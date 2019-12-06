Кто кого нагреет? РосГазпром продолжает глупо торговаться с Украиной, - СП

16:01 08.12.2019 "Газпром" угодил под карающий меч Киева



Наше самоуверенное "Национальное достояние" проиграло Украине все, что было можно и что - нельзя



Андрей Полунин

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Андрей Бунич

Николай Платошкин



"Нафтогаз" объявил, на каких условиях готов подписать новый контракт на транзит российского газа. Во-первых, Украина должна получать газ в счет погашения задолженности "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража. Во-вторых, контракт должен быть долгосрочным, а транзит - "покрывать все расходы" Киева. 6 декабря директор украинской компании Юрий Витренко написал об этом у себя в Facebook.



"Европейская комиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку „Газпром" включает это в „пакет" для переговоров по транзиту", - написал Витренко по итогам встречи представителей "Газпрома", "Нафтогаза" и оператора газотранспортной системы Украины.



Витренко также утверждает, что "Нафтогаз" отзовет свои новые иски на $ 12 млрд. к "Газпрому", но только на своих и очень жестких условиях. "Если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если „Нафтогазу" будет компенсировано невыполнение „Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", - написал руководитель украинской компании.



Напомним, нынешний 10-летний транзитный контракт заканчивается 31 декабря 2019 года. И в качестве ключевого пункта подписания нового договора "Газпром" требует, чтобы Украина обнулила свои исковые требования.



На первый взгляд, условия, озвученные Витренко, - невероятная наглость. Но, как говорил известный персонаж в "Кавказской пленнице", торопиться с выводами не надо.



На днях глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net заявил, что его компании уже удалось взыскать $ 2,1 млрд с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража. "Это 45% всей компенсации, присужденной нам в арбитраже в феврале 2018 года. Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины", - уточнил Коболев.



Он отметил, что с учетом процентов "Газпром" должен выплатить по долгам еще около $ 3 млрд. Если российский концерн этого не сделает, Киев намерен продать часть зарубежных активов "Газпрома" после решения местных судов.



Заметим: 27 ноября, незадолго до заявления Коболева, апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил заявление "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору о поставках газа на Украину. Этим решением арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $ 2,6 млрд. Спрашивается, как же так?



Прокремлевские аналитики до последнего твердили: решение Стокгольмского арбитража - политически мотивированное. Арбитраж отказал в выплатах "Газпрому" за невыполнение "Нафтогазом" условия "бери или плати". Но в то же время удовлетворил требования "Нафтогаза" по аналогичному условию "качай или плати". Значит, говорили нам, ничего "Газпром" платить не будет. А начнет предъявлять встречные требования.



Но внезапно "Газпром" по-тихому взял и заплатил. Пусть не "живыми" деньгами, а взаимозачетом. Но заплатил миллиарды!



Тут приходит на ум другой украинский сюжет. В июле 2017 года Высокий суд Лондона конкретизировал свой вердикт по делу об облигационном займе, который был выдан Москвой правительству президента Виктора Януковича в декабре 2013 года. Как сообщал тогда российский Минфин, суд обязал Киев выплатить как номинальную стоимость облигаций в сумме $ 3 млрд., так и неосуществленный купонный платеж в размере $ 75 млн. А еще - штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.



Казалось, вот она - победа! Теперь-то Киеву придется раскошелиться! Но - не случилось.



В сентябре 2018-го апелляционный суд Англии и Уэльса частично удовлетворил жалобу Украины, требующей отмены решения Высокого суда. По мнению авторов апелляции, довод украинской стороны, что еврооблигации выпущены под давлением РФ, нужно проверять и рассматривать в полноценном судебном разбирательстве.



Результат - $ 3 млрд. из Фонда национального благосостояния, вложенные в украинские евробонды, намертво зависли. Что симптоматично: правительственные СМИ в Москве о них больше не вспоминают, будто "миллиардов Януковича" не было в природе.



Эти унизительные поражения России, которые власть предваряла победными реляциями, наводят на невеселые рассуждения: Еврокомиссия и Киев, по-видимому, и в ближайшие дни добьются чего хотят. То есть - нового 10-летнего транзитного контракта через Украину, выплат "Газпромом" оставшихся $ 3 млрд. по решению Стокгольмского арбитража, и полупустого "Северного потока-2" в придачу. А мы эти горькие пилюли тихо проглотим.



Просто потому, что бюджет РФ, благосостояние госкорпораций, а в конечном итоге стабильность режима Владимира Путина критически зависят от поставок нефти и газа в Западную Европу. Если поставки прекратятся - экономика РФ рухнет. Тогда в стране разразится жесточайший политический кризис. Кремлю это совершенно не на руку. И на Западе, надо думать, все прекрасно понимают.



- Позиция "Газпрома" по поставкам газа в Европу очень невнятная, - считает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. - Получается, российская сторона все время пытается уклониться от анализа реальной ситуации. На деле Украина зависит от Европы на 100%. И если мы сейчас проигрываем суды во Франции и Швеции - это делается по европейским "каналам".



