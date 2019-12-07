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07:45 В Актобе отменили концерт "популярной певицы" Наташи Королевой. Никто не пришел
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|В Актобе отменили концерт "популярной певицы" Наташи Королевой. Никто не пришел
07:45 09.12.2019
Сегодня, 8 декабря в Центре искусств города Актобе, планировался большой сольный концерт Наташи Королевой, сообщает zakon.kz со ссылкой на газету "Диапазон".
За день до шоу поп-дивы организаторы сообщили, что концерт отменяется из-за слабого зрительского интереса к российской певице.
Концерт Королевой, который намечался и в Караганде 9 декабря, тоже отменен.
В Актобе удалось продать билетов лишь на половину залу Центра искусств. Актюбинцам будут возвращены деньги за билеты в понедельник.
Билеты на концерт стоили от 10 000 до 20 000 тенге.