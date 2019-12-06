 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 08.12.2019
19:10  США возобновили мирные переговоры с талибами
19:05  Каракалпакский Бустон. "В домах нет газа и света" - люди выходят на протесты
16:01  Кто кого нагреет? РосГазпром продолжает глупо торговаться с Украиной, - СП
15:55  Как в Ташкенте у владельца технично "отжали" картину Рембрандта. История с продолжением
12:46  В школах Киргизии планируют учить химии и математике на английском языке. Министр Исаков делится идиот-планами
10:58  Главных КырЭнергетиков Калиева и Авазова посадили на 15 и 11 лет
09:30  Армяне и чеченцы делят Германию. Власти бессильны

09:05  Вице-губера Тамбовской области Чулкова покончили с собой
01:20  Ошибка "Ржавого пояса". Чьи интересы обслуживает Трамп? - С.Кожемякин
01:04  Половецкий хан Котян - дед королей Европы и предок русских царей
00:21  Узб-рэпер Шохрух самовыдвинулся кандидатом в депутаты
00:15  УкрРоспевунья Галушка (она же Меладзе, она же Вера Брежнева) участвует в форуме анти-ВИЧ в Душанбе. В качестве кого?
Суббота, 07.12.2019
13:56  США все же решились окончательно утопить экономику России, - В.Катасонов
13:55  Вся правда о Чингисхане
13:52  Киев гадает, как отомстить Казахстану за российский Крым, - С.Гомзикова
13:51  Как в 1971 году казахи окончательно "отвоевали" у узбеков и арабов Аль-Фараби, - Н.Нуртазина
13:47  Вышла в свет История Оренбургского губвоенкомата В.Морозова
13:44  Остановить поток: противостояние Европы и США вокруг СП-2 нарастает
12:14  "Какого-либо разделения на жузы при распределении власти (в Казахстане) - нет", - К.Токаев)))
12:05  Санжар Эркинбаев возглавил 9-ю Службу (госохраны) ГКНБ Киргизии
12:00  В Узбекистане появится аналог Голливуда "Cinema City Sollywood". Я плакаль...
11:58  В Пекине издан труд "Президент Мирзиеев. Архитектор эпохи реформ Узбекистана". Хуэй плохого не напишет...
11:54  Гульнара Каримова стала фигурантом еще одного уголовного дела - "руководила преступным сообществом"... (Рустаму, Дариге, Сердару и пр. - на заметку)
09:50  American Conservative: Китай готовится к революции в мировой торговле
09:20  Обострение в Афганистане: генерал Дустум объявил войну талибам
00:32  Страны ОПЕК+ еще больше сократят добычу нефти. Что будет с ценами?
00:29  Последний марш "Желтых жилетов" по Франции собрал рекордные 800 тысяч протестантов!
00:27  "Корпорация зла". США обвинили российских хакеров в хищении 100 млн долларов
Пятница, 06.12.2019
23:24  Курсант-араб застрелил 3 и ранил 11 амер-солдат на военной базе Пенсакола, штат Флорида
22:40  Турин. Российская фигуристка А.Косторная побила свой же мировой рекорд - 85,45!
20:21  Америка против Ирана. На доктринальном уровне, - В.Щербаков
20:18  Всеми обиженный кыр-олигарх от таможни Райым Матраимов подал в суд на журналистов и Ширин Айтматову
20:00  Казахстан. Начало обучения на латинице сдвинуто на неопределенный срок. Нету алфавиту
19:47  В Киргизии разом осудили двух премьеров - Исакова на 15 и Сатыбалдиева на 7,5 лет
18:48  О том как казахи из-за башкир между собой воевали
18:45  В США умер один из самых вредоносных предателей СССР - экс-майор КГБ Шеймов
16:46  Завершается эпоха Меркель – уходят в прошлое привычные политические альянсы, - Д.Седов
16:29  Слил с потрохами. Депутат Жапаров рассказал как разбогател Алмазбек Атамбаев (видео)
16:25  Погромы, беспорядки, аресты: жители Франции весело протестуют против пенсионной реформы
14:01  Российский Газпром ни копейки не перечислил украинскому "Нафтогазу": это фейк
13:43  Газовая война началась: Украина потрошит "Газпром"
13:39  Три года при Мирзияеве: как живет Узбекистан со вторым президентом?
13:13  Экс-кыр-преза Атамбаева "принудительно" доставили в суд. Волокли за ногу?
13:11  Мир курьезов. Посвящается 27–й годовщине Конституции Республики Узбекистан, - Б.Мусаев
13:09  Бабушка кыргызской демократии Отунбаева продолжает колесить по миру, клянча деньги для НПО
13:07  Как Голливуд формирует общество по образцу восточных деспотий, - Д.Уськов
13:04  Про большие телеги монголов под Киевом и их след в археологии
11:20  В деле по аферам на БишкекТЭЦ всплыли факты "о коррупции братьев Жээнбековых"
10:14  Вице-министр КазЭнергетики Шкарупа просидел более года под следствием. Держать дальше без суда - незаконно
10:13  Сколько будет стоить нефть в следующем году?
10:07  Пустобрехи. Как разрабатывали концепт "национальной политики" в РФ, - В.Мальцев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Каракалпакский Бустон. "В домах нет газа и света" - люди выходят на протесты
19:05 08.12.2019

Жители Бустона, населенного пункта в Каракалпакстане, перекрыли дорогу, требуя восстановить подачу газа в их дома. 1 декабря 2019 года.

