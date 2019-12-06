Вице-губера Тамбовской области Чулкова покончили с собой

09:05 08.12.2019

Глеб Чулков - заместитель главы администрации Тамбовской области, находившийся под домашним арестом - покончил с собой.

Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, о гибели 46-летнего чиновника заявила в полицию его мать. Также сообщается, что мужчина оставил предсмертную записку. Однако о ее содержании пока не известно.

По данным местных СМИ, тамбовскому вице-губернатору, руководителю комитета по управлению имуществом Глебу Чулкову вменяли мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Чиновника подозревали в попытке мошенничества с целью хищения имущества комплекса "Рассказовский рынок". Решением суда он был отправлен под домашний арест.