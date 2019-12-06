России, Ирану и Китаю не нужно "разрешение" США и ЕС…, - С.Шакарянц

00:56 09.12.2019 России, Ирану и Китаю не нужно "разрешение" США и ЕС…



Россия согласилась выделить Ирану миллиарды. Решение вполне ожидаемое – пока ЕС врет Ирану, на самом деле пытаясь "мягко опустить" Иран на капитуляцию, по крайней мере, в экономическом смысле (понятно, перед кем – перед США и Израилем), в Тегеране давным-давно все осознав, изыскивают вспомогательные ресурсы на, как месяцы назад повторил Верховный лидер Ирана, аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи, экономическую часть Исламской революции.



СЕРГЕЙ ШАКАРЯНЦ



Итак, свершилось. За последние дни столь многое произошло, что даже было удивительным - чего это эксперты так вялы в реакции на крайне важные заявления, да и события, которые из реальной практики трех держав Евразии были "вброшены" в мировое медийное поле. Но факт остается фактом - Россия согласилась выделить Ирану миллиарды. Решение вполне ожидаемое - пока ЕС врет Ирану, на самом деле пытаясь "мягко опустить" Иран на капитуляцию, по крайней мере, в экономическом смысле (понятно, перед кем - перед США и Израилем), в Тегеране давным-давно все осознав, изыскивают вспомогательные ресурсы на, как месяцы назад повторил Верховный лидер Ирана, аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи, экономическую часть Исламской революции. И Россия стала одной из первых, кто согласился помочь иранскому руководству. Это в еще большей степени подчеркнуло, что на сегодняшний день Россия и Иран действительно - "в одной лодке". Впрочем, не только они - и по ходу изложения мы докажем, что китайский гигант тоже на стороне России и Ирана, по крайней мере, сегодня.



Предыстория проста - СМИ Ирана ее не скрывали. Еще 20 ноября, т. е почти сразу после подавления "бензиновой вакханалии" на улицах иранских городов, иранский Мажлес одобрил, чтобы правительству было разрешено получить от России кредиты на 5 млрд. долларов на проекты развития. Тут мы напомним о том, что впервые разговор о российской финансовой помощи Тегерану был начат октябре 2015 г., когда министр энергетики России Александр Новак посетил Тегеран. В то время Новак сказал, что Россия и Иран договорились о проектах на 40 млрд. долларов. Подчеркнем - для совместных проектов, но в инфраструктуре Ирана. Тогда же в России сказали, что на первом этапе РФ предоставит Ирану кредит в размере 5 млрд. долларов США для совместных инфраструктурных проектов. И вот спустя 4 года - подвижки в этом направлении. Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян заявил, что едет в Москву для участия в 16-м заседании Совместного экономического комитета Ирана и России и выполнение договоренностей, достигнутых на 15-м заседании комитета. И среди прочего - для рассмотрения вопроса о выделении Россией кредита в размере 5 млрд. долларов для реализации проектов развития в Иране, сообщало агентство IRNA.



А близкое к кругам вокруг аятоллы Хаменеи агентство ISNA 5 декабря многое детализировало: Иран рассчитывает получить от РФ кредит на 5 млрд. долларов и направить их на несколько инфраструктурных проектов, на заемные средства планируется построить электростанции в провинции Хормозган, гидроэлектростанцию "Готванд", на развитие теплоэлектростанции "Сирик" и модернизировать электростанцию "Рамин" в Ахвазе. Как сообщил все тот же Реза Ардаканиян, также средства планируется пустить на электрификацию железной дороги Гармсар - Инче Бурун и строительства пути Захедан - Бирджанд. Кроме того, часть займа пойдет на производство тысячи вагонов для метро. И - немаловажное добавление: часть средств нужна Ирану для оказания финансовой помощи гражданам, наиболее пострадавшим от ноябрьского повышения цен на бензин… Кстати, этот министр подчеркнул - Ардаканиян и добавил, что Иран пока не получал и не использовал кредит, сообщал ресурс "Прайм".



