 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Воскресенье, 08.12.2019
12:46  В школах Киргизии планируют учить химии и математике на английском языке. Министр Исаков делится идиот-планами
10:58  Главных КырЭнергетиков Калиева и Авазова посадили на 15 и 11 лет
09:30  Армяне и чеченцы делят Германию. Власти бессильны
09:05  Вице-губера Тамбовской области Чулкова покончили с собой
01:20  Ошибка "Ржавого пояса". Чьи интересы обслуживает Трамп? - С.Кожемякин
01:04  Половецкий хан Котян - дед королей Европы и предок русских царей
00:21  Узб-рэпер Шохрух самовыдвинулся кандидатом в депутаты

00:15  УкрРоспевунья Галушка (она же Меладзе, она же Вера Брежнева) участвует в форуме анти-ВИЧ в Душанбе. В качестве кого?
Суббота, 07.12.2019
13:56  США все же решились окончательно утопить экономику России, - В.Катасонов
13:55  Вся правда о Чингисхане
13:52  Киев гадает, как отомстить Казахстану за российский Крым, - С.Гомзикова
13:51  Как в 1971 году казахи окончательно "отвоевали" у узбеков и арабов Аль-Фараби, - Н.Нуртазина
13:47  Вышла в свет История Оренбургского губвоенкомата В.Морозова
13:44  Остановить поток: противостояние Европы и США вокруг СП-2 нарастает
12:14  "Какого-либо разделения на жузы при распределении власти (в Казахстане) - нет", - К.Токаев)))
12:05  Санжар Эркинбаев возглавил 9-ю Службу (госохраны) ГКНБ Киргизии
12:00  В Узбекистане появится аналог Голливуда "Cinema City Sollywood". Я плакаль...
11:58  В Пекине издан труд "Президент Мирзиеев. Архитектор эпохи реформ Узбекистана". Хуэй плохого не напишет...
11:54  Гульнара Каримова стала фигурантом еще одного уголовного дела - "руководила преступным сообществом"... (Рустаму, Дариге, Сердару и пр. - на заметку)
09:50  American Conservative: Китай готовится к революции в мировой торговле
09:20  Обострение в Афганистане: генерал Дустум объявил войну талибам
00:32  Страны ОПЕК+ еще больше сократят добычу нефти. Что будет с ценами?
00:29  Последний марш "Желтых жилетов" по Франции собрал рекордные 800 тысяч протестантов!
00:27  "Корпорация зла". США обвинили российских хакеров в хищении 100 млн долларов
Пятница, 06.12.2019
23:24  Курсант-араб застрелил 3 и ранил 11 амер-солдат на военной базе Пенсакола, штат Флорида
22:40  Турин. Российская фигуристка А.Косторная побила свой же мировой рекорд - 85,45!
20:21  Америка против Ирана. На доктринальном уровне, - В.Щербаков
20:18  Всеми обиженный кыр-олигарх от таможни Райым Матраимов подал в суд на журналистов и Ширин Айтматову
20:00  Казахстан. Начало обучения на латинице сдвинуто на неопределенный срок. Нету алфавиту
19:47  В Киргизии разом осудили двух премьеров - Исакова на 15 и Сатыбалдиева на 7,5 лет
18:48  О том как казахи из-за башкир между собой воевали
18:45  В США умер один из самых вредоносных предателей СССР - экс-майор КГБ Шеймов
16:46  Завершается эпоха Меркель – уходят в прошлое привычные политические альянсы, - Д.Седов
16:29  Слил с потрохами. Депутат Жапаров рассказал как разбогател Алмазбек Атамбаев (видео)
16:25  Погромы, беспорядки, аресты: жители Франции весело протестуют против пенсионной реформы
14:01  Российский Газпром ни копейки не перечислил украинскому "Нафтогазу": это фейк
13:43  Газовая война началась: Украина потрошит "Газпром"
13:39  Три года при Мирзияеве: как живет Узбекистан со вторым президентом?
13:13  Экс-кыр-преза Атамбаева "принудительно" доставили в суд. Волокли за ногу?
13:11  Мир курьезов. Посвящается 27–й годовщине Конституции Республики Узбекистан, - Б.Мусаев
13:09  Бабушка кыргызской демократии Отунбаева продолжает колесить по миру, клянча деньги для НПО
13:07  Как Голливуд формирует общество по образцу восточных деспотий, - Д.Уськов
13:04  Про большие телеги монголов под Киевом и их след в археологии
11:20  В деле по аферам на БишкекТЭЦ всплыли факты "о коррупции братьев Жээнбековых"
10:14  Вице-министр КазЭнергетики Шкарупа просидел более года под следствием. Держать дальше без суда - незаконно
10:13  Сколько будет стоить нефть в следующем году?
10:07  Пустобрехи. Как разрабатывали концепт "национальной политики" в РФ, - В.Мальцев
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Вице-губера Тамбовской области Чулкова покончили с собой
09:05 08.12.2019

Глеб Чулков - заместитель главы администрации Тамбовской области, находившийся под домашним арестом - покончил с собой.
Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, о гибели 46-летнего чиновника заявила в полицию его мать. Также сообщается, что мужчина оставил предсмертную записку. Однако о ее содержании пока не известно.
По данным местных СМИ, тамбовскому вице-губернатору, руководителю комитета по управлению имуществом Глебу Чулкову вменяли мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Чиновника подозревали в попытке мошенничества с целью хищения имущества комплекса "Рассказовский рынок". Решением суда он был отправлен под домашний арест.

Источник - РИА Новости
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