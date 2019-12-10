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Почему Латинская Америка никогда и никуда не повернется. Перемены, оставляющие все по-старому, - И.Акимушкина
10:02 09.12.2019

неизменности политических реалий Аргентины.
Состоявшиеся недавно и все еще продолжающиеся выборы в ряде государств Латинской Америки вызвали целую волну достаточно дежурных оценок относительно того, куда пойдет (или скорее всего попытается пойти) то или иное правительство. Какой курс изберет и слишком уж вправо или влево от общепринятых норм политического поведения накренится.

В этой связи победа на выборах в Аргентине так называемого кандидата от левоцентристов, сохранение власти в Боливии левонационалистом и шанс победить во втором туре в Уругвае все того же курса на левый уклон уже вызвали не совсем корректные ожидания того, будто континент вновь отходит от мифического "правого отклонения". И что теперь те государства Латинской Америки, которые еще вчера вроде бы не особо стремились сотрудничать с Россией, теперь это будут делать куда активнее и эффективнее.
И здесь хотелось бы очертить общие параметры развития Латинской Америки, в которой любые выборы в принципе не меняют общей картины жизни людей. За исключением, может быть, Кубы и на начальном этапе прихода к власти в Венесуэле Уго Чавеса.

Прежде всего сама социальная структура обществ стран Латинской Америки очень четко стратифицирована. Правящие круги (а это примерно 10–12% населения с чиновничьей обслугой, ближней и дальней родней, политиками всех мастей плюс верхние чины военных и спецслужб) не просто руководят своими странами (30–35% бедноты и остальные – так называемый средний класс), но и определяют полностью повестку дня их дальнейшего развития.

Представители правящих кругов стран Латинской Америки настолько тесно переплетены в своих и политических, и экономических интересах, что сдвинуть их с места можно только народной революцией (что как раз в 1959 году на Кубе и произошло). Во всех остальных случаях идет фактически пересаживание с места на место одних и тех же представителей руководящих династий, завязанных на больших деньгах.

Посмотрите на современную Аргентину. Это одна из самых коррумпированных стран не только континента, но и мира. При колоссальных природных богатствах и сравнительно для такой территории (а она – 9‑я в мире) небольшом населении Аргентина пребывает в долгах десятилетиями. Страна переживала полнейший развал экономики, берет регулярно многомиллиардные кредиты у МВФ, хотя отдавать их не в состоянии.

Когда там шли предвыборные баталии, то кандидаты от оппозиции пугали соотечественников повальной коррупцией правящих кругов под предводительством президента Маурисио Макри. Даже сам лозунг сторонников теперь уже избранного Альберто Фернандеса звучал показательно: "Хоть вора, хоть шлюху, но верните нам Перона!"
И что получили после выборов аргентинцы? Да, правоцентриста сменил якобы левоцентрист, а вице‑президентом стала (или осталась из прошлой жизни) Кристина Фернандес де Киршнер. Она сама была президентом, доведя страну до ручки, президентом был ее муж, ее дети – Макси и Флоренсия до сих пор находятся под следствием по отмыванию денег под покровительством родителей. Сама Киршнер проходит по 13 (!) уголовным делам, но теперешний статус вице‑президента фактически делает ее неподсудной.

Интересна и реакция самих аргентинцев на возвращение во власть тех, кто уже себя в ней ранее дискредитировал. Так вот, избиратели посчитали: мы их прощаем, лишь бы поделились на этот раз с народом хотя бы частью ранее награбленного. И стопроцентно можно предположить, что никакого правого или левого центризма в Аргентине не будет. А будут по‑прежнему долги, повальная коррупция, попрошайничество у МВФ или у Китая миллиардов, которые потом некому и нечем будет отдавать.

А в соседнем Уругвае? Во второй тур вышел опять‑таки так называемый левоцентрист Даниэль Мартинес и сын бывшего президента страны Луис Лакалье, который считается успешным бизнесменом и грамотным управленцем. Рецепты "счастливого будущего" и у того, и у другого в принципе одинаковые, и то, будет страной рулить в конечном итоге кто‑то "чуть левее" или "чуть правее", для рядовых граждан страны по большому счету ничего не изменит.

Можно привести еще примеры настоящих "поворотов‑разворотов" в Бразилии, Перу, Колумбии, оценить суть нынешних беспорядков в Чили. И везде, даже при самых с виду демократических выборах во власти жестко остаются одни и те же кланы, бизнес- и политические группировки. Высокопоставленные военные обеспечивают силовую крышу для тех, кто с виду вроде бы меняется на президентских и министерских постах, но на деле все ведь остается по‑старому, как бы политологи или иные "со стороны наблюдающие" все это ни называли.

В том же Перу сразу четыре бывших президента находятся либо в тюрьме, либо под уголовным преследованием (а один спокойно преподает в США в ожидании ордера на свой арест из Лимы). Или вся бывшая политверхушка Бразилии: она либо сидит, либо ждет посадок.
Посему думается, нет никакого смысла пытаться подсчитывать некий градус "крена вправо‑влево" тех или иных правящих партий или группировок в странах Латинской Америки.

Об авторе: Ирина Ивановна Акимушкина – доцент кафедры американских исследований РГГУ, кандидат исторических наук.

10.12.19

Источник - ng.ru
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