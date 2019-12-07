Участвовать или бойкотировать выборы-2020? Таджикские социал-демократы ломают голову

09:36 09.12.2019

В то время как власти Таджикистана официально заявили о подготовке в парламентским выборам-2020 и создании 46 избирательных округов, Социал-демократическая партия Таджикистана (СДПТ) не может пока определиться – будет участвовать в выборах или бойкотирует их.

Точное решение по данному вопросу будет вынесено 10 декабря на заседании политсовета партии.



Впервые вопрос участия социал-демократов в предстоящих в марте парламентских выборах был обсужден членами правления партии 5 декабря, но, как сообщил лидер СДПТ Рахматилло Зойиров, к однозначному решению прийти тогда не удалось. Поэтому было решено, что данный вопрос будет повторно обсужден 10 декабря на заседании Политсовета.

Зойиров опубликовал официальное заявление партии, в котором говорится, что сторонники бойкотирования выборов ссылаются на широко распространенные нарушения законов, коррупцию во всех структурах управления, обесценивание прав человека, экономический кризис, избирательное "верховенство" закона исключительно в отношении власть предержащих.

И это еще не все проблемы, из-за которых некоторые члены СДПТ не хотят идти на выборы.



Шокирджон Хаким, первый зампред социал-демократов, сказал 8 декабря в беседе с Радио Озоди, что "залог, установленный законодательным органом, не учитывает реалии национальной экономики и уровень жизни большинства граждан, особенно интеллигенции". "И за последние пять лет некоторые партии не имели доступа к телевидению и государственной прессе, в эфире гостелеканалов и СМИ рапортуется исключительно об одной партии и ее руководстве", - говорит он.

Вместе с тем те из социал-демократов, кто ратует за участие в выборах, приводят следующие аргументы: политическая партия должна участвовать в важнейших политических мероприятиях, заявлять о себе и вносить существенный вклад в формирование политических взглядов, а в ходе дискуссий с правящей партией указывать на существующие недостатки.



Правящая партия и близкие к правительству политические силы не отреагировали на возможность участия либо бойкотирования предстоящих выборов социал-демократами. В прошлом власти последовательно заявляли, что СДПТ не имеет значительной поддержки среди населения.

Очередные парламентские выборы в Таджикистане состоятся 1 марта 2020 года. Об этом вышел соответствующее постановление правительства и на прошлой неделе состоялось первое заседание ЦИК.

На сегодняшний день лидеры нескольких политических партий страны заявили о своем участии в выборах.

Саидджафар Усмонзода, лидер таджикских демократов, сказал, что ДПТ выдвинет 13 кандидатов по партийному списку и 19 кандидатов – по избирательным округам. Демократы надеются получить в парламенте 10 мест.

Меродж Абдуллоев, председатель Коммунистической партии Таджикистана, ранее также объявил, что коммунисты выдвинут 8 кандидатов на парламентских выборах.

Партия экономических реформ, социалистическая и аграрная партии, которые ныне имеют своих представителей в парламенте, также намерены участвовать в выборах, но пока не определились с количеством кандидатов. Правящая Народная демократическая партия Таджикистана задолго до этого объявила, что начала подготовку к выборам.

И лишь СДПТ подумывает о возможном бойкотировании выборов. Эта партия участвовала в парламентских выборах в прошлом и, как заявляет руководство социал-демократов, набрала необходимое количество голосов для получения мест в парламенте, однако, по их словам, победила несправедливость. Власти заявляли тогда, что СДПТ не смогла преодолеть 5%-ный барьер.



Вопрос теперь в том, что получит и что потеряет СДПТ, если пойдет на предстоящие парламентские выборы? А если бойкотирует их? Таджикский аналитик Парвиз Муллоджанов заявил 8 декабря, что "в обоих случаях партия напомнит о себе".



"Люди несколько подзабыли о социал-демократах. В последние годы деятельность партии не была заметной. Если будут участвовать в выборах, я не думаю, что они добьются чего-то существенного и смогут получить место в парламенте. С другой стороны, не думаю, что конкурировать с партиями, близкими к правительству, будет легко. А если бойкотируют, то сей факт не окажет серьезного влияния на исход выборов", - говорит политолог.



Вместе с тем, продолжил Муллоджанов, СДПТ является на сегодняшний день единственной оппозиционной партией в стране, действующей на законных основаниях.

Ожидается, что планы семи политических партий Таджикистана и отдельных лиц в выборах будут объявлены до января будущего года. В течение последующих двух месяцев они будут вести предвыборные агитационные кампании.



До сих пор западные организации и страны не признавали выборы в Таджикистане свободными и демократичными. В отличие от наблюдателей от СНГ и ШОС, которые высоко оценивали выборы и закрывали глаза на все нарушения и недостатки в процессе выборов.