Правда, еще в районе 12 ноября, по данным РИА "Новости", было известно, что Россия готова выделить Ирану для реализации совместных проектов даже 7 млрд. долларов. "Была достигнута договоренность о предоставлении кредита в 5 миллиардов по линии государства, и еще 2 миллиарда должен выделить Внешэкономбанк", - сообщал РИА "Новости" источник, участвовавший российско-иранской межправительственной комиссии. "Сегодня в международном сотрудничестве кредитные и финансовые схемы играют ключевую роль в реализации различных проектов - международных и национальных. Так что мы подняли этот вопрос с нашими друзьями в России и сейчас мы пришли к выводу, что такого рода схемы были бы очень полезны", - сообщил тогда 1-ый замминистра промышленности, рудников и торговли ИРИ Моджтаба Хосроутадж, не исключавший и кредита на сумму 8 млрд. долларов. Тем не менее, пока иранские и российские СМИ упоминают только о 5 млрд. Объективности ради, Иран еще в 2018 г., когда обсуждал и утверждал госбюджет на 2019-й, уже планировал получить от России денежные средства в размере этих самых 5 млрд. долларов. То есть прикидываться дурачками не стоит - и Иран, и Россия прекрасно знали и даже "подгадали" время, когда целесообразней всего предать огласке исследуемое решение о российском кредите Ирану. Будем надеяться, что и недруги обеих стран (не говоря уж о друзьях и союзниках) просто обязаны были знать, что Москва и Тегеран заняты исключительно выбором времени, когда осуществить данный шаг и реализовать как минимум прошлогодние предварительные договоренности. Мы ведь понимаем, что иранский Мажлес не на ровном месте планировал госбюджет своей страны с учетом просьбы о российском кредите.



Другой вопрос, конечно - сотрудничество между Россией и Ираном в сфере финансов будет исключительно по инфраструктуре Ирана или же затронет и иные сферы. Обратим внимание - именно в последние дни идут сообщения о том, что обе державы ведут переговоры об усилении сотрудничества в военно-технической сфере, даже перечислялось, какими именно новейшими российскими вооружениями (а по опыту можем сказать - следовательно, и военными технологиями) заинтересовался Иран. Обстановка ж в регионе тоже немалое диктует властям в Тегеране. Впрочем, и властям в Москве - уязвимость твоего союзника это ведь и твоя уязвимость. Тем не менее, вспоминая об интервью посла РФ в Иране Левана Джагаряна от 1 декабря, данном иранскому англоязычному телеканалу Press TV, мы обязаны сказать, что Москва в очередной раз дала понять - никого в мире не должны "интересовать" и "беспокоить" российско-иранские отношения. Хотим напомнить, что господин Джагарян заявил тогда, что России не нужно разрешение США или любой другой страны для продолжения связей с Ираном. Он оценил будущие отношения между Ираном и Россией положительно, сказав, что "президенты двух стран будут регулярно встречаться друг с другом и обсуждать разные вопросы". "К счастью, мы являемся свидетелями различных взаимных соглашений, подписанных по экономике, политике и культуре", - добавил он. В этом же интервью, предвосхищая события последующих дней и обращаясь к вероятным мерам США и их союзников по передаче файла Ирана в Совет Безопасности ООН, Джагарян сказал: "Россия, Китай и другие (европейские) страны попытаются предотвратить этот негативный сценарий. Весь мир знает, что этот договор [речь о "ядерной сделке" - прим.] находится под угрозой, и единственной страной, ответственной за катастрофу, являются США. Мы осуждаем выход США из этого международного соглашения. Американцы нарушили международное право в этом отношении, и Иран был вынужден принять необходимые меры, потому что у него не было другого выбора. СВПД [т.е. Совместный всеобъемлющий план действий, JCPOA, "ядерная сделка" - прим.] не предоставило никакой пользы Ирану". Российский посол также подтвердил, что его страна продолжит сотрудничество с Ираном по строительству ядерных объектов в Бушехре, а также по другим проектам, включая электрификацию железной дороги Гармсар-Инче Борун, создание теплоэлектростанции в провинции Хормозган и т. д. Отвергнув заявления США о том, что сотрудничество между Ираном, Китаем и Россией может спровоцировать еще одну войну в регионе, он сказал, что "это беспочвенные обвинения, поскольку именно США привели Ливию, Ирак и Афганистан к войнам". "Я предлагаю американцам оглянуться на свои меры в последние годы, чтобы выяснить, какая страна ставит под угрозу региональную безопасность", - добавил он.



