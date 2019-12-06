Каракалпакский Бустон. "В домах нет газа и света" - люди выходят на протесты

19:05 08.12.2019

Жители Бустона, населенного пункта в Каракалпакстане, перекрыли дорогу, требуя восстановить подачу газа в их дома. 1 декабря 2019 года.



Острый дефицит природного газа и перебои с электричеством в сезон холодов спровоцировали беспрецедентные протесты в некоторых регионах Узбекистана.

Перебои с поставками природного газа и электричества вызвали небывалые для Узбекистана протесты в некоторых частях страны. Небольшие толпы людей блокируют дороги и требуют от властей покончить с кризисом.

Антиправительственные протесты крайне редки в этой центральноазиатской стране, где в 2005 году силы безопасности жестоко подавили демонстрацию в Андижане. В результате тогда погибли сотни людей.

Протесты последовали вслед за прекращением в ноябре подачи природного газа в дома и коммерческие организации во многих регионах, когда народ уже и без этого испытывал трудности из-за перебоев с электричеством с наступлением холодов.

1 декабря группа протестующих, в числе которых были и женщины, перекрыла дорогу в городе Бустон в автономной республике Каракалпакстан.

На видео, полученном Радио Озодлик (Узбекской редакцией Радио Свобода), запечатлены перекрытая трасса и стоящие вокруг костра из веток протестующие посреди дороги в Бустоне - административном центре Элликкалинского района. Несколько участвовавших в акции протеста жителей сообщили, что толпа разошлась после того, как местный хоким пришел поговорить с протестующими.

- Я не знаю, как долго мы стояли там. Вероятно, час или два. Затем пришел хоким, люди из милиции. "Проблемы с газом сейчас везде. Но мы решим эту проблему", - пообещали нам. Затем люди разошлись по домам, - говорят жители.

2 декабря местный чиновник, который отказался назвать свое имя, сообщил Радио Озодлик, что районные власти сразу после протеста вызвали "чиновников из всех отделов для решения проблемы".

Источники в Бустоне подтвердили, что с тех пор ситуация с подачей газа населению несколько улучшилась.



НЕТ КОНКРЕТНЫХ ОТВЕТОВ НА КРИЗИС

Как сообщают узбекские СМИ, в Ташкенте президент Шавкат Мирзияев и премьер-министр Абдулла Арипов раскритиковали чиновников по поводу энергетического кризиса. Остается неясным, какие конкретные меры принимает правительство для решения проблемы.

Высшее руководство не объяснило причины энергетического кризиса.

Арипов признал, что с приближением зимы многие регионы оказались с недостаточными запасами природного газа и электроэнергии или столкнулись с их полным отсутствием.



Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.



Пока дома, школы и больницы находятся в ситуации энергетического кризиса, "руководители, ответственные за свет и газ, сидят в тепленьких кабинетах", заявил Арипов 28 ноября.



ВОЗМУЩЕННЫЕ ТОЛПЫ

Акция протеста 1 декабря в Бустоне состоялась через три дня после того, как около 70 жителей в селе Шортанбай в Нукусском районе Каракалпакстана перекрыли автомобильную дорогу, устроив посреди нее большой костер. Жители были возмущены внезапным прекращением подачи природного газа в их дома.

Узбекские СМИ сообщили, что хоким района и главный прокурор, а также глава компании "Каракалпакстангаз" встретились с протестующими, чтобы объяснить причины энергетической проблемы и предложить решения.

Официальные лица сказали толпе, по имеющимся сообщениям, что 16-километровый участок газопровода, по которому газ доставляется в село, нуждается в капитальном ремонте.

По сообщениям, местные власти выделили 420 неблагополучным семьям по 500 килограммов угля и два газовых баллона, а также 10 тележек дров.

Такие же протесты прошли недавно в Андижанской, Ферганской и Сырдарьинской областях.

- В наших домах нет газа и света, и люди вне себя из-за этого. Чиновники областной администрации пообещали решить проблему. Люди говорят, что снова выйдут на улицы, если власти не сдержат свое обещание. Народ больше не может терпеть это, - сказал 28 ноября в ходе протеста один из жителей Андижана, который не пожелал называть свое имя.



Тогда протестующие заблокировали дорогу между Далварзинским и Алтынкульским районами города.

В Фергане группа жителей собралась в хокимияте города, чтобы высказать свои жалобы по поводу перебоев подачи газа в 29 многоквартирных домов в районе махалли "Баркамол".

- В некоторых квартирах вообще нет газа... в некоторых давление газа настолько низкое, что невозможно даже вскипятить воду для чая, - сказал радио Озодлик один из горожан.

Ферганские власти заявили, что после встречи с жителями принимают меры по улучшению ситуации.

По словам местных жителей, в Сурхандарьинской области в ночь на 27 ноября температура воздуха упала до минус пяти градусов, но многоэтажные дома не подключили к теплоснабжению.

- В больницах, детских садах и школах отключение газа является вопросом жизни и смерти. Кроме того, есть стратегические объекты, такие как внутренние и пограничные войска, которые тоже нельзя оставлять без газа, - сказал на условиях анонимности один из чиновников в Сурхандарьинской области, занимающийся вопросами подачи газа.



Фарангиз Наджибулла,

Перевела с английского языка Алиса Вальсамаки.