Власти Алжира хотят продлить правление Бутефлики без Бутефлики, - Р.Мустафин

22:48 08.12.2019

Страна подходит к выборам президента в условиях острого политического кризиса



6 декабря алжирцы вышли на улицу, чтобы сказать выборам "Нет".

На 12 декабря в Алжире назначены выборы президента. К участию в них Независимый национальный избирательный орган (ННИО), наделенный полномочиями центризбиркома, допустил пятерых кандидатов на высший государственный пост. Все они, по мнению оппозиции и многих граждан, связаны с правящим режимом и представляют интересы политической и экономической элиты. Сама оппозиция, которая так и не смогла объединиться в мощное протестное движение, никаких кандидатов из собственных рядов не выдвигает и призывает алжирцев грядущие выборы бойкотировать, считая, что они не могут быть ни честными, ни прозрачными.

Таким образом, Алжир подходит к выборам в условиях острого политического кризиса. Он быстро созрел после того, как престарелый и перенесший инсульт президент Абдельазиз Бутефлика, уже прослуживший четыре срока, вознамерился пойти на пятый. Простые граждане, имевшие достаточно оснований, чтобы сомневаться как в дееспособности президента, так и в том, что за его спиной не стоят люди, действительно управляющие страной, возмутились и вышли на улицы.



В результате беспрецедентных за последнюю четверть века демонстраций Бутефлика ушел в отставку. Однако на этом протестующие не успокоились. Оппозиция продолжила проведение еженедельных пятничных акций с целью отправить в отставку всех высокопоставленных чиновников из команды бывшего главы государства, в том числе и армейскую верхушку, которая, воспользовавшись острым политическим кризисом, быстро вышла на авансцену, подтвердив в глазах алжирцев роль беспристрастного арбитра в жизни общества.



Именно решение военных во главе с начальником Главного штаба сухопутных войск и заместителем министра обороны генералом Ахмедом Гайдом Салахом о том, что Бутефлика должен уйти, подвело черту под 20-летней эпохой его правления. Это решение наверняка способствовало предотвращению новой гражданской войны в Алжире и в определенной степени стабилизировало обстановку. Оппозиция, добившись ухода Бутефлики с политической сцены, затем сосредоточила огонь и на генерале Салахе, хорошо понимая, что он тоже является частью старой гвардии и теперь, стабилизируя обстановку, старается зарезервировать места под солнцем в будущем Алжире и для себя лично, и для военных.



В этих условиях военные и часть элиты решили "сдать" наиболее одиозных чиновников старой гвардии, скомпрометировавших себя на откровенном воровстве, взяточничестве, злоупотреблениях, для того чтобы сохранить относительно здоровую часть элиты, которая вытянет общество из болота. Власти призвали людей идти на выборы, посчитав, что наиболее целесообразным, если не единственным способом преодолеть кризис является освобождение общества от балласта в виде наследия Бутефлики и проведение в кратчайшие сроки выборов.

Военная верхушка и часть политического истеблишмента пошли на аресты и судебное преследование многих высокопоставленных чиновников эпохи Бутефлики. Были арестованы, в частности, младший брат бывшего президента Саид, который считался серым кардиналом при Бутефлике, а также двое бывших премьеров, министры, высокопоставленные военные, в том числе и руководители спецслужб. Судебный процесс над ними начался 4 декабря. В ноябре также прошли суды над политиками-берберами, выступавшими за предоставление автономии для берберского населения в составе страны. Их судили за то, что на акциях протеста они демонстрировали берберские флаги. 6 декабря в Алжире впервые в истории прошли теледебаты, в которых участвовали кандидаты в президенты.



По мнению местных оппозиционных и западных СМИ, все это делалось для того, чтобы отвлечь алжирцев от участия в продолжающихся протестах. Еженедельные пятничные акции против политической системы, сложившейся в последние десятилетия после получения Алжиром независимости, начались 22 февраля. В прошлую пятницу, 6 декабря, в стране прошла 40-я по счету пятничная акция протеста.



Очевидно, что на этом борьба между оппозицией и властями не закончится, а продолжится уже в следующем году. Многое будет зависеть от того, сколько алжирцев поддержат инициативу властей и придут к избирательным урнам. Чиновники, представляющие власть, утверждают, что таких тоже немало среди примерно 24,5 млн граждан, имеющих право избирать президента. Не исключено, впрочем, что оппозиция, как светская, так и религиозная, не признает итоги выборов и в стране продолжится новый раунд противостояния, чреватый перерастанием в горячий конфликт.



Пока что алжирцам все же удалось пройти по краю пропасти. Как представляется, власть и оппозиция проявили чувство ответственности за судьбы своей страны, видимо, в силу того, что в памяти еще свежи воспоминания об ужасах не так давно закончившейся гражданской войны.

В связи с этим некоторые арабские политологи подчеркивают позитивную роль, которую сыграла Россия в Алжире. Так, по мнению Абдель Кадера бин Масуда, опубликовавшего статью в египетском издании Sasapost, Москва с самого начала участвовала в алжирском кризисе. Это не значит, что Москва вмешивалась во внутренние дела страны, в чем ее часто и безосновательно обвиняют на Западе. Поддержка Алжира в данном случае выражалась в том, что Россия серьезно предупредила другие страны, в первую очередь США и Францию, о недопустимости их вмешательства в проблемы Алжира. "Не так давно Франция была одной из наиболее активных участниц алжирских внутренних процессов, – пишет автор. – Чтобы положить конец вмешательству Парижа, Москва с самого начала объявила о своей позиции, выступив на стороне местной армии и поддержав ее видение урегулирования конфликта".



Равиль Мустафин

8.12.2019