Как видим, российский посол неспроста упомянул о том, да еще накануне решения о российском кредите, что США увидели "угрозу" в нарастании трехстороннего сотрудничества - т. е. Ирана, Китая и России. Поэтому наше предположение о том (да еще с учетом того, что российский министр Новак 4 года назад говорил, что Россия и Иран договорились о проектах на 40 млрд. долларов), что обе державы готовы к резкому сближению и в военно-технической сфере, имеет под собой серьезную базу. Понятно, что в Тегеране вовсю превозносят свои собственные возможности. Вот и 5 декабря на выставке военной продукции в Тегеране начальник генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери заявил, что Исламская Республика обрела полную самообеспеченность в области обороны: "Сегодня мы можем заявить, что мы достигли полной самостоятельности в защите страны, и эти достижения дали великой иранской нации эффективную мощь, сдерживание, безопасность и устойчивую оборону", - сообщает агентство Tasnim News. Он заверил иранский народ в том, что министерство обороны не рассчитывает на то, что иностранцы будут поставлять оборонную и боевую технику, отметив, что все военное вооружение для наземного, морского и воздушного боя, а также оружие для противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы изготавливаются иранскими специалистами, подчеркнув эффективную стратегию использования иранских наукоемких компаний для производства оборонного вооружения.



Все верно, и вот даже в декабре министерство обороны Ирана представило интеллектуальную систему связи, используемую Вооруженными силами страны. Абсолютно отечественная система, состоящая из четырех подсистем, создает безопасный онлайн-канал связи между воинскими частями. Это тоже доказывает, что иранские военные эксперты и технические специалисты в последние годы добились больших успехов в производстве широкого спектра отечественного оборудования. Но для кого секрет, что Россия в последнее время добилась широчайших прогрессов, в том числе в ракетостроении, а мы ведь знаем, как "заболели" иранцы именно на ракетной тематике! Не будем притворяться - Иран явно заинтересован новейшими наработками российских специалистов в сфере ракетостроения. К ракетной теме вернемся ниже по тексту.



Подводя же некий итог исследования финансового сотрудничества между Россией и Ираном, сейчас нашедшего выражение в решении о выделении 5-миллиардного российского кредита Тегерану, мы отметим - а Иран в своих инициативах не отстает от велений времени вообще! Иран и страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны отказаться от доллара и перейти на взаимные расчеты в национальных валютах, заявил 2 декабря агентству IRNA замминистра промышленности Ирана Хоcсейн Модаррес Хиабани, указав: "Иран и Россия уже перешли на использование национальной валюты при взаимных расчетах". Надеемся, что читатели уже поняли скрытый подтекст данных заявлений. Остается, чтобы это поняли и в столицх стран-участниц ЕАЭС, помимо России и, думается, что уже можно так сказать - Ирана, хотя ИРИ и не является членом ЕАЭС де-юре. Далее замминистра промышленности Хиабани подчеркнул, что исключение доллара из расчетов Ирана и ЕАЭС может привести к увеличению товарооборота между Ираном и странами Союза. По его словам, торговый оборот между Ираном и ЕАЭС может достичь $30 млрд. в год. "Товарооборот ЕАЭС с миром составляет около $900 млрд., а на долю Ирана приходится лишь $2,6 млрд.", - указал он, отметив, что главным торговым партнером Ирана по-прежнему является Россия: "Из товарооборота Ирана с ЕАЭС в 2,6 млрд. долларов на Россию приходилось около 50%". Хотим напомнить, что 27 декабря 2018 г. вступило в силу временное Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами-членами ЕАЭС и Ираном.



Важен и комментарий, данный 5 декабря послом ИРИ в России Мехди Санайи. Причем это была его пресс-конференция с участием многочисленных зарубежных, в том числе и западных СМИ. Господин Санайи заявил, что между Ираном и Россией было подписано много соглашений о широком сотрудничестве и сейчас во взаимных отношениях ожидается беспрецедентный рост. По его словам, последовательные визиты официальных лиц двух стран являются доказательством этого, сообщает IRNA. Санайи рассказал, что в последние несколько лет Россия защищала Иран по Совместному всеобъемлющему плану действий и делала все возможное, чтобы сохранить JCPOA перед другими подписавшими сторонами. Он добавил, что отношения между независимым Ираном и могущественной Россией служат взаимным интересам. Отвечая на угрозы некоторых европейских стран Ирану в связи с вопросом о Совместном всеобъемлющем плане действий, он сказал, что выполнение JCPOA Ираном всегда было поведением независимой, могущественной страны, приверженной международным принципам и международным законам. Иран уже продемонстрировал большую самоотверженность из-за JCPOA, и не следует забывать, что JCPOA был одобрен резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН и что другие стороны также имеют некоторые обязательства, сказал он, и отметил, что один из участников этой сделки незаконно вышел из нее и наложил широкие санкции на народ Ирана, что является прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, требующей отмены произвольных санкций по Ирану. Санайи на пресс-конференции также добавил, что еще одной стороной сделки является Европа, которая не делает того, что от нее ожидается, чтобы спасти это соглашение. Что касается сокращения обязательств Ирана, сказал он, то Тегеран сократил обязательства в контексте статей 26 и 36 JCPOA, которые дают право Ирану сократить обязательства перед JCPOA, если он увидит в то, что другие стороны не выполняют свои обязательства перед JCPOA.



