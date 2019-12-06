 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 09.12.2019
01:55  Аль-Фараби – не казах и не узбек, даже не суннит-ханафит, - Н.Нуртазина
00:56  России, Ирану и Китаю не нужно "разрешение" США и ЕС…, - С.Шакарянц
00:54  Стали известны детали проекта Tashkent Central Park
00:51  Маги без времени. Новый роман-сказка Сергея Лукьяненко об утекающем времени
00:50  Вброс бомбы: что стоит за провокацией против российских ВКС в Сирии
00:48  Щедрость по расчету: о чем договорились ОПЕК и Россия в Вене
00:46  Нур-Султан освободит немецкий бизнес от налогов, - В.Панфилова

00:44  Афганистан и философия войны, - А.Князев
00:27  Что спасет Зеленского. Майдан становится главной украинской национальной забавой, - А.Каневский
Воскресенье, 08.12.2019
22:54  Мьянма отвергает обвинения в геноциде, - В.Скосырев
22:48  Власти Алжира хотят продлить правление Бутефлики без Бутефлики, - Р.Мустафин
19:10  США возобновили мирные переговоры с талибами
19:05  Каракалпакский Бустон. "В домах нет газа и света" - люди выходят на протесты
16:01  Кто кого нагреет? РосГазпром продолжает глупо торговаться с Украиной, - СП
15:55  Как в Ташкенте у владельца технично "отжали" картину Рембрандта. История с продолжением
12:46  В школах Киргизии планируют учить химии и математике на английском языке. Министр Исаков делится идиот-планами
10:58  Главных КырЭнергетиков Калиева и Авазова посадили на 15 и 11 лет
09:30  Армяне и чеченцы делят Германию. Власти бессильны
09:05  Вице-губера Тамбовской области Чулкова покончили с собой
01:20  Ошибка "Ржавого пояса". Чьи интересы обслуживает Трамп? - С.Кожемякин
01:04  Половецкий хан Котян - дед королей Европы и предок русских царей
00:21  Узб-рэпер Шохрух самовыдвинулся кандидатом в депутаты
00:15  УкрРоспевунья Галушка (она же Меладзе, она же Вера Брежнева) участвует в форуме анти-ВИЧ в Душанбе. В качестве кого?
Суббота, 07.12.2019
13:56  США все же решились окончательно утопить экономику России, - В.Катасонов
13:55  Вся правда о Чингисхане
13:52  Киев гадает, как отомстить Казахстану за российский Крым, - С.Гомзикова
13:51  Как в 1971 году казахи окончательно "отвоевали" у узбеков и арабов Аль-Фараби, - Н.Нуртазина
13:47  Вышла в свет История Оренбургского губвоенкомата В.Морозова
13:44  Остановить поток: противостояние Европы и США вокруг СП-2 нарастает
12:14  "Какого-либо разделения на жузы при распределении власти (в Казахстане) - нет", - К.Токаев)))
12:05  Санжар Эркинбаев возглавил 9-ю Службу (госохраны) ГКНБ Киргизии
12:00  В Узбекистане появится аналог Голливуда "Cinema City Sollywood". Я плакаль...
11:58  В Пекине издан труд "Президент Мирзиеев. Архитектор эпохи реформ Узбекистана". Хуэй плохого не напишет...
11:54  Гульнара Каримова стала фигурантом еще одного уголовного дела - "руководила преступным сообществом"... (Рустаму, Дариге, Сердару и пр. - на заметку)
09:50  American Conservative: Китай готовится к революции в мировой торговле
09:20  Обострение в Афганистане: генерал Дустум объявил войну талибам
00:32  Страны ОПЕК+ еще больше сократят добычу нефти. Что будет с ценами?
00:29  Последний марш "Желтых жилетов" по Франции собрал рекордные 800 тысяч протестантов!
00:27  "Корпорация зла". США обвинили российских хакеров в хищении 100 млн долларов
Пятница, 06.12.2019
23:24  Курсант-араб застрелил 3 и ранил 11 амер-солдат на военной базе Пенсакола, штат Флорида
22:40  Турин. Российская фигуристка А.Косторная побила свой же мировой рекорд - 85,45!
20:21  Америка против Ирана. На доктринальном уровне, - В.Щербаков
20:18  Всеми обиженный кыр-олигарх от таможни Райым Матраимов подал в суд на журналистов и Ширин Айтматову
20:00  Казахстан. Начало обучения на латинице сдвинуто на неопределенный срок. Нету алфавиту
19:47  В Киргизии разом осудили двух премьеров - Исакова на 15 и Сатыбалдиева на 7,5 лет
18:48  О том как казахи из-за башкир между собой воевали
18:45  В США умер один из самых вредоносных предателей СССР - экс-майор КГБ Шеймов
16:46  Завершается эпоха Меркель – уходят в прошлое привычные политические альянсы, - Д.Седов
16:29  Слил с потрохами. Депутат Жапаров рассказал как разбогател Алмазбек Атамбаев (видео)
16:25  Погромы, беспорядки, аресты: жители Франции весело встречают пенсионную реформу
14:01  Российский Газпром ни копейки не перечислил украинскому "Нафтогазу": это фейк
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Маги без времени. Новый роман-сказка Сергея Лукьяненко об утекающем времени
00:51 09.12.2019

