трамп. Директор фонда Мэрион Смит назвала результаты "исторической амнезией", посетовав, что гражданам мало рассказывают о "100 миллионах жертв коммунизма".



Изменения общественного сознания отразились на политическом раскладе. Миллионы голосов, полученных на предварительных выборах 2016 года Берни Сандерсом, оказались не единственной сенсацией. В прошлом году в конгресс прошли две активистки движения Демократические социалисты Америки (ДСА) - Александрия Окасио-Кортес и Рашида Тлаиб. Успех сопутствовал левым на муниципальных выборах этого года. В городском совете Чикаго теперь заседают шесть членов ДСА. В Филадельфии социалистка Кендра Брукс разгромила кандидата-республиканца с разницей в 11 тыс. голосов, а в Сиэтле Кшама Савант обошла конкурента, поддержанного корпорацией "Амазон".



Несмотря на ужесточение трудового законодательства, отмечен всплеск забастовок. В прошлом году их участниками стали почти полмиллиона человек - наивысший показатель с 1986 года. Все идет к тому, что этот рекорд будет побит. Сорок дней продолжалась забастовка 50 тыс. рабочих автоконцерна "Дженерал моторс". Она завершилась подписанием нового коллективного соглашения с уступками со стороны работодателя. Десятки тысяч учителей протестовали в Иллинойсе, Массачусетсе, Калифорнии и других штатах, требуя улучшения условий труда. В Аризоне забастовку устроили рабочие медных рудников. Их зарплаты не повышаются уже 10 лет, а выплата премий прекратилась вовсе.



Начавшаяся избирательная кампания не стала исключением. Если на прошлых выборах прогрессивные идеи провозглашал лишь Сандерс, теперь "левую волну" оседлали сразу несколько претендентов от Демократической партии. Помимо Берни Сандерса, это женщины-конгрессмены Элизабет Уоррен, Тулси Габбард и Камала Харрис. Среди их требований - двукратное увеличение минимальной зарплаты, всеобщая государственная система медицинского страхования, бесплатное высшее образование, выплата государством долгов по образовательным кредитам, внедрение государственных жилищных программ и пересмотр налоговой системы. Кандидаты предлагают увеличить корпоративный налог, ввести налоги на биржевые торги, инвестиционный доход и богатство. По мнению Уоррен, последний должен составлять 6 процентов при состоянии свыше 1 млрд долл. "Мы не можем более позволять себе нынешнее неравенство и существование класса миллиардеров, чья жадность и коррупция противостоят интересам рабочих", - заявляет Сандерс.



По словам кандидатов, США превратились в олигархическое государство, где капиталисты контролируют политику. В связи с этим они призывают запретить корпоративные взносы и перевести выборы на госфинансирование.



Программы прогрессивистов, как называют их в США, завоевывают все больше сторонников. Уоррен и Сандерс наступают на пятки Байдену, являющемуся выдвиженцем истеблишмента, и лидируют в опросах в штатах, где пройдут первые праймериз.



Тревога охватила не только властные круги, которые устами Трампа твердят, что "Америка никогда не станет социалистической страной". Недовольство демонстрируют и "тузы" Демократической партии. Против "полной переделки системы" высказался Барак Обама. А Хиллари Клинтон назвала Тулси Габбард, которая требует вывода войск с Ближнего Востока и прекращения вмешательства в дела Венесуэлы, "любимым кандидатом Кремля".



Не справляющегося со своей задачей Байдена в итоге стали "отодвигать". В роли удобного истеблишменту кандидата может выступить либо мэр города Саут-Бэнд Питер Буттиджич, либо миллиардер Майкл Блумберг. Они должны не допустить к финишной прямой политиков-прогрессивистов.



Конечно, левыми в прямом смысле слова последних назвать нельзя. Тот же Сандерс заявляет, что его взгляды не имеют ничего общего с советским строем, и призывает следовать опыту Канады и Скандинавии. Уоррен и вовсе назвала себя "капиталистом до мозга костей", оговорившись при этом, что рынку нужны правила.



Тем не менее происходящие сдвиги заслуживают пристального внимания. Общественные настроения будут толкать американскую политику влево. Упомянутый Гегелем и Марксом "крот истории" приближает конец владычества тех, кто считает себя безраздельными хозяевами страны и мира.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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