Вначале подведем итог финансово-экономической части, пусть и неполный и промежуточный, а потом уж вернемся к тому, почему и российский посол в Тегеране Джагарян, и иранский посол в Москве Санайи, усиленный акцент делают на том, что не только США, но и Европа игнорируют свои обязательства - тут мы считаем, что вправе предложить несколько иную трактовку, чем принято: у Запада обязательства не только перед Ираном, в рамках этого JCPOA, но и перед всей планетой, в особенности в части проблемы обеспечения безопасности всего человечества. Так сказать, "слишком прав" был российский посол в Тегеране, когда предложил США, вместо многократного повторения "мантры о войне", угроза которой якобы исходит от "сотрудничества между Ираном, Китаем и Россией", взглянуть на "плоды" американской политики в мире. Упрощая до предела, скажем - Иран и Россия, как и примкнувший к ним (в частности, в Сирии) Китай, видят угрозу войны только в том, что Запад пытается продолжать "диктовать повестку дня" всем остальным странам и народам планеты. И в нашем случае экономика и финансы - это категории, настолько сильно зависящие от политиканства Запада, что решение (или предложение) к многим другим странам, а не только к странам-участницам ЕАЭС, перейти на взаиморасчеты в национальных валютах, является лишь подспорьем в глобальном политическом и геополитическом споре. Но ведь заметно - Иран и Россия после объявлений о российском кредите, реально интенсифицируют связи и отношения. Глава Иранской организации портов и морского судоходства Мохаммад Растад именно 5 декабря встретился в Москве с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта России Юрием Цветковым. Их переговоры были посвящены вопросам расширения морского и портового сотрудничества, обмена протоколами сотрудничества портов и совместных инвестициях в порты двух стран, сообщало агентство Mehr News. Обе стороны подчеркнули необходимость расширения совместных инвестиций на основе развития портов, устранения барьеров для судоходных компаний и увеличения судоходства в Каспийском море. Иранская сторона сообщает, что объем морского товарооборота между Ираном и Россией составляет более 2700 тонн в год. Прогнозируется увеличение до более чем 5400 тонн после внедрения протокола развития морских перевозок.



Еще одна новость, но - связанная с российским кредитом. Управляющий директор фирмы "Iran Mineral Salts Co." Али Ростами объявил о первой поставке соли в Россию, и заявил, что этот продукт экспортируется в Ирак, особенно в Курдистан, страны Персидского залива, Грузию и Азербайджан. "Россия является хорошим экспортным рынком и, как ожидается, компания будет экспортировать в эту страну 5000 тонн (соли) в месяц, и если это будет достигнуто, в следующем году в Гармсаре будет открыт новый завод по экспорту соли в Россию", - сказал он в беседе с корреспондентом IRNA. "1500 тонн соли экспортировалось в целевые страны в месяц, а поставка в Россию также составила 1000 тонн", - указал он. По его словам, компания является крупнейшим производителем соли в стране и имеет 13%-ую долю на внутреннем рынке. Как видим, вполне себе надлежащее объяснение того, почему РФ решила участвовать (финансово) в электрификации железной дороги Гармсар-Инче Борун. Словом, все в нашем мире взаимосвязано…



Согласимся, что весь спектр российско-иранских договоренностей в сфере экономики и финансов, разумеется, в рамках одного или даже двух материалов не охватить. Поэтому будем довольствоваться лишь этими двумя примерами. Хотя считаем, что нелишне намекнуть - так ведь все, что нами исследуется, произошло именно после того, как президент ИРИ Хасан Роухани объявил (в начале ноября) о новом крупнейшем нефтяном месторождении в остане (провинции) Хузестан! И известно, что Иран предложил своим друзьям, в том числе и России, участвовать в разработке и эксплуатации. Ну, вроде бы ж - хорошо, вот это да! Тут США драчки устраивают вокруг сирийской нефти, а Иран взял да удивил. Думается, что вряд ли кто ожидал, что 3 декабря Иран еще раз вызовет панику и дрожь на мировом нефтяном рынке, в особенности в США, Израиле и арабских странах-союзниках этих двух государств в Персидском заливе. Однако ж факт - вещь упрямая. Директор Департамента по разведке Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Салех Хенди заявил, что ожидается открытие нового гигантского нефтяного месторождения на юго-западе Ирана, и операции по его обнаружению будут завершены к концу текущего 1398 иранского календарного года (март 2020 г.). "Мы ожидаем, что после открытия нового нефтяного месторождения… мы сможем донести хорошие новости до людей", - сказал в интервью информационному агентству Tasnim News. По словам чиновника, потенциальное месторождение, очень похоже на недавно обнаруженное месторождение Намаваран (о котором и говорил в ноябре президент Роухани - прим.), может быть размещено между полями Аб-Теймур и Сепер. Хенди также отметил, что это месторождение будет совершенно новым и не является частью уже открытых месторождений или резервуаров.



