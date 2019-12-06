В школах Киргизии планируют учить химии и математике на английском языке. Министр Исаков делится идиот-планами

12:46 08.12.2019

Министр образования и науки КР Каныбек Исаков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в КР Сигэки Маэда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



На встрече Сигэки Маэда рассказал, что Посольство Японии в Кыргызской Республике намерено и дальше активно развивать сотрудничество с Министерством образования и науки КР, особенно по углублению изучения японского языка в нашей стране.



В свою очередь, Каныбек Исаков отметил, что министерство стремится улучшить изучения японского языка, при этом делает акцент на многоязычном образовании в школах.

- В целом, в рамках реформы образовательной системы в КР в ближайшее время планируется в 9-10-11 классах внедрить обучение таким точным наукам как химия, физика, биология и математика на английском языке. Это позволит учащимся быстрее интегрироваться в глобальную систему образования и с легкостью продолжать обучение в зарубежных вузах - отметил он.



Кроме того, на встрече обсуждалась реализация японской грантовой программы "Корни травы и человеческой безопасности", в рамках которой за последние пять лет были поддержаны 11 различных проектов, в том числе в секторе образования и здравоохранения.

Каныбек Исаков предложил рассмотреть проектное предложение по решению проблем с сейсмоустойчивостью школ.