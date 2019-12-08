Мьянма отвергает обвинения в геноциде, - В.Скосырев

22:54 08.12.2019

Нобелевский лауреат обрушится на Международный суд в Гааге



Владимир Скосырев

8.12.19



Бежавшие из Мьянмы в Бангладеш представители рохинджа умоляют о помощи. Фото Reuters

Аун Сан Су Чжи, лидер Мьянмы (Бирмы), вылетела в Гаагу, чтобы на заседании Международного суда ООН защищать свою страну от обвинений в геноциде против народности рохинджа. Иск был подан Гамбией, небольшой мусульманской страной в Африке. Су Чжи, получившую ранее Нобелевскую премию мира за борьбу против военной хунты, поддержали демонстранты во многих городах Мьянмы, где подавляющее большинство населения – буддисты. Они считают, что родина стала жертвой ложных новостей. Но беженцы-рохинджа рассказывают о совершенных против них массовых преступлениях.

Слушания в Нидерландах назначены на три дня – с 10 по 12 декабря. Все это время в Мьянме будут проходить митинги протеста против обвинений. Несколько десятков поклонников Су Чжи вылетели в Гаагу на самолете, чтобы поддержать ее.



"Я верю матери Су и люблю ее, – сказал агентству Reuters Аун Тейн, организатор группы сопровождения в аэропорту города Рангуна. – Я хочу, чтобы мир знал правду. Наша страна сильно пострадала от фальшивых новостей".

Гамбия, маленькая страна на Западе Африки, где большинство населения исповедует ислам, подала иск в суд, обвиняя Мьянму в геноциде против мусульманской общины рохинджа. Во время слушаний иск будут рассматривать 16 судей ООН на предварительном разбирательстве.

ООН ранее утверждала, что из Мьянмы в соседнюю Бангладеш убежало более 730 тыс. рохинджа. Репрессии с "намерением геноцида" проводила армия. Но, несмотря на то что за рубежом шла кампания с осуждением действий военных, в самой Мьянме Су Чжи сохранила необычайную популярность. Правительство, которое она фактически возглавляет, заявляет, что военные дали законный ответ на нападения со стороны боевиков рохинджа.



Судя по всему, позицию Мьянмы одобряет Китай. Во всяком случае, министр иностранных дел КНР Ван И побывал в Мьянме и встретился с Су Чжи. Обе страны на этой встрече обещали укреплять сотрудничество. "Су Чжи поблагодарила Китай за сильную поддержку и помощь в защите национального суверенитета и противодействии иностранному вмешательству", – сообщил МИД КНР.

В беседе с "НГ" Аида Симония, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, отметила: "Народность рохинджа была переселена британскими властями на территорию Бирмы в колониальный период. Население страны по вопросу рохинджа практически единогласно придерживается мнения, что это не коренное население, что это не одна из этнических групп, которых в Бирме более 135. Бирманцы считают их чужими людьми. Это бенгальцы, которых привезли англичане в начале прошлого века. Поэтому бирманцы против того, чтобы рохинджа вернулись из Бангладеш и получили гражданство".



Возникает также вопрос, почему Гамбия с населением всего 2 млн человек подала иск в международный суд от имени Организации исламского сотрудничества. Ведь в этой организации состоит около 60 государств. Среди них – крупнейшая мусульманская страна Индонезия.

"Вопрос не решится в три дня, назначенных для слушаний. Это только начало. Сначала в суде изложат суть претензий к Бирме. Потом эксперты во главе с Су Чжи будут отвечать на эти претензии. Процесс может растянуться на много лет", – заключила эксперт.



Британская газета Telegraph называет предстоящую тяжбу в Гааге одним из самых крупных международных судебных разбирательств за целое поколение. Су Чжи, которую раньше прославляли на Западе как героиню борьбы за права человека, будет защищать режим в Мьянме от обвинений в геноциде. Она говорит, что будет отстаивать национальные интересы. Тем самым Су Чжи будет защищать военных, которые ранее не давали ей прийти к власти и держали под домашним арестом. Это еще больше подорвет ее престиж за границей.



Команду юристов из Гамбии будет возглавлять министр юстиции Абубакар Тамбадоу, получивший образование в Британии. Он в течение более 10 лет вел судебное разбирательство геноцида 1994 года в Руанде. До процесса по делу Мьянмы Тамбадоу посетил лагеря беженцев, живущих в страшной тесноте в Бангладеш.

Тамбадоу, глубоко приверженный нормам ислама, попросит судей немедленно призвать Мьянму прекратить насилие против рохинджа, а также обеспечить охрану свидетельств, которые говорят о том, что геноцид имел место.