Понятно ведь - заявлениями и Роухани (в ноябре), и Хенди (3 декабря), Иран резко повышает ставки в геополитической "игре" в регионе. Соответственно, начнут играть на "повышении ставок" и союзники Ирана - Россия и Китай, ведь не вызывает сомнений, что Тегеран пригласит на уже не одно, а два новейших нефтяных месторождения, в первую очередь, именно китайские и российские компании, а не Запад. Это прекрасно поняли как западные страны, так и Израиль и владельцы американских нефтяных монополий, связанные с сионистскими лоббистами в США. И вот - каков "ответ" Запада? Откровенно говоря - дурацкий, хотя и ожидаемый. Великобритания, Франция и Германия, т. е. послушные "комнатные собачки США", выражаясь в стиле главного советника аятоллы Хаменеи, экс-министра иностранных дел ИРИ Али Акбара Велайяти, обозвавшего так французского президента Эмманюэля Макрона 17 декабря 2017 г. (см. сообщение от иранского агентства Fars News), вдруг "написали" и передали Генеральному секретарю ООН Антонио Гутьерришу "письмо", в котором эти три европейские страны, подписавшие ядерное соглашение с Ираном (JCPOA, СВПД), заявили, что якобы деятельность Ирана в области баллистических ракет является несовместимой с призывом в резолюции Совета безопасности ООН, одобряющей ядерное соглашение 2015 года с Ираном. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф мгновенно отреагировал на обвинения Франции, Германии и Великобритании в отношении ракетной программы Ирана. "Последнее письмо группы E-3 в UNSG по ракетам - отчаянная ложь, чтобы скрыть свою жалкую некомпетентность в выполнении минимума своих собственных обязательств по JCPOA" , - написал 5 декабря в своем аккаунте на Twitter глава МИД Ирана Зариф, сообщает агентство Mehr News. "Если E-3 хочет хоть немного глобального доверия, они могут начать с проявления суверенитета, а не с того, чтобы преклоняться перед запугиванием США", - подчеркнул Зариф. Он также напомнил, что ведь даже США признались в том, что документ JCPOA - и в резолюции СБ ООН это зафиксировано - не касается ракетной программы Ирана. Иранский дипломат завершил свой твитт изображением двух резолюций СБ ООН: резолюции 1929 о запрете иранской баллистической деятельности, помеченной, как "прекращенная", и резолюции 2231, все еще действующей, в которой говорится о прекращении действия резолюции 1929 в 2010 году в соответствии со статьей 41 Устав ООН.



Вот мы и увидели, как российско-иранские соглашения, как заявления о новейших нефтяных месторождениях в Иране и, соответственно, "разговор об иранских ракетах" теснейшим образом переплетены между собой. Между прочим, если кому сие интересно: намедни, 3 декабря 2019 г. официальный представитель судебной власти Ирана Голям Хоссейн Эсмаили заявил, что суды страны обязали правительство США выплатить штраф в размере 130 млрд. долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного преступлениями Вашингтона обычным иранским истцам. Голям Хоссейн Эсмаили подчеркнул, что поступило более 360 жалоб против США, подчеркнув, что дела были переданы в суд гражданами Ирана, а не правительством, сообщает Mehr News. Представитель отметил, что общественность и местные суды постановили, что правительство США должно выплатить в общей сложности 130 млрд. долларов в качестве компенсации истцам, пострадавшим от прямых преступлений США против иранской нации. Он призвал министерство иностранных дел Ирана сотрудничать с судебной властью в рассмотрении дела, поскольку приговоры должны исполняться на международном уровне. Немного предыстории, дабы читатели поняли - а это не "спонтанное" решение Тегерана! В октябре 2018 г. вице-президент Ирана по правовым вопросам Лайя Джонейди призвала все иранские правительственные организации, компании частного сектора, медицинские учреждения, врачей, пациентов и отдельных лиц составлять протоколы о случаях нарушений со стороны США постановления Международного Суда, который приказал Вашингтону отменить запрет на бесплатный экспорт лекарств в Иран. Она подчеркнула, что решение Международного Суда по иску Ирана против США за нарушение Договора о дружбе 1955 г. и повторное введение санкций является обязательным. Ее комментарии прозвучали после того, как Международный Суд установил, что заверения, озвученные Вашингтоном в августе 2018 г., что он сделает все возможное, чтобы санкции не влияли на гуманитарные условия, были "недостаточными для полного решения гуманитарных проблем и вопросов безопасности", поднятых Ираном.



