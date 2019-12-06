Что спасет Зеленского. Майдан становится главной украинской национальной забавой, - А.Каневский

00:27 09.12.2019

Антон КАНЕВСКИЙ | 06.12.2019 |



Что спасет Зеленского от судьбы Януковича?



В Киеве объявлен и обещает стать значительным "профилактический" майдан. Партии "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" призвали "всех неравнодушных украинцев" выйти в воскресенье, 8 декабря, на массовую акцию протеста.



Обращение с подписями Петра Порошенко, Святослава Вакарчука и Юлии Тимошенко опубликовал в сети Facebook бывший спикер Рады Андрей Парубий: "Украинцы! Учитывая судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне Нормандской встречи, необходимо напомнить власти о "красных линиях" – требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать".

Пресловутые "линии" были обозначены в прозвучавшем с трибуны парламента заявлении:

– никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации;

– никаких компромиссов в отношении европейского и евроатлантического курса;

– никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий по безопасности и деоккупации. Вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей;

– никаких компромиссов по поводу деоккупации и возвращения Крыма в Украину;

– нет прекращению международных судебных процессов против России.



Помимо политического крыла (трех парламентских партий) к новому майдану готовятся уличные активисты. Создано "Движение сопротивления капитуляции", организаторы которого готовятся раскинуть большой палаточный город перед зданием администрации президента. Для нового майдана уже придумано название: акция "Стража на Банковой". Звучат призывы оказать помощь "Страже", приносить в палаточный городок металлические бочки, дрова, термопоты, стулья, пледы, котлы для приготовления пищи, обогреватели, буржуйки, биотуалеты. "Стражу" готовятся нести по крайней мере до момента, когда станут ясны итоги парижской встречи "нормандской четверки" 9 декабря.



Партия войны уже получила солидное подкрепление: министр внутренних дел Аваков, руководящий правоохранителями и контролирующий улицу, разместил в соцсетях пост, подписанный "Російськомовний український націоналіст Арсен". Аваков недвусмысленно напомнил "первому лицу" о своей незаменимости. И если Зеленский не найдет сил устранить "фактор Авакова", он окажется в еще более стесненном положении, чем когда-то Порошенко. Однако пока Зеленский не решается рисковать – исход открытой схватки с Аваковым ему не ясен.



Ситуация повторяет ту, что сложилась два месяца назад после подписания украинскими представителями "формулы Штайнмайера". Тогда, столкнувшись с протестами ура-патриотов, Зеленский начал "отыгрывать назад", от него и его команды прозвучали заявления, подразумевающие отказ от выполнения Минских соглашений и переход к некоему "плану Б". Впоследствии заявления стихли, но перед саммитом в Париже 9 декабря Зеленский вновь заговорил о "полном выводе с территории Донбасса всех незаконных воинских частей" и передаче Украине контроля над границей (между ДНР/ЛНР и РФ), а фактически над всей территорией республик Донбасса.



После протестов против "формулы Штайнмайера" руководителями прокуратуры было запрещено подписывать любые ходатайства по уголовным делам против Порошенко, и "пятый президент", уже никуда не прячась, спокойно игнорировал вызовы на допросы в ГБР (Государственное бюро расследований). Руководитель этого ведомства Роман Труба направил на подпись генпрокурору проект представления в Раду о привлечении Порошенко к уголовной ответственности, но бумага не получила движения, а накануне встречи в Париже Рада приняла поправки к закону о ГБР, в соответствии с которыми полномочия Романа Трубы прекращались. Само Бюро должно теперь сосредоточиться на расследовании "преступлений против майдана".

Все это похоже на закулисные договоренности между Зеленским и Порошенко о прекращении уголовного давления на последнего в обмен на то, что подконтрольные ему "патриоты", организуя протест, не переступят некие "красные линии". Только существуют ли эти линии вообще, если "партия Зеленского" постоянно демонстрирует даже не слабость, а страх?



ZOPA - Zone of Possible Agreement

В такой ситуации ждать от Зеленского в Париже чего-то, кроме демонстрации "твердости", прямо ведущей к провалу саммита, не приходится. Это касается и транзита газа через Украину после 31 декабря (открытый вопрос), и пункта ультиматума "нет прекращению международных судебных процессов против России".



Даже если Зеленский ни на йоту не отступит от требований предъявленного ему ультиматума, уличные активисты, расположившиеся в палатках перед зданием администрации президента, продолжат "защищать Украину до конца". И тогда развитием политической ситуации на Украине станет управлять постоянный Зе-майдан.



Одновременно оформляется тактический союз Порошенко и Тимошенко, обусловленный общим интересом, – избавиться от нового президента и еще раз попытать счастья на досрочных выборах, пока не объявились другие претенденты на президентскую булаву. Матерые политические шакалы, чуя кровь, жертву не оставят.

Спасти Зеленского от повторения судьбы Януковича может только одно – ясное сознание того, что еще недавно его поддерживали 73% избирателей Украины, проголосовавшие против войны.



Для украинской партии войны встреча "нормандской четверки" в Париже 9 декабря – прекрасный повод провести решительную атаку на Зеленского. Для него самого это возможность перейти в контрнаступление на внутреннем фронте, хотя вероятность таких действий со стороны Зе с каждым днем уменьшается.