Нур-Султан освободит немецкий бизнес от налогов, - В.Панфилова

00:46 09.12.2019

Германия инвестирует в Казахстан 2,5 миллиарда евро



Германия заинтересована в укреплении сотрудничества с Казахстаном. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Первый визит казахстанского лидера в страны Европейского союза эксперты оценили как успешный. В Берлине были подписаны 30 соглашений на общую сумму 2,4 млрд евро. На очереди Париж и Брюссель.



"С первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым у нас сложились очень хорошие, интенсивные и откровенные отношения. Мы хотели бы продолжить их", – сказала Ангела Меркель на брифинге для журналистов. Она подчеркнула, что "это желание присутствует и у казахстанской стороны". Канцлер сообщила, что говорила с главой Казахстана о политических реформах и экономических отношениях. По данным Федерального ведомства по статистике ФРГ, в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 5,9%, достигнув 5,1 млрд евро. Отметив заинтересованность германского бизнеса в укреплении торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном, Ангела Меркель сообщила, что министр экономики ФРГ в следующем году посетит Нур-Султан, где состоится Министерская конференция ВТО. Токаев, в свою очередь, в 2020 году примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.



Впрочем, Казахстан, по словам Токаева, уже взял курс на политические и экономические реформы. "Мы будем продолжать политическую модернизацию нашего общества. Без политических реформ невозможно ожидать дальнейшего развития экономики. Так не бывает. В конце концов нужно почитать Маркса, который говорил об экономическом базисе и политической надстройке. О взаимозависимости базиса и надстройки", – сказал накануне поездки в Берлин Касым-Жомарт Токаев в интервью "Немецкой волне".



В немецких деловых кругах все больше говорят о привлекательности Казахстана. Тем более что Токаев пообещал освободить немецкий бизнес от налогов, пока только в пределах свободных экономических зон. Общаясь с немецкими бизнесменами, Токаев заявил: "Мы готовы дать вам максимум действующих преференций, включая режим освобождения от налогов в специальных экономических зонах, предоставление инфраструктуры и т.д. Я поставил перед "Казахинвестом" и Казахстанским фондом прямых инвестиций задачу открыть специальные офисы, которые будут сотрудничать с германскими инвесторами".

Глава Казахстана отметил, что содействие германскому бизнесу в реализации проектов также будут оказывать холдинг "Байтерек" и Банк развития Казахстана. "Эти меры являются новыми для нашей системы. Ранее мы не предоставляли подобных условий ни одной другой стране. Я искренне надеюсь, что при верном подходе и отношении правительство и инвесторы сделают их действительно эффективно работающими", – подчеркнул Токаев.

"Германия – ведущий внешнеэкономический партнер Казахстана в ЕС. За последние 14 лет объем германских инвестиций в казахстанскую экономику составил около 5 млрд долл. Причем германские инвестиции приходят в несырьевой сектор Казахстана. Это инвестиции в перерабатывающую промышленность, в агропромышленный комплекс, машиностроение. Сегодня в Казахстане действует свыше 900 компаний с участием германского капитала", – сказала "НГ" эксперт казахстанского Института стратегических исследований Жанар Тулиндинова. По ее словам, германские инвестиции ценны тем, что это не только деньги, но и трансфер технологий в Казахстан. "Германия – мировой лидер в сфере хай-тек индустрии и машиностроении. Это страна с высокопроизводительным сельским хозяйством, передовой химической, фармацевтической промышленностью, что открывает для Казахстана большие перспективы в этих сферах", – отметила Тулиндинова. Кроме этого Германия сегодня реализует так называемый энергетический поворот. А в прошлом, 2018 году возобновляемые источники вышли на первое место в энергобалансе Германии. Но это приводит к сокращениям поставок сырой нефти, угля и урана в Германию, что уже сказалось на объемах германско-казахстанской торговли. В частности, экспорт казахстанской нефти снизился на 18%. В денежном значении – на 27% за девять месяцев текущего года. Однако это сокращение открывает большой задел. Это говорит о том, что Германии удается достигать эффективности за счет энергосберегающих технологий. Казахстану есть что позаимствовать у Германии.



Эксперт по странам Европы (Казахстан) Димаш Абдуллин назвал визит президента Казахстана в Германию логичным. "Германия и Франция – два лидера Евросоюза. Если Германия в европейской политике развивает восточный вектор в экономической и политической сфере, то Франция в большей мере сосредоточена на африканском направлении. Особые условия для немецких инвесторов и интенсификация отношений в экономике и политике, предложенные президентом Казахстана, – выражение особого внимания как к Германии, так и к ЕС", – сказал "НГ" Димаш Абдуллин.



Тем более что Германия, по мнению эксперта, имеет возможность влияния на Европейскую комиссию через ее президента Урсулу фон дер Ляйен – близкую по взглядам соратницу Ангелы Меркель.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

8.12.19