Итак, в нашем случае российский кредит Ирану, неопределенность судьбы соглашения JCPOA, "жалобы" Запада на иранскую ракетную программу и объявление об еще одном новейшем нефтяном месторождении в ИРИ - шары из одного и того же лота. Само собой разумеется, что Москва не оставила иранского министра Джавад Зарифа в одиночестве ставить Запад на место в вопросе ракет. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью "Аль-Джазире" 3 декабря заявил, что ракетная программа Ирана отвечает потребностям этой страны в обороне, добавив, что Вашингтон стремится подорвать суверенитет других стран санкциями. Он также напомнил, что несмотря на давление со стороны США, остальные участники иранской "ядерной сделки" пытаются выполнить соглашение. Российский дипломат заявил, что попытка Вашингтона навязать свои условия другим странам посредством санкций является прямой попыткой подорвать их суверенитет. Рябков также призвал европейцев, Россию и Китай осуществить ядерное соглашение с Ираном, несмотря на сопротивление США. И, наконец, он заявил, что совместные военные маневры России, Ирана и Китая в Индийском океане направлены не против какой-либо другой страны.



Что ж, предлагаем не закрывать глаза на эту реалию. Как и на то, что к идее о совместных, и именно трехсторонних (Иран, Россия, Китай) военно-морских учениях, в Тегеране, Москве и Пекине пришли ну явно еще летом текущего года, а осенью заявили об предстоящем в полный голос. Но еще раз переплетем военно-техническое, военно-политическое, да и геостратегическое с экономикой (стало быть, и с финансами). Когда все, что мы исследуем в данном материале, с особой быстротой "завертелось"? Предлагаем нашу версию - с событий 2 декабря 2019 г. В то же время, мы, конечно, понимаем - не стоит что-либо переоценивать и становиться в позу "молящихся на это", но и не стоит недооценивать. Итак, означенный день наступил. Он выдался интересным - на наш взгляд, для нашей планеты. И не надо делать вид, что события, о которых сообщили миру из Китая и России, не будут иметь значения для других стран, в том числе и для США с Израилем и Европой. Итак, в этот день официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила на брифинге, что Китай вводит санкции в отношении ряда неправительственных организаций США, включая "Human Rights Watch", в ответ на принятие закона по Сянгану (Гонконг). О чем идет речь? В конце ноября президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга - "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок в специальный административный район Китая определенной полицейской экипировки. Документы корректируют закон о политике США в отношении Сянгана (а именно это сейчас - официальное название данной территории) от 1992 г. и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Сянганом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.



И вот ответ официального Пекина. "Недавно США приняли закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", игнорируя протест Китая, это стало серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством во внутренние дела КНР, Пекин в этом отношении выразил свой решительный протест. В ответ на это Китай принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, HRW, Freedom House", - заявила дипломат Хуа Чуньин. Во всем мире теперь констатируют - эта "неловкость слона в посудной лавке" со стороны Трампа привела к "новому обострению американо-китайских отношений". Наиболее решительно настроенные эксперты прогнозируют, что Пекин готовится к "сбросу ценных бумаг США большими обьемами", после чего в Америке будет массовый психоз и "паника на биржах", что чревато самыми непредсказуемыми последствиями. Экспертов убеждает в этом тот факт, что внезапно соседняя с Китаем КНДР решительно отвергла всякий компромисс с США…



Мы видим, однако, что уверенность Китаю придал другой факт. Дело в том, что именно 2 декабря и с утра, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Газопровод ускоренно строился все последние годы. Газопровод предназначен для транспортировки газа из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай (восточный маршрут). Западные эксперты предсказывали "провал" этому совместному проекту России и Китая, или даже - обострение российско-китайских отношений. Прогнозы Запада посрамлены. "Разрешаю", - заявил Путин на церемонии открытия. "Поехали", - сказал Си Цзиньпин. И у планеты начинается новая эпоха, эпоха без доминирования США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). 2 декабря состоялся запуск участка протяженностью около 2200 км от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). На втором этапе будет запущен участок длиной около 800 км от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского. Таким образом, общая протяженность "Силы Сибири" составит около 3000 км. Экспортная производительность - 38 млрд. куб/м газа в год. В итоге строительство газопровода заняло более 5 лет, его стоимость оценивается в 1,1 триллиона рублей.