Рунический восторг: сказка Сергея Лукьяненко об утекающем времени
Новый роман знаменитого фантаста для молодой аудитории

Лидия Маслова

В послесловии к своему новому роману фантаст Сергей Лукьяненко извиняется, что отвлекся на оккультизм вместо продолжения космического романа "Порог", которое непременно последует. Критик Лидия Маслова извинения, безусловно, приняла - и одолела "Магов без времени", несмотря на их заковыристую структуру, в которой известный оккультный герой ногу сломит. "Известия" представляют очередную книгу недели.

"Я закрою тему с "дозорами" навсегда"
Писатель Сергей Лукьяненко - о завершении знаменитой саги, женской фантастике и зомби как метафоре

Новая книга Сергея вместо частей поделена на "эттиры" - так называются части древнего рунического алфавита, "футарка", а названиями глав служат руны, расположенные по логике повествования, а не по своим номерам в футарке. Заканчивается роман последней, 24-й руной, Одал, в данном контексте означающей возможность найти и сохранить утраченное время, а начинается с пятой руны - Райдо, обозначающей путь, который предстоит герою, прежде всего в смысле внутреннего развития (путешествия в книге тоже есть, но по жанру это скорее боевик).

Впрочем, внутреннюю логику, всегда присущую Лукьяненко, сразу почувствует читатель, даже не очень знакомый с бытовым использованием рун в мантических или магических практиках (на всякий случай в послесловии писатель дает не только краткий путеводитель по географии и истории романа, но и рекомендации по обращению с рунами). А знакомый и подавно будет чувствовать себя как дома в этом биполярном мире, где назревает "крайняя битва" рунных магов с "измененными" монстрами, порождениями генетической "натурфилософии". Темная Империя (многострадальная родина героя) готовится напасть на просвещенное Северное Царство (с городом Рунное Древо, живущим по своим законам как "особая магическая зона"), а остальные Западные Княжества, Восточные Провинции и Южные Королевства поддерживают испуганный нейтралитет.

Дюймовочка и рептилоиды: Сергей Лукьяненко о межвидовой любви
Что едят политические аналитики планеты Соргос

Как в любой порядочной фантастике, в "Магах без времени" всякие волшебные события - лишь эффектные декорации для наблюдений за человеческой природой, которая остается неизменной, как бы далеко ни шагнула наука и даже магия. Об этом рассуждает герой в своем внутреннем монологе: "Всем нам свойственно недооценивать новое. И раньше так было, и сейчас так, и будет во веки веков..." (Хотя это, конечно, спорный момент, если посмотреть на поведение современного потребителя, склонного как раз переоценивать новое в ужасе перед "вчерашкой").

