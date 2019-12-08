 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 08.12.2019
22:54  Мьянма отвергает обвинения в геноциде, - В.Скосырев
22:48  Власти Алжира хотят продлить правление Бутефлики без Бутефлики, - Р.Мустафин
19:10  США возобновили мирные переговоры с талибами
19:05  Каракалпакский Бустон. "В домах нет газа и света" - люди выходят на протесты
16:01  Кто кого нагреет? РосГазпром продолжает глупо торговаться с Украиной, - СП
15:55  Как в Ташкенте у владельца технично "отжали" картину Рембрандта. История с продолжением
12:46  В школах Киргизии планируют учить химии и математике на английском языке. Министр Исаков делится идиот-планами

10:58  Главных КырЭнергетиков Калиева и Авазова посадили на 15 и 11 лет
09:30  Армяне и чеченцы делят Германию. Власти бессильны
09:05  Вице-губера Тамбовской области Чулкова покончили с собой
01:20  Ошибка "Ржавого пояса". Чьи интересы обслуживает Трамп? - С.Кожемякин
01:04  Половецкий хан Котян - дед королей Европы и предок русских царей
00:21  Узб-рэпер Шохрух самовыдвинулся кандидатом в депутаты
00:15  УкрРоспевунья Галушка (она же Меладзе, она же Вера Брежнева) участвует в форуме анти-ВИЧ в Душанбе. В качестве кого?
Суббота, 07.12.2019
13:56  США все же решились окончательно утопить экономику России, - В.Катасонов
13:55  Вся правда о Чингисхане
13:52  Киев гадает, как отомстить Казахстану за российский Крым, - С.Гомзикова
13:51  Как в 1971 году казахи окончательно "отвоевали" у узбеков и арабов Аль-Фараби, - Н.Нуртазина
13:47  Вышла в свет История Оренбургского губвоенкомата В.Морозова
13:44  Остановить поток: противостояние Европы и США вокруг СП-2 нарастает
12:14  "Какого-либо разделения на жузы при распределении власти (в Казахстане) - нет", - К.Токаев)))
12:05  Санжар Эркинбаев возглавил 9-ю Службу (госохраны) ГКНБ Киргизии
12:00  В Узбекистане появится аналог Голливуда "Cinema City Sollywood". Я плакаль...
11:58  В Пекине издан труд "Президент Мирзиеев. Архитектор эпохи реформ Узбекистана". Хуэй плохого не напишет...
11:54  Гульнара Каримова стала фигурантом еще одного уголовного дела - "руководила преступным сообществом"... (Рустаму, Дариге, Сердару и пр. - на заметку)
09:50  American Conservative: Китай готовится к революции в мировой торговле
09:20  Обострение в Афганистане: генерал Дустум объявил войну талибам
00:32  Страны ОПЕК+ еще больше сократят добычу нефти. Что будет с ценами?
00:29  Последний марш "Желтых жилетов" по Франции собрал рекордные 800 тысяч протестантов!
00:27  "Корпорация зла". США обвинили российских хакеров в хищении 100 млн долларов
Пятница, 06.12.2019
23:24  Курсант-араб застрелил 3 и ранил 11 амер-солдат на военной базе Пенсакола, штат Флорида
22:40  Турин. Российская фигуристка А.Косторная побила свой же мировой рекорд - 85,45!
20:21  Америка против Ирана. На доктринальном уровне, - В.Щербаков
20:18  Всеми обиженный кыр-олигарх от таможни Райым Матраимов подал в суд на журналистов и Ширин Айтматову
20:00  Казахстан. Начало обучения на латинице сдвинуто на неопределенный срок. Нету алфавиту
19:47  В Киргизии разом осудили двух премьеров - Исакова на 15 и Сатыбалдиева на 7,5 лет
18:48  О том как казахи из-за башкир между собой воевали
18:45  В США умер один из самых вредоносных предателей СССР - экс-майор КГБ Шеймов
16:46  Завершается эпоха Меркель – уходят в прошлое привычные политические альянсы, - Д.Седов
16:29  Слил с потрохами. Депутат Жапаров рассказал как разбогател Алмазбек Атамбаев (видео)
16:25  Погромы, беспорядки, аресты: жители Франции весело встречают пенсионную реформу
14:01  Российский Газпром ни копейки не перечислил украинскому "Нафтогазу": это фейк
13:43  Газовая война началась: Украина потрошит "Газпром"
13:39  Три года при Мирзияеве: как живет Узбекистан со вторым президентом?
13:13  Экс-кыр-преза Атамбаева "принудительно" доставили в суд. Волокли за ногу?
13:11  Мир курьезов. Посвящается 27–й годовщине Конституции Республики Узбекистан, - Б.Мусаев
13:09  Бабушка кыргызской демократии Отунбаева продолжает колесить по миру, клянча деньги для НПО
13:07  Как Голливуд формирует общество по образцу восточных деспотий, - Д.Уськов
13:04  Про большие телеги монголов под Киевом и их след в археологии
11:20  В деле по аферам на БишкекТЭЦ всплыли факты "о коррупции братьев Жээнбековых"
10:14  Вице-министр КазЭнергетики Шкарупа просидел более года под следствием. Держать дальше без суда - незаконно
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Власти Алжира хотят продлить правление Бутефлики без Бутефлики, - Р.Мустафин
22:48 08.12.2019

Страна подходит к выборам президента в условиях острого политического кризиса

6 декабря алжирцы вышли на улицу, чтобы сказать выборам "Нет".
На 12 декабря в Алжире назначены выборы президента. К участию в них Независимый национальный избирательный орган (ННИО), наделенный полномочиями центризбиркома, допустил пятерых кандидатов на высший государственный пост. Все они, по мнению оппозиции и многих граждан, связаны с правящим режимом и представляют интересы политической и экономической элиты. Сама оппозиция, которая так и не смогла объединиться в мощное протестное движение, никаких кандидатов из собственных рядов не выдвигает и призывает алжирцев грядущие выборы бойкотировать, считая, что они не могут быть ни честными, ни прозрачными.
Таким образом, Алжир подходит к выборам в условиях острого политического кризиса. Он быстро созрел после того, как престарелый и перенесший инсульт президент Абдельазиз Бутефлика, уже прослуживший четыре срока, вознамерился пойти на пятый. Простые граждане, имевшие достаточно оснований, чтобы сомневаться как в дееспособности президента, так и в том, что за его спиной не стоят люди, действительно управляющие страной, возмутились и вышли на улицы.