Напомним, что российский "Газпром" и китайская CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по "Силе Сибири" в мае 2014 г. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 млрд. куб/м газа. В 2020 г. "Газпром" может поставить в Китай уже до 5 млрд. куб/м газа, в 2021 г. - до 10 млрд., в 2022 г. - до 15 млрд. Проектной мощности в 38 млрд. куб/м стороны планируют достичь к 2025 г. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне сообщал, что обсуждает с Китаем поставки дополнительных 6 млрд. куб/м газа в год. Суммируем оба сообщения от 2 декабря 2019 г. Россия и Китай преподнесли США один самых худших (для Вашингтона) сюрпризов, который только мог получить Трамп перед годом президентских выборов (2020-й) в США. Руководство КНР, внедряя свои санкции против Вашингтона и в особенности - против американских так называемых "неправительственных организаций", причастных к "цветным революциям" на планете (в том числе и на нашем, постсоветском пространстве), по сути, показывает США "сверхжелтую карточку". У Белого дома прибавится проблем в грядущем 2020 году. А ведь Россия и Китай "пригрозили" ж Америке еще и проектом "Сила Сибири-2".



И вот - еще один апофеоз, "локального значения", так сказать, но состоявшийся ровно через сутки после выше описанных двух крупных событий международной жизни "российско-китайского характера". Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади на встрече с заместителем начальника Объединенного штаба Китая генерал-лейтенантом Шао Юаньмином в Тегеране объявил, что Военно-морские силы его страны должны провести совместные военные учения со своими коллегами из Китая и России 27 декабря. "Совместные учения Ирана, Китая и России будут проводиться под кодовым названием "Пояс морской безопасности", именно 27 декабря", - заявил контр-адмирал Ханзади, сообщает агентство Fars News. Он также подчеркнул готовность начать обмен информацией между двумя странами, в том числе данными и информацией, связанными с пиратами и техническими проблемами, и призвал к более обширным совместным военно-морским учениям, чтобы поддержать оборонную готовность обоих государств. Контр-адмирал Ханзади также подчеркнул важность совместного производства эсминцев и подводных лодок Ираном и Китаем, заявив, что двум государствам необходимо поддерживать техническое сотрудничество в стремлении повысить уровень своих ноу-хау и опыта. Со своей стороны, генерал-лейтенант Шао Юаньмин заявил, что взаимодействие между Ираном и Китаем играет эффективную роль в поддержании региональной и международной безопасности и мира, описывая Военно-морской флот Исламской Республики Иран как "международную и стратегическую силу".



Планета узнала, когда именно военно-морские флоты Ирана, России и Китая "соберутся" в Индийском океане, и это не примитивный повседневный блеф, к которому можно было бы обратиться, в целях, предположим, дополнительного внушения США и американским ВМС, привычно считающим акваторию Индийского океана и прилежащие воды (Аденский залив, Персидский залив, Оманский залив, Ормузский пролив и т.д.) своей "зоной жизненно важных интересов". Разумеется - настанет означенный день 27 декабря 2019 г., и мир увидит реальные масштабы 3-сторонних ирано-российско-китайских военно-морских учений. Но если даже на полчаса задуматься о том, сколько раздражения и неприятных ощущений начнут сейчас испытывать спецы в Пентагоне США и сколько "неудобств" переживут американские военные моряки в указанных акваториях в сам день 27 декабря, - честное слово, игра стоит свеч. Но это - с точек зрения Ирана, России и Китая, конечно. Три "кита" Евразии объявили - их "Пояс морской безопасности"…безграничен, оказывается. Можно себе представить степень нервозности в США и странах, которые сами себя "подминают" под акции США - и даже за тысячи миль от Индийского океана. Можно не сомневаться - в взвинченном состоянии окажутся американцы и их союзники и на Тихом океане, и в Атлантике. Все ж понимают - "аппетит приходит во время еды", а у российских, китайских и в последние годы и иранских военных моряков за плечами - и дальние морские походы, в ту же Атлантику, например. Кто даст гарантию, что следующие 3-сторонние военно-морские учения России, Ирана и Китая не будут назначены именно в Атлантическом океане? Ау, НАТО - привет, приехали. Вы больше не одни обеспечиваете "поясы морской безопасности" на планете, и кто его знает, куда НАТО придется в итоге "вытесниться". А, поговаривают, на кораблях Тихоокеанского флота (ТОФ) России ой как скоро (если - уже не на вооружении…) появятся гиперзвуковые ракеты "Циркон" - противокорабельные крылатые ракеты 3M22, от которых в штабах армии и флота США уже идет "кондрашка"… Нет, мы просто предполагаем, мы не уверены - но ведь быстрей и легче именно с ТОФ выйти в Индийский океан, а не с мест дислокации кораблей других флотов России…



