Старейший в Алматы Никольский рынок собираются сносить. И построить ТРЦ. Кто хозяин?

10:25 09.12.2019

На месте рынка, который действует и кормит алматинцев уже почти восемь десятилетий, планируют построить торговый центр с двухъярусной парковкой



АЛМАТЫ, 8 дек - Sputnik, Анна Платонова



Один из первых в Алматы базаров - Никольский рынок - будет снесен. На его месте планируют построить новый торговый центр.

Никольский рынок расположен в центральной части Алматы. Рядом расположен Свято-Никольский собор и уютный сквер, названный в честь государственного деятеля и литературоведа Ахмета Байтурсынова.

На рынке можно купить всевозможную снедь - от свежих овощей и фруктов до парфюма и электроприборов. По краю базара расположены мини-бутики, где желающие могут приобрести одежду и обувь, как правило, по завышенной цене. Продавцы это объясняют тем, что арендная плата в отдельном помещении больше, чем платят торговцы в контейнерах.

Скоро все пока еще действующие торговые лотки будут снесены. Эту информацию подтвердили в администрации рынка.

"Мы так же, как и все продавцы, получили уведомление о том, что рынок будет работать до 31 декабря. На его месте, говорят, построят торговый центр с двухъярусной парковкой", - заявили корреспонденту Sputnik Казахстан в руководстве базара.

В настоящий момент, как отметили в администрации, торговые контейнеры арендуют 70 человек, 12 из которых уже подыскали себе новые места для продаж.

"Остальным акимат обещал помочь с поиском. Мы тоже ищем им точки продаж", - пояснил сотрудник администрации, представившийся Естемесом, который предпочел не называть свою фамилию.

Тем временем, в управлении городского планирования и урбанистики города Алматы заявили, что вопрос о сносе базара ведомством не рассматривался.

"Никольский рынок находится в частной собственности, владелец которого к нам не обращался по поводу сноса. На данный момент в управление не представлены никакие проектно-сметные документации", - заявили в пресс-службе управления.

Отметим, что рынок оформлен на ИП, которое принадлежит родственнику высокопоставленного чиновника, широко известного в Казахстане и за его пределами.



Не имеет исторической ценности

Казахстанский архитектор Алмас Ордабаев полагает, что Никольский рынок не имеет ни исторической, ни культурной ценности в отличие от расположенного по соседству Свято-Никольского собора, построенного в 1908 году.

"Никольская церковь в годы войны была единственной функционирующей в городе. На месте базара была пустая площадь, на которую приезжали торговцы с тележками, внутри которых были, в основном, картофель и яблоки. Построек не было. Сейчас этот рынок не представляет ни малейшей исторической и архитектурной ценности", - заявил Ордабаев в телефонном разговоре с корреспондентом Sputnik Казахстан.



"Намоленное место"

Врач по профессии, писатель по призванию Халид Амин славится своими душевными рассказами о советской Алма-Ате. Как рассказал коренной житель бывшей столицы, Никольский рынок спасал горожан от голода во времена Великой Отечественной войны.

"На этом месте люди меняли вещи на еду. Они молились на этом месте за спасение своей жизни", - рассказал корреспонденту Sputnik Казахстан неравнодушный к судьбе города горожанин.

По его словам, снос Никольского базара равнозначен тому, если бы власти Одессы стерли с лица земли легендарный рынок "Привоз".

"Каждое утро в военные годы настоятель Никольского собора подходил к торговцам и освящал привезенные ими с дальних аулов продукты питания", - подчеркнул Халид Амин.

По его словам, рынок сносить нельзя, потому что он являются частью богатой истории города.



Криминальный промысел

Рынок, может быть, и спасал от голодной смерти алматинцев, но кое-кто, судя по рассказам старожилов, зажиточно жил благодаря спекуляции на Никольском базаре. В июле 1942 года милиционеры задержали на рынке известную на весь город спекулянтку Тамару Фастовскую, более известную по кличке Профура. Она закупалась на складах дефицитными продуктами - сахаром, солью, мылом, чаем и салом, везла провиант на базар и продавала товар в несколько раз дороже.



При обыске у нее дома сотрудники правоохранительных органов обнаружили более килограмма драгоценностей, около 1 500 американских долларов, десять тысяч советских рублей и различные облигации.

Советские законы были суровы - Тамара Фастовская была приговорена к расстрелу.