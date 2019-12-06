Стали известны детали проекта Tashkent Central Park

00:54 09.12.2019

Комплекс Tashkent Central Park, который будет располагаться на территории автостоянки напротив офиса Ucell, включит в себя три 15-этажных здания - гостиницу и два бизнес-центра. Проект оценивается в 400 млн долларов.



Многофункциональный комплекс Tashkent Central Park будет состоять из трех 15-этажных зданий, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.



Ранее в социальных сетях появилась информация, что территорию на пересечении улиц Шахрисабз, Истиклол и проспекта Амира Темура (автостоянка напротив офиса Ucell) огородили и обозначили частной.



По данным столичной администрации, проект реализует турецкая Taskent Merkez Park Gayrimenkul Yatirim Anonim Sirketi ("дочка" Cal?k Enerji). Объем прямых иностранных инвестиций компании составит 400 млн долларов. Инициатор проекта - UzTur Investment and Development из Узбекистана (информации о ней нет).



Комплекс предусматривает строительство трех 15-этажных зданий: гостиницы и двух бизнес-центров с двухэтажной подземной парковкой и прогулочной зеленой зоной на общей площади 2,5 га. Реализация проекта создаст 200 новых рабочих мест, отмечает пресс-служба.



В столичной администрации также прокомментировали волнения горожан касательно линии метро, проходящей под частью данной территории, судьбы деревьев, растущих на ней, а также сроков завершения строительных работ и другие.



Согласно проекту, представленному инвестором, над линией метро будет зеленая зона. Он также сообщил, что информирован о действующем моратории на выдачу разрешений на вырубку, в связи с чем изучается вопрос пересадки деревьев надлежащим образом. По первоначальному плану объект будет запущен в 2023 году.



О планах по строительству комплекса стало известно в декабре 2018 года. Согласно постановлению Кабинета Министров Узбекистана, проект, рассчитанный на 2019?2020 годы, предусматривал строительство пятизвездочной гостиницы, торгово-развлекательного центра, административных зданий для коммерческого банка и других строений.



Кроме того, инвесторы и подрядная организация до конца 2021 года освобождены от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей, единого социального платежа и таможенных пошлин (за исключением сборов), от налога на добавленную стоимость работ и услуг, выполняемых и оказываемых нерезидентами Узбекистана.