Уверен: проблемы украинского транзита вообще бы не существовало, если бы европейцы всерьез этого захотели. У них всегда были рычаги воздействия на украинскую элиту. Да и с США они бы договорились.



Раз транзит через Украину стал проблемой - значит, европейцам именно это выгодно. Европа потихоньку усиливает позиции, перестраивая свою энергосистему.



Недавно в ЕС подсчитали: даже если в 2020 году украинский транзит будет полностью закрыт, пострадают только Румыния, Болгария и Греция. Причем, пострадают очень умеренно - цена на газ в этих странах поднимется на 5?10%.



Как такое возможно? Европа после перебоев с поставками в 2006-м и в 2009 годах приняла меры. Построила мощную инфраструктуру по приему СПГ, а нынешней осенью под завязку заполнила подземные газовые хранилища.



Европейцы модернизировали свою энергосистему, пока "Газпром" вел бесконечные споры с Украиной. Причем, в судах почти всегда оказывалось: Киеву платить не надо. А "Газпром" обязан платить.



На деле европейцы уже минимум 10 лет проводят линию на полную независимость от российских поставок. Именно из этого надо "Газпрому" исходить сегодня. И не питать напрасных иллюзий, будто Европа перестанет поддерживать Киев.



В реальности, европейцы нас разными способами душат на газовом направлении. А "Газпром" делает вид, что не замечает этого, и ругается с Украиной.



"СП": - Что нужно делать в такой ситуации?



- Изменить подход государства к "Газпрому". К его роли, перспективам развития. Сейчас львиная доля бизнеса компании завязана на Европу. А ведь концерн можно развивать по-другому - с участием правительства России. И ставить перед ним совершенно иные задачи - в интересах других отраслей внутри России. Которые потенциально могли бы стать драйверами экономики.



Это была бы совершенно другая система поставок газа. И другая экономика страны. И мы бы уже не тряслись: будут европейцы покупать наш газ или нет?



"СП": - Зачем Европа настаивает на долгосрочном транзитном договоре между "Газпромом" и "Нафтогазом"?



- Европейцы просто закладываются по максимуму. На деле, может статься, им в какой-то момент вообще хватит одного "Северного потока-2". В этом случае Европа наладит поставки газа на Украину по реверсу. И как-нибудь обогреет Болгарию и Грецию.



Повторюсь: европейская энергетическая система стремительно совершенствуется и усиливается. Она уже позволяет перебрасывать энергию в различных направлениях. Плюс - широко использует технологии энергосбережения. Постепенно эта система станет полностью замкнутой. И тогда украинский транзит станет Европе вообще не нужным.



А сейчас надо понимать: "Газпром" действительно примет условия Украины и Еврокомиссии. Включая 10-летний новый транзитный контракт. Просто на сегодня зависимость "Газпрома" от европейской позиции слишком велика.



"СП": - То есть, Украина может спасть спокойно?



- Я бы так не сказал. Транзитный договор, вокруг которого ломают копья, не нужен "Газпрому". Но вскоре он может оказаться ненужным и Европе.



Европе, я считаю, транзит нужен лишь в качестве инструмента влияния. Пока мы вовлечены в транзит, европейцы имеют на руках все козыри. По сути, и украинская труба, и "Северный поток-2" играют для них роль резервной инфраструктуры. И позволяют не только держать нас на крючке норм Третьего энергопакета и решений арбитражей. Но и дают отличную возможность для торга с поставщиками СПГ.



В будущем эта запасная инфраструктура будет использоваться Европой только когда ей выгодно. А основой энергетики - судя по действиям европейцев - будет сжиженный газ.



"Газпром" в этом случае просто окажется на обочине.



- "Газпром" уже проигрывал иски по своим контрактам, - напоминает завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, экс-дипломат в ФРГ, США Николай Платошкин. - Проблема была в схеме поставок. Долгосрочный контракт просто предусматривает, что мы поставляем газ. Но ежегодно контракт прописывается в деньгах - проставляется, сколько конкретно газ будет стоить? Поскольку стоимость "голубого топлива" привязана к цене на нефть - с лагом в полгода. При этом поставки "Газпром" осуществлял по принципу "бери или плати".



В итоге практически все страны, покупавшие у нас газ, подали на "Газпром" в суд. Они требовали признать, что принцип "бери или плати" - неправильный. И все эти иски концерн проиграл.



А сейчас ситуация изменилась. На рынке Европы появилось много СПГ из Катара и США. Сжиженный газ поставляется танкерами - его покупают по мере необходимости. Плюс цены на СПГ варьируются каждый день - как и цены на нефть. Поэтому многим странам удобнее брать сжиженный газ. В какие-то моменты он продается дешевле трубопроводного.



Все это означает, что "Газпром" будет вынужден пересмотреть свою политику. И, увы, согласится на позорные для нас условия, которые озвучит Витренко. Источник - СвободнаяПресса

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