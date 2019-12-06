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Щедрость по расчету: о чем договорились ОПЕК и Россия в Вене
00:48 09.12.2019

Страны надеются поддержать цены на нефть в условиях ненадежного спроса

Дмитрий Мигунов

Страны, участвующие в сделке ОПЕК+, в ходе очередной встречи в Вене договорились о дополнительном снижении нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в день. Таким образом они надеются поддержать цены на нефть в условиях ненадежного спроса и роста добычи в государствах, не входящих в число подписантов соглашения. Рынок отреагировал резким повышением цен, однако инвесторы пока не уверены до конца, что все квоты будут точно соблюдаться. Подробности - в материале "Известий".

Все ради IPO

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Новые договоренности являются модификацией старых, достигнутых в конце прошлого года и продленных на девять месяцев на предыдущей встрече ОПЕК+ в начале июля. Согласно предыдущей версии, участвующие в сделке стороны должны были уменьшить добычу на 1,2 млн баррелей в день по сравнению с уровнем октября 2018 года.

Новый целевой показатель составляет 1,7 млн баррелей в день. Соглашение будет действовать до 31 марта, а в преддверии указанной даты представители 24 стран вновь соберутся на внеочередной саммит, чтобы обсудить продление договоренностей или пересмотр их условий.

Дополнительное сокращение будет распределяться так: страны ОПЕК берут на себя 372 тыс. баррелей в день, тогда как около 130 тыс. будет приходиться на присоединившиеся государства, не входящие в организацию. При этом принц Абдулазиз бин Салман, новый министр энергетики Саудовской Аравии, подчеркнул, что реальная цифра может быть еще больше, если учесть добровольное одностороннее сокращение собственной добычи королевством на 400 тыс. бочек в сутки.

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Для Саудовской Аравии такая щедрость не является удивительной. Не далее как 5 декабря королевство объявило окончательные условия IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco. На торги будет выставлен пакет в 1,5% акций, а его стоимость составит свыше $25 мрлд, что является мировым рекордом для первичных размещений.

Таким образом, Эр-Рияду жизненно важны стабильные и по возможности высокие цены на нефть в ближайшие недели да и на протяжении следующего года тоже. Правящий дом и лично принц Мухаммад бин Салман, премьер-министр страны, вложили огромные усилия в проект IPO, и его провал станет для них крушением долгосрочных планов. Это делает саудовцев главными заинтересованными лицами в принятии и выполнении соглашения по ограничению добычи.

Схема пока работает: цены на нефть на биржах в Нью-Йорке и Лондоне 6 декабря подскочили на два с лишним процента. Стоит отметить, что марка Brent, являющаяся эталонной для нефти, которой торгуют в Европе, выросла сильнее, чем американская WTI. Инвесторы, судя по всему, рассчитывают, что производители из США, не участвующие в ОПЕК+, добудут достаточно нефти, чтобы компенсировать возможную нехватку "черного золота" на рынке североамериканского континента.

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Одна из основных интриг текущего заседания была связана как раз с ситуацией в ключевом нефтедобывающем регионе, каковым в последние годы стали США. Именно Америка в начале-середине текущей декады "перевернула доску" на мировом нефтяном рынке. Стремительный рост добычи сланцевой нефти привел к обвалу цен в 2–3 раза в 2014–2015 годах. Помогли тут немало и саудовцы, искусственно занижавшие добычу ради того, чтобы расправиться с новым конкурентом.

Однако то, что не получилось сделать у Эр-Рияда, кажется, происходит естественным путем. Очень велика вероятность того, что 2019-й стал последним годом бурного роста нефтедобычи на сланцевых месторождениях США. По разным прогнозам, американцы в этом году будут добывать в среднем на 700 тыс. – миллион баррелей в день больше, чем в 2018-м.

Признаки грядущего замедления проявились, впрочем, уже сейчас. Даже в бассейне Пермиан (штат Техас), самой перспективной среди групп американских месторождений, производительность скважин перестала расти примерно со второго квартала. В бассейнах Игл-Форд и Баккен это падение отмечается еще с прошлого года.

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Чтобы компенсировать снижение продуктивности, американским производителям придется бурить больше скважин. Но учитывая тот факт, что рентабельность добычи сланцевой нефти в США является довольно низкой (средняя себестоимость с учетом всех расходов составляет $45–50, тогда как цена внутри страны плавает в коридоре $55–60), есть сомнения, что у них найдутся деньги на пропорциональное увеличение объемов бурения.

Разумеется, это не означает автоматического спада в американском производстве нефти. Но существенное замедление роста добычи с последующим выходом на плато более чем реальны. Аналитики прогнозируют пик продукции на Баккене в следующем году, на Игл-Форде - в 2021-м и на Пермиане - к 2023–2024-му. Рост же всей американской нефтедобычи в следующем году оценивается в диапазоне 300–700 тыс. баррелей в сутки.

Что из этого следует? Долгое время американская сланцевая нефть была "пугалом" для зарубежных производителей, особенно для монархий залива. Она была непонятным, непросчитываемым фактором для всех. Еще 4–5 лет назад многие нефтяные аналитики давали совершенно фантастические прогнозы, от немедленного обвала сланцевой нефтедобычи до практически экспоненциального ее роста и снижения себестоимости. Некоторая истеричность оценок была вызвана непредсказуемостью этого нового сегмента нефтяной экономики. Сейчас пределы и возможности американцев становятся понятны окружающему миру, и он реагирует на них соответственно.

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Снижение добычи ОПЕК+ на 500 тыс. баррелей таким образом может считаться реакцией на изменившиеся условия. Страх отступил, и теперь достаточно предсказуемый нефтяной сектор США - более не враг, которого нужно долбить всеми возможными средствами (чем саудовцы и занимались в 2015–2016 годах), а такой же участник рынка, находящийся в одной лодке со всеми другими производителями.

Позиция России

Россия взяла на себя повышенные обязательства в сравнении с предыдущей версией соглашения, достигнутой в марте текущего года. Если раньше компании нашей страны должны были сократить добычу на 228 тыс. баррелей, то теперь эта цифра увеличилась до 300 тыс.

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Российскую сторону ранее неоднократно обвиняли в нарушении взятых на себя обязательств по квотам. Скажем, в ноябре нефтедобыча была ниже точки отсчета для квот на 195 тыс. баррелей в день, что составляло 85% от целевого показателя. Однако добыча сверх квоты в России была вызвана тем, что в ее структуру включался газовый конденсат. Производством последнего занимаются в значительной степени газовые компании, которые решают свои задачи.

По новой версии соглашения ОПЕК+ газоконденсат выводится за скобки. Для России это весьма выгодный вариант - немалая часть роста нефтедобычи в стране в последние годы происходила именно за счет конденсата. C 2008 года его производство выросло более чем в два раза, тогда как общий объем добычи нефти увеличился на 12–13%.

Компромиссное решение означает победу линии, которой придерживается российское Минэнерго, последовательно выступавшее за активное участие РФ в сделке ОПЕК+. В то же время большинству отечественных нефтяных компаний, имеющих средства и возможности наращивать производство, придется свои аппетиты несколько поубавить. При этом разрешение на добычу газоконденсата без ограничений позволяет нефтяникам немного подсластить пилюлю и, возможно, снизить лоббистское давление на правительство.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575841680
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