Острый дефицит природного газа и перебои с электричеством в сезон холодов спровоцировали беспрецедентные протесты в некоторых регионах Узбекистана.
Перебои с поставками природного газа и электричества вызвали небывалые для Узбекистана протесты в некоторых частях страны. Небольшие толпы людей блокируют дороги и требуют от властей покончить с кризисом.
Антиправительственные протесты крайне редки в этой центральноазиатской стране, где в 2005 году силы безопасности жестоко подавили демонстрацию в Андижане. В результате тогда погибли сотни людей.
Протесты последовали вслед за прекращением в ноябре подачи природного газа в дома и коммерческие организации во многих регионах, когда народ уже и без этого испытывал трудности из-за перебоев с электричеством с наступлением холодов.
1 декабря группа протестующих, в числе которых были и женщины, перекрыла дорогу в городе Бустон в автономной республике Каракалпакстан.
На видео, полученном Радио Озодлик (Узбекской редакцией Радио Свобода), запечатлены перекрытая трасса и стоящие вокруг костра из веток протестующие посреди дороги в Бустоне - административном центре Элликкалинского района. Несколько участвовавших в акции протеста жителей сообщили, что толпа разошлась после того, как местный хоким пришел поговорить с протестующими.
- Я не знаю, как долго мы стояли там. Вероятно, час или два. Затем пришел хоким, люди из милиции. "Проблемы с газом сейчас везде. Но мы решим эту проблему", - пообещали нам. Затем люди разошлись по домам, - говорят жители.
2 декабря местный чиновник, который отказался назвать свое имя, сообщил Радио Озодлик, что районные власти сразу после протеста вызвали "чиновников из всех отделов для решения проблемы".
Источники в Бустоне подтвердили, что с тех пор ситуация с подачей газа населению несколько улучшилась.

НЕТ КОНКРЕТНЫХ ОТВЕТОВ НА КРИЗИС
Как сообщают узбекские СМИ, в Ташкенте президент Шавкат Мирзияев и премьер-министр Абдулла Арипов раскритиковали чиновников по поводу энергетического кризиса. Остается неясным, какие конкретные меры принимает правительство для решения проблемы.
Высшее руководство не объяснило причины энергетического кризиса.
Арипов признал, что с приближением зимы многие регионы оказались с недостаточными запасами природного газа и электроэнергии или столкнулись с их полным отсутствием.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Пока дома, школы и больницы находятся в ситуации энергетического кризиса, "руководители, ответственные за свет и газ, сидят в тепленьких кабинетах", заявил Арипов 28 ноября.

ВОЗМУЩЕННЫЕ ТОЛПЫ
Акция протеста 1 декабря в Бустоне состоялась через три дня после того, как около 70 жителей в селе Шортанбай в Нукусском районе Каракалпакстана перекрыли автомобильную дорогу, устроив посреди нее большой костер. Жители были возмущены внезапным прекращением подачи природного газа в их дома.
Узбекские СМИ сообщили, что хоким района и главный прокурор, а также глава компании "Каракалпакстангаз" встретились с протестующими, чтобы объяснить причины энергетической проблемы и предложить решения.
Официальные лица сказали толпе, по имеющимся сообщениям, что 16-километровый участок газопровода, по которому газ доставляется в село, нуждается в капитальном ремонте.
По сообщениям, местные власти выделили 420 неблагополучным семьям по 500 килограммов угля и два газовых баллона, а также 10 тележек дров.
Такие же протесты прошли недавно в Андижанской, Ферганской и Сырдарьинской областях.
- В наших домах нет газа и света, и люди вне себя из-за этого. Чиновники областной администрации пообещали решить проблему. Люди говорят, что снова выйдут на улицы, если власти не сдержат свое обещание. Народ больше не может терпеть это, - сказал 28 ноября в ходе протеста один из жителей Андижана, который не пожелал называть свое имя.

Тогда протестующие заблокировали дорогу между Далварзинским и Алтынкульским районами города.
В Фергане группа жителей собралась в хокимияте города, чтобы высказать свои жалобы по поводу перебоев подачи газа в 29 многоквартирных домов в районе махалли "Баркамол".
- В некоторых квартирах вообще нет газа... в некоторых давление газа настолько низкое, что невозможно даже вскипятить воду для чая, - сказал радио Озодлик один из горожан.
Ферганские власти заявили, что после встречи с жителями принимают меры по улучшению ситуации.
По словам местных жителей, в Сурхандарьинской области в ночь на 27 ноября температура воздуха упала до минус пяти градусов, но многоэтажные дома не подключили к теплоснабжению.
- В больницах, детских садах и школах отключение газа является вопросом жизни и смерти. Кроме того, есть стратегические объекты, такие как внутренние и пограничные войска, которые тоже нельзя оставлять без газа, - сказал на условиях анонимности один из чиновников в Сурхандарьинской области, занимающийся вопросами подачи газа.

Фарангиз Наджибулла,
Перевела с английского языка Алиса Вальсамаки.

Источник - Радио Озодлик
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575821100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстан расширяет военное сотрудничество с Турцией
- "Экономика простых вещей"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года №840
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2019 года №851
- Начало обучения на латинице сдвинуто на неопределенный срок
- Пирамида АПК: Как нам помочь Сапархану Омарову наладить работу в агропромышленном комплексе
- В Сенате Парламента прошло первое заседание Совета по совершенствованию законотворческого процесса
- Кадровые перестановки
- Расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и США обсуждено в Вашингтоне
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  