Как в Ташкенте у владельца технично "отжали" картину Рембрандта. История с продолжением

15:55 08.12.2019

В генпрокуратуре Узбекистана открестились от своего ответа по поводу отобранной работы Рембрандта



Графическая работа, предположительно, Рембрандта



4 декабря некоторые СМИ (издание Podrobno.uz и информагентство Спутник) опубликовали ответ Генеральной прокуратуры Узбекистана бывшему владельцу графической работы Рембрандта Андрею Плужникову, у которого она, с помощью сфабрикованного дела, была отнята и передана Министерству культуры.



"В социальных сетях распространяются ролики, записанные бывшим владельцем картины Рембрандта, Андреем Плужниковым, недовольным решениями прокуратуры и суда", - говорится в сообщении надзорного ведомства, вероятно, разосланном по электронной почте, так как указанная агентством Спутник ссылка не открывается.



Далее прокуратура уведомляет, что Плужников настаивает на его признании потерпевшим по уголовному делу и на возвращении ему картины Рембрандта Харменса ван Рейна, хранившейся в его семье.



По утверждению пресс-службы ведомства, ссылающейся на "официальные материалы уголовного дела", "картина кисти великого голландского художника была приобретена у Плужникова в 2008 году Камилом Юлдашевым", который "уплатил за картину 50 тысяч долларов США". Затем анонимный представитель прокуратуры, повторяет версию о том, что картина якобы была вывезена в Израиль для продажи, а затем ввезена обратно в Узбекистан, и это, дескать, стало поводом для ее конфискации. Перечисляются решения нескольких судов, полностью принявших сторону следователей.



В этой версии прекрасно все, кроме того, что в ней нет ни слова правды.



Во-первых, Плужников графическую работу, которую прокуратура почему-то называет картиной, не продавал, а отдал под залог (есть расписка). Однако через некоторое время потребовал вернуть ее назад, а экс-депутат Юлдашев, который намеревался выгодно продать творение мастера, узнав о высокой стоимости работы, возвращать ее не захотел. И следствие, и суды демонстративно проигнорировали наличие расписки. Это было необходимо, чтобы отобрать работу художника под предлогом нарушения таможенного законодательства. Но изъять ее можно было только у Юлдашева - ведь Плужников "Рембрандта" никуда не вывозил, а, наоборот, подал заявление о мошенническом отъеме принадлежащей ему собственности, и если бы суд признал, что она вывозилась после ее незаконного отъема у владельца, то ее пришлось бы вернуть. Поэтому и понадобилось "назначить" Юлдашева владельцем работы.



При этом собственноручно написанные Юлдашевым расписку и явку с повинной, в которых автор открыто сознается в своих мошеннических действиях, надзорный орган почему-то в упор "не заметил". Как, впрочем, и то обстоятельство, что в ходе следствия со всех участников были взяты подписки о неразглашении (с чего бы это?).



Во-вторых, сам вывоз и ввоз "Рембрандта" - не более, чем вымысел, опять-таки необходимый для отъема дорогостоящего произведения искусства. На самом деле никто его никуда не вывозил (есть справка), и все это время оно находилось в Ташкенте. Во-всяком случае, достоверных доказательств его вывоза, а затем ввоза суду предъявлено не было, а документы, опровергающие это, опять-таки не принимаются во внимание.



Таким образом, Генеральная прокуратура Узбекистана (не без основания названная президентом Мирзиеевым самым коррумпированным ведомством страны) сделала очередную попытку оправдать наглое ограбление частного собственника.



Напомним, что расследование по уголовному делу об отъеме Рембрандта было возбуждено в 2014 году по заявлению Андрея Плужникова в отношении бывшего депутата Камила Юлдашева по статье 170 УК РУз ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"). После того, как летом 2018 года дело было передано из ГУВД в Генпрокуратуру, вышеуказанную статью следователи "незаметно" поменяли на 182-ю ("Нарушение таможенного законодательства"). Так же тайно, без объяснения причин и в нарушение законов страны, они изменили статус потерпевшего на свидетельский, а неоднократно судимого за хищения и подлог похитителя графической работы "превратили" в ее владельца.



Со слов самого Андрея Плужникова, сообщение Генпрокуратуры появилось сразу же после того, как он 2 декабря обратился через интернет с письмом к главе Агентства информации и массовых коммуникаций (АИиМК) Камилу Алламжонову.



"Возможно, это просто совпадение. Мой адвокат считает, что дело тут не в письме, а в размещенных ранее видеозаписях на моей ФБ-странице, на которые давались ссылки в письме к главе Агентства информации", - говорит Плужников. - С какой стати они мне решили дать ответ через СМИ, причем не известив об этом меня самого?".



"6 декабря я побывал в Генпрокуратуре и потребовал от них объяснения по поводу публикации на этих сайтах. Но мне вдруг заявили, что это "фейковая" статья, и напечатана она якобы без их ведома. В качестве аргумента представители прокуратуры сослались на свой официальный сайт (prokuratura.uz): мол, любая официальная информация распространяется через него, и если там этого нет, то, значит, и не было. А кто там и что печатает - они не в ответе", - добавил он.



Плужников все же решил не оставлять без внимания странный случай с публикацией на Podrobno.uz и обратился с письменным требованием дать правовую оценку случившемуся в ту же Генпрокуратуру. Причем с обязательным преданием гласности имени-фамилии сотрудника ведомства, давшего лживое сообщение. Его уведомили, что ответ он получит в течение месяца.



Соб. инф.