Магия в мире Лукьяненко - не пережиток непросвещенного прошлого, а вполне равноправный с натурфилософией способ понимания окружающего мира. Принципиальная разница в том, что маги гораздо человечнее и способны к состраданию, в то время как ученые преимущественно бессердечны, ну разве что иногда подвержены припадкам нервической сентиментальности: в Темной Империи есть один натурфилософ, совсем плохой и безжалостный, и другой, чуть-чуть получше, который не может слышать детских криков и потому отказывается от опытов по скрещиванию, точнее, "совмещению" детей с животными для создания монструозной армии Темного Властелина. Совмещение это вызывает ужас и омерзение у каждого мало-мальски порядочного персонажа книги, однако приводит к созданию довольно зрелищного, хотя и кошмарно-жутковатого бестиария, взять хотя бы вот такую интересную модификацию Чужого, девочку-насекомое:

"Человек снова задумался о звездах"
Сергей Лукьяненко - о фильме "Черновик", эволюции фантастического жанра и возвращении моды на космос

"Нижняя челюсть опускалась вниз, растягивалась, выворачивалась, а из головы выдвигалось что-то вроде еще одной челюсти размером с кулак, медленно и завораживающе.

А потом эта челюсть будто выстрелила в меня!

Уж не знаю, могла бы она преодолеть те четыре метра, которые нас разделяли. Челюсть крепилась на конце длинного и тонкого серого языка, разматывающегося будто лягушачий".

Почти на финишной прямой перед решающими магическими баталиями герой находит в старинном журнале "Рунические записки" засекреченную для служебного пользования статью "Вопросы сохранения, растраты, обретения и покорения магической субстанции наполнения рун - времени" и очень удивляется открытию: "Бедой и проклятием рунного волшебства является конечность жизни волшебника, которая единственно является движущей силой рун". "Как это могло остаться незамеченным? Почему я про это не слышал?" - ахает маг, уже истративший большую часть жизни, и поначалу не совсем понятно, чем именно он так поражен.

Этот секрет - как не только тратить время, но и добывать из подручных организмов, - раскроется в самом конце.

А как именно работает высасывающая жизненное время рунная магия, довольно подробно расписано в первой же главе. Выполняя смертельно опасное задание по похищению лабораторного журнала у натурфилософа, вполне достойного титула "доктор Зло", герой то и дело вливает в ту или иную руну для ее активации то три, то десять минут, а то и целые сутки своего драгоценного жизненного времени.

"Фантастика рассказывает об обычных людях"
Писатель и сценарист Сергей Лукьяненко - о "кривом зеркале" любимого жанра, сложностях экранизаций и бегстве от реальности

Справившись с охраняющим лабораторию гибридным монстром и наконец оказавшись в безопасности, запыхавшийся волшебник первым делом ищет, где бы увидеть свое отражение, и облегченно вздыхает, убедившись, что пока что постарел не катастрофически - в свои пятнадцать выглядит на девятнадцать.

Примерно в этой возрастной категории и находится основная целевая аудитория "Магов без времени" (хорошо, поднимем верхнюю планку до 25, до которых герой доживает к финалу внутренне, претерпев гораздо более значительные внешние трансформации). Но, несомненно, и разновозрастные любители метнуть на досуге руну-другую найдут в этой сказке свой интерес и задумаются о новых, еще не опробованных сочетаниях рун - например, одной из самых сокрушительных суперкомбинаций, предстающей на страницах романа с размахом и роскошью киноблокбастера: "Четыре года моей жизни вошли в Манназ, и руна запылала в воздухе великанским подсвечником - трехметровой высоты столб белого огня, разделивший меня и врагов. Альгиз с шипением, будто горящая змея, обвил его красно-черным пламенем. Турс выстрелил четырьмя дымчатыми щупальцами в магов. Зеленым огнем замерцала руна Вуньо. Наудиз и Гебо распахнулись серыми крыльями". Неплохо, конечно, было бы полюбоваться на этот колдовской узор в трехмерном изображении на широких экранах, но это потребует от продюсеров обильных вливаний не только времени, но и еще одной, не менее важной в нашем мире "магической субстанции".

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575841860
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года №203
- В столице состоялась конференция, посвященная 25-летию маслихатов Казахстана
- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года №838
- "Токаев пытается снять напряженность между Москвой и Нур-Султаном"
- Кадровые перестановки
- В Правительстве РК обсудили вопросы повышения эффективности пенсионной системы
- Точки преткновения
- План добычи нефти в 2019 году будет перевыполнен – Минэнерго
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  