Что делать другим странам, уже озвучено. Пока только Ираном. 5 декабря замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с замминистра иностранных дел Кувейта Халедом аль-Джараллой подчеркнул необходимость регионального сотрудничества для обеспечения безопасности в Персидском заливе, призвав страны региона присоединиться к тегеранской инициативе "HOPE" ("Надежда") на этот счет, сообщило Mehr News. Иранский дипломат отметил, что региональные усилия необходимы для предотвращения войны, конфликтов и снижения напряженности. Он подчеркнул, что прибрежные государства Персидского залива обладают значительными возможностями для обеспечения лучшего будущего в регионе посредством дружеского сотрудничества. "Иран решительно поддерживает коллективное сотрудничество между государствами региона, и он всегда будет рассматривать переговоры, как единственный способ решения проблем", - сказал он. Замминистра иностранных дел Кувейта, со своей стороны, назвал переговоры между двумя странами многообещающими, выразив надежду, что продолжение переговоров между соседями и между всеми государствами региона приведет к коллективному пониманию и укреплению мира и стабильности в регионе.



Суть инициативы Тегерана "HOPE" проста до невозможности и четко напоминает совместный подход России и Ирана в вопросе Прикаспия: нет - военному присутствию внерегиональных сил, страны региона в силах самостоятельно обеспечивать безопасность и развитие данного региона. Иными словами, Америка, "go home" и "farewell". Другое дело, что тщедушненькие государствишка, будь то в рамках СНГ/ЕАЭС или на Аравийском полуострове, еще долго будут кукситься и дрожать перед США, мешая Евразийской Троице в установлении подлинного мира и безопасности, без "прокси-войн" и террористов.



Ну, и еще раз об отношении к "ядерной сделке" Запада с Ираном при посредничестве России и Китая. Ведь 2 декабря выше уже упоминавшаяся официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на том же самом брифинге сделала заявление и по Ирану. Китай и Иран достигли широкого консенсуса по соглашению о ядерной программе 2015 года, известному как JCPOA. "Китай и Иран согласились расширять сотрудничество для полной и эффективной реализации соглашения с целью защиты международного порядка на основе международного права", - сказала она, сообщало China Radio International. Она также сказала: "Выход США из иранской ядерной сделки и крайнее давление на Иран привели к усилению напряженности ситуации, что может привести к окончательному нарушению контракта".



Как нам представляется, теперь уже многим видно, что все те "шары", которые Иран, Россия и Китай "выкладывали в лоты" международной политики и сферы международно-экономических отношений, окончательно "заползли в свои лузы". Три столицы, видимо, нашли удобный для них алгоритм, при котором можно вполне обойтись и без институционального оформления своего союзничества, каким бы фрагментарным и кратковременным они ни казалось. Впрочем, это тоже не исключено - то, что Россия, Иран и Китай вынуждены друг друга "терпеть", поскольку решают, в принципе, ситуативные и схожие по смыслу задачи и проблемы. Но одно другого не исключает, и нет, в целом, ничего более постоянного, чем временное. Мы уверены, что в Москве, Пекине и Тегеране с одинаковой настроенностью видят, причем отчетливо - глобальный контроль большей части территории Евразии открывает перед Россией, Китаем и Ираном неограниченные горизонты и перспективы не только в "прикладном" сотрудничестве "по моменту", но и в сфере стратегических норм и правил глобального планирования развития ситуации в мире. Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575842160

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года №203

- В столице состоялась конференция, посвященная 25-летию маслихатов Казахстана

- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года №838

- "Токаев пытается снять напряженность между Москвой и Нур-Султаном"

- Кадровые перестановки

- В Правительстве РК обсудили вопросы повышения эффективности пенсионной системы

- Точки преткновения

- План добычи нефти в 2019 году будет перевыполнен – Минэнерго

