 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане начали устанавливать придорожные туалеты стоимостью $60 тысяч каждый. Кто подрядчик?
09:43 09.12.2019

Новость об установке на трассах страны туалетов, стоимостью $60 тысяч каждый, возмутила казахстанцев. Всего национальная компания "Казатожол" намерена расставить по всей стране 304 санузла.
Казахстанская национальная компания "Казавтожол" – это оператор управления автомобильными дорогами – уже начала устанавливать туалеты. О старте многомиллионного проекта, который приведет в порядок придорожный сервис, громко объявили общественности. Новость эта вызвала у населения разные эмоции.

На самом деле казахстанцев возмутил вовсе не сам факт строительства дорогих туалетов на трассах. Бурные дискуссии идут вокруг их стоимости. Один придорожный туалет, как оказалось, обойдется в 23 миллиона тенге. Это почти $60 тысяч. И таких санузлов "Казавтожол" намерен установить 304 штуки по всей стране. Как утверждают в нацкомпании, строить современные санузлы будут за счет инвесторов. А вот их содержание уже будут оплачивать из бюджетных денег.

"На строительство ни копейки не будет выделено. Только за счет инвестора. За счет бюджета будет только именно содержание. Мы рассматриваем пять лет. В течение пяти лет данное содержание СГО", – говорит Талгат Смагулов, зампредседателя правления "Казавтожола".
Содержание же туалетов нового типа может обойтись от 700 тысяч до полутора миллионов тенге в месяц. Сумма еще не точная, говорит Смагулов. Согласно условиям конкурса среди инвесторов, выиграет тот, кто предложит самые выгодные условия.

"В рамках инвестиционного конкурса стартовая цена на обслуживание "казвея" – от 700 тысяч тенге. Выиграет этот конкурс тот, кто предложит наименьшую сумму на содержание. Коммуналка и круглосуточная чистота", – говорит он.
Пока что первые современные туалеты установлены в северной части Казахстана. Но позже будут охвачены и другие регионы. Как рассказали в нацкомпании, 304 туалета до 2022 года будет устанавливать не один инвестор. Их разделят по регионам. Между тем ближе к Алматы проезжающие пока довольствуются тем, что есть. Но узнав о планах чиновников, задаются только одним вопросом – о стоимости.

Тем временем частники на сайтах объявлений предлагают установить переносные санузлы с кабинкой и умывальником в разы дешевле. Чиновники оправдывают свои вложения тем, что вдоль трасс будут установлены не просто кабинки с туалетами. Павильон будет оборудован двумя санузлами и торговыми точками общепита. Строить эти павильоны будут по "зеленой" технологии. Напомню, в минувшем ноябре Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом город Кокшетау. Тогда президент раскритиковал уровень придорожного сервиса, отметив, что именно это отпугивает туристов.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575873780
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