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Вброс бомбы: что стоит за провокацией против российских ВКС в Сирии
00:50 09.12.2019

И как боевики пытаются использовать иностранных журналистов для защиты от ударов с воздуха

Антон Лавров

Газета The New York Times опубликовала очередное "расследование" по открытым источникам. В этот раз она обвинила ВКС России в атаках на лагеря сирийских беженцев и опять повторила содержание своих предыдущих материалов про сознательные авиаудары по идлибским госпиталям. Основой для таких выводов вновь стали некие базы данных о вылетах российской авиации и якобы прослушанные и записанные переговоры российских летчиков с авиабазой Хмеймим. В Минобороны уже официально заявили о том, что изложенная в The New York Times информация не соответствует действительности. А опубликованные изданием фрагменты якобы радиообмена пилотов вызывает у экспертов ряд вопросов. "Известия" разбирались в технологии антироссийских провокаций с участием боевиков, спецслужб и зарубежных СМИ.

Новые обвинения

Подобного рода информация используется против России все в больших масштабах. Если в октябре-ноябре такие сообщения распространялись в основном в социальных сетях, то сейчас ее активно подхватили иностранные СМИ и аналитические агентства.

Важнейшим элементом доказательств, утверждает The New York Times, стали аудиозаписи радиообмена. Однако содержание выложенных переговоров не соответствует нормам и сложившейся практике действий нашей авиации в Сирии, рассказали "Известиям" источники в военном ведомстве. По их словам, в боевой обстановке интенсивность радиообмена сокращается. Голосом пилот докладывает только о том, что вышел на боевой курс, и о завершении атаки. Во-вторых, российская авиация никогда не работает с сирийскими диспетчерами. Не соответствует текст расшифровок записей и принятой профессиональной терминологии.

Странно выглядит и передача координат цели по открытому радиоканалу. Как рассказали источники "Известий", в Сирии координаты всех плановых целей закладываются еще на земле. С учетом запасных общее их количество может достигать пяти и больше. При необходимости дополнительные цели в полете передаются на самолет через защищенный канал связи автоматизированной системы управления (АСУ). При непосредственной поддержке войск на передовой координаты передаются от авианаводчиков через комплекс разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец".

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Все действия летчиков современных самолетов, таких как Су-34 и Су-35, отслеживаются и записываются средствами АСУ в реальном времени. Оператор автоматизированной системы видит не только координаты самолета, но также и точку и время сброса каждого боеприпаса. В более старых Су-24М такую информацию можно "скачать" с бортовой авионики после возвращения самолета на базу.

Сомнительные методики

Противоположная сторона для наблюдений за действиями авиации Сирии и ВКС России использует гораздо более примитивные средства. У оппозиции нет ни радаров, ни средств опознавания государственной принадлежности. Вместо этого в Сирии организована сеть наблюдателей. Они живут в окрестностях всех авиабаз, включая Хмеймим, и постоянно отслеживают взлеты самолетов и вертолетов, пытаясь определить тип и их направление. Результаты наблюдений и прогнозы они не только записывают в базу данных, но и транслируют в соцсети и телеграмм-каналы, выдавая прогнозы, в каком районе самолеты планируют нанести удар.

- Насколько ненадежны такие визуальные наблюдения, хорошо показывают упоминания в базе данных не использующихся в Сирии учебных самолетов Як-130, - рассказал "Известиям" военный историк Дмитрий Болтенков. - Хорошо известны также случаи неправильной идентификации государства, нанесшего удары. Именно на сомнительной информации от этой сети наблюдателей строится большинство обвинений российских ВКС в бомбардировке мирных объектов.

Обращает на себя внимание и эффектное видео, заявленное The New York Times как поражение противобункерными авиабомбами одного из госпиталей. На нем видно, что объект, ничем не отличающийся от типовых подземных укрытий боевиков, уже явно покинут. При этом на него была постоянно нацелена качественная видеокамера, зафиксированная на штативе. Подобной техникой, предоставленной американским ЦРУ, снимались раньше пуски ракет TOW-2, поставленных отрядам боевиков и радикальных исламистов.

Провокация авиудара по заброшенному объекту для создания красивой медийной картинки может быть полезным инструментом в продолжающейся информационной войне, отмечают эксперты. "Белые каски" уже уличали в подобных постановках.

Стратегия защиты

Оппозиционные СМИ Идлиба далеко не в первый раз сообщают об уничтожении госпиталей. Даже упомянутые в материале The New York Times больницы до того уже не раз объявлялись разбитыми. Впрочем, это типично для боевых действий в Сирии. Если подсчитать общее количество сообщений об уничтожении медицинских объектов, получается, что каждый из них был разбомблен по несколько раз. За шесть месяцев этого года в одном только контролируемом боевиками участке провинции Идлиб журналисты The New York Times насчитали более 50 поврежденных больниц и госпиталей.

- С самых первых дней российской операции в Сирии сообщения о "зверствах ВКС" использовались как способ для ее приостановки, - рассказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин. - В США широко обсуждалось введение бесполетной зоны для российской и сирийской авиации над территориями оппозиции, курдов и исламистов. Это не только сильно затруднило бы наступление правительственной армии, но и создало бы риск военного противостояния между НАТО и Россией. Тогда этого удалось избежать.

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Но в дальнейшем сомнительные и недостаточно подтвержденные сообщения о химических атаках стали причиной массированных ракетно-бомбовых ударов США и ее коалиции по правительственным силам и объектам. Импульсивность нынешнего американского президента позволила сирийской оппозиции конвертировать обвинения в медиасфере в прямое военное вмешательство.

За четыре года операции в Сирии боевикам так и не удалось найти способов борьбы с российской авиацией. Поэтому единственной их защитой остается продолжение информационной войны в надежде на новое вмешательство в ситуацию внешних сил. Для того чтобы сохранить свой последний островок сопротивления в Идлибе, они готовы пойти очень далеко и не остановятся перед самыми серьезными информационными провокациями, которые готовы подхватить и традиционно антироссийски настроенные американские СМИ.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575841800
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