В результате беспрецедентных за последнюю четверть века демонстраций Бутефлика ушел в отставку. Однако на этом протестующие не успокоились. Оппозиция продолжила проведение еженедельных пятничных акций с целью отправить в отставку всех высокопоставленных чиновников из команды бывшего главы государства, в том числе и армейскую верхушку, которая, воспользовавшись острым политическим кризисом, быстро вышла на авансцену, подтвердив в глазах алжирцев роль беспристрастного арбитра в жизни общества.

Именно решение военных во главе с начальником Главного штаба сухопутных войск и заместителем министра обороны генералом Ахмедом Гайдом Салахом о том, что Бутефлика должен уйти, подвело черту под 20-летней эпохой его правления. Это решение наверняка способствовало предотвращению новой гражданской войны в Алжире и в определенной степени стабилизировало обстановку. Оппозиция, добившись ухода Бутефлики с политической сцены, затем сосредоточила огонь и на генерале Салахе, хорошо понимая, что он тоже является частью старой гвардии и теперь, стабилизируя обстановку, старается зарезервировать места под солнцем в будущем Алжире и для себя лично, и для военных.

В этих условиях военные и часть элиты решили "сдать" наиболее одиозных чиновников старой гвардии, скомпрометировавших себя на откровенном воровстве, взяточничестве, злоупотреблениях, для того чтобы сохранить относительно здоровую часть элиты, которая вытянет общество из болота. Власти призвали людей идти на выборы, посчитав, что наиболее целесообразным, если не единственным способом преодолеть кризис является освобождение общества от балласта в виде наследия Бутефлики и проведение в кратчайшие сроки выборов.
Военная верхушка и часть политического истеблишмента пошли на аресты и судебное преследование многих высокопоставленных чиновников эпохи Бутефлики. Были арестованы, в частности, младший брат бывшего президента Саид, который считался серым кардиналом при Бутефлике, а также двое бывших премьеров, министры, высокопоставленные военные, в том числе и руководители спецслужб. Судебный процесс над ними начался 4 декабря. В ноябре также прошли суды над политиками-берберами, выступавшими за предоставление автономии для берберского населения в составе страны. Их судили за то, что на акциях протеста они демонстрировали берберские флаги. 6 декабря в Алжире впервые в истории прошли теледебаты, в которых участвовали кандидаты в президенты.

По мнению местных оппозиционных и западных СМИ, все это делалось для того, чтобы отвлечь алжирцев от участия в продолжающихся протестах. Еженедельные пятничные акции против политической системы, сложившейся в последние десятилетия после получения Алжиром независимости, начались 22 февраля. В прошлую пятницу, 6 декабря, в стране прошла 40-я по счету пятничная акция протеста.

Очевидно, что на этом борьба между оппозицией и властями не закончится, а продолжится уже в следующем году. Многое будет зависеть от того, сколько алжирцев поддержат инициативу властей и придут к избирательным урнам. Чиновники, представляющие власть, утверждают, что таких тоже немало среди примерно 24,5 млн граждан, имеющих право избирать президента. Не исключено, впрочем, что оппозиция, как светская, так и религиозная, не признает итоги выборов и в стране продолжится новый раунд противостояния, чреватый перерастанием в горячий конфликт.

Пока что алжирцам все же удалось пройти по краю пропасти. Как представляется, власть и оппозиция проявили чувство ответственности за судьбы своей страны, видимо, в силу того, что в памяти еще свежи воспоминания об ужасах не так давно закончившейся гражданской войны.
В связи с этим некоторые арабские политологи подчеркивают позитивную роль, которую сыграла Россия в Алжире. Так, по мнению Абдель Кадера бин Масуда, опубликовавшего статью в египетском издании Sasapost, Москва с самого начала участвовала в алжирском кризисе. Это не значит, что Москва вмешивалась во внутренние дела страны, в чем ее часто и безосновательно обвиняют на Западе. Поддержка Алжира в данном случае выражалась в том, что Россия серьезно предупредила другие страны, в первую очередь США и Францию, о недопустимости их вмешательства в проблемы Алжира. "Не так давно Франция была одной из наиболее активных участниц алжирских внутренних процессов, – пишет автор. – Чтобы положить конец вмешательству Парижа, Москва с самого начала объявила о своей позиции, выступив на стороне местной армии и поддержав ее видение урегулирования конфликта".

Равиль Мустафин
8.12.2019

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575834480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстан расширяет военное сотрудничество с Турцией
- "Экономика простых вещей"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года №840
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2019 года №851
- Начало обучения на латинице сдвинуто на неопределенный срок
- Пирамида АПК: Как нам помочь Сапархану Омарову наладить работу в агропромышленном комплексе
- В Сенате Парламента прошло первое заседание Совета по совершенствованию законотворческого процесса
- Кадровые перестановки
- Расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и США обсуждено в Вашингтоне
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  