Золотая Орда, героическая и трагическая история Евразии. Ч. 1, - С.Акимбеков

10:55 09.12.2019 О нюансах, связанных с историей Золотой Орды и идеологией в причастных к этому историческому государству стран.



От редакции



В этом году в Казахстане отмечается 750 лет со дня образования государства Золотой Орды. Эта дата мало кого может оставить равнодушным, потому что Улус Джучи в той или иной степени, но имеет отношение ко всем, кто живет в Казахстане, России, Узбекистане. Золотая Орда имеет отношение к казахам и русским, крымским и казанским татарам, узбекам, ногайцам и многим другим.

Про Золотую Орду так или иначе слышали все. Про Куликовскую битву, Мамая, Дмитрия Донского или про Тохтамыша и взятие им Москвы. Можно еще вспомнить про взаимный культурный обмен. Например, в русском языке слова "таможня", "ямщик", "деньги" и многие другие появились именно во времена Золотой Орды

Таможня - от тамги, которую ставили на различные товары, ямщик - от ям, так называлась почтовая служба в Монгольской империи, деньги - от тенге или таньга, денежной единицы во многих государствах на территории бывшей Монгольской империи, включая Золотую Орду. В Средней Азии таньга чеканили вплоть до начала XX века.

В общем, история Золотой Орды, несомненно, интересна всем. Причем не только в смысле ее истории, которая была непростой и многогранной. Важно также, почему к этому государству проявляют такой интерес в Казахстане, России и других государствах?



Например, сегодня в России развернулась дискуссия, праздновать ли день стояния на реке Угра или нет? И как к этому относятся в российском Татарстане?

В этой связи нам показался очень интересным доклад "Золотая Орда, героическая и трагическая история Евразии", который был издан в Алматы в институте азиатских исследований нашим давним автором Султаном Акимбековым.

Нам кажется, что здесь можно найти ответы на многие вопросы. Автор очень тщательно и весьма подробно рассматривает все нюансы, связанные с историей Золотой Орды, а также с той идеологией, которая сегодня существует вокруг этого исторического государства.

Итак, слово Султану Акимбекову.



Слоган современности



В 2019 году государство, более известное в истории как Золотая Орда, оказалось в Казахстане в центре внимания и государства, и широкой общественности. Это связано с событиями 1269 года, когда где-то на территории нынешней Жамбылской области прошел так называемый Таласский курултай, на котором было принято решение о разделе Монгольской империи на отдельные государства, одним из которых и стала Золотая Орда.



В 2019 году как раз исполняется 750 лет с этого, без всякого сомнения, знаменательного события. Хотя упомянутое выше наименование государства появилось в русских источниках столетием позже времени его существования, все же Золотая Орда, несомненно, название очень яркое, образное, и звучит мощно и привлекательно именно для общественности. Оно очень удачное и емкое, почти как Игра престолов.



В наш век интернета и привычки к рекламным слоганам термин "Золотая Орда" выглядит гораздо более привлекательным, чем улус Джучи или государство Джучидов. Именно так было бы правильно называть это государство - по имени старшего сына Чингисхана, а также его потомков. Поэтому в тексте будут в равной мере использоваться оба эти названия.



Зигзаги истории



Конечно, история Золотой Орды главным образом интересует людей из тех обществ, которые имели к ней непосредственное отношение. В первую очередь это касается всех тех стран условного постсоветского пространства, с исторической памятью которых было связано некогда самое крупное государство кочевников Евразии.



Очевидно, что в том или ином контексте Золотая Орда и ее политические наследники занимали определенное место в истории многих народов Евразии. Но, естественно, далеко не в равной степени.



К примеру, историческая Литва, известное как Великое княжество Литовское, в состав которой входили западнорусские княжества, много воевала с Золотой Ордой. Чего только стоит битва при Ворскле в 1399 году. Но для истории Литвы это был только один из эпизодов. В конце концов, в то же самое время литовцы воевали еще и с немцами.



В то же время на территории исторической Средней Азии, за исключением Хорезма и присырдарьинских городов, существовало другое чингизидское государство – улус Чагатая. Однако на рубеже XV и XVI веков выходцы из Золотой Орды, известные под именем "кочевые узбеки", завоевали его и создали Узбекское ханство. Так что современные узбеки в определенной степени также имеют отношение к Золотой Орде, или улусу Джучи.

По крайней мере, и само название "узбеки", и часть людей мигрировали в Среднюю Азию из этого государства. В связи с этим интересно, как в современном Узбекистане относятся к такому повороту в их истории.



Узбекистан между Золотой Ордой и государством Тимура

В современном Узбекистане существует весьма интересный подход к идеологии в области истории. Главным образом он опирается на наследие Тимура и Тимуридов.

Собственно, Тимур также был связан с монгольской политической традицией. Его государство возникло в границах улуса Чагатая, второго сына Чингис-хана. И те кочевники, которые составляли основу военной мощи этого государства, в связи с этим назывались чагатаями.

Поэтому отношение нынешней узбекской идеологии к Золотой Орде весьма противоречивое. Все-таки Тимур провел много времени в войнах против этого государства. Собственно, его военные успехи и подорвали военно-политическую и экономическую мощь улуса Джучи.

Битвы на реке Терек на Северном Кавказе или у реки Кондурчи между Волгой и Уралом относятся к величайшим в истории Евразии. В то же время Тимур не только наносил тяжелые поражения армии улуса Джучи. Он также разрушил многие золотоордынские города в Поволжье и на Северном Кавказе и вывез из этих городов в Среднюю Азию многих, в первую очередь ремесленников.



Такое разорение оказалось роковым для улуса Джучи или Золотой Орды, после этого прежняя военно-политическая мощь так и не была восстановлена. При этом наследники Тимура также долго и много воевали против людей из восточной части Золотой Орды - там, где сегодня находится современный Казахстан.



В первой половине XV века их всех называли кочевыми узбеками, они входили в улус хана Абулхаира. Впоследствии из них вышли три крупных кочевых народа – казахи, ногайцы и собственно узбеки. В данном случае логику узбекских идеологов вполне можно понять. Им необходимо было как-то объединить две главные основы происхождения современного узбекского народа



С одной стороны, в него входили оседлые жители региона Средней Азии, с другой – различные кочевники, среди которых, естественно, выделялись кочевые узбеки. Но кроме них были также и многие другие, включая оставшихся после поражения чагатаев. География региона, где оседлые оазисы были расположены по соседству с участками степных территорий, позволяла кочевникам сохранять свой образ жизни и политическое значение.



Ход конем



Надо признать, официальный Ташкент, поставив в центр своей исторической идеологии государство Тимура, сделал очень изящный и весьма тонкий ход. Так, во времена правления Тимура в основе его государства находились кочевники чагатаи. Они составляли военное сословие улуса Чагатая и являлись военно-политической элитой преимущественно оседлой Средней Азии. В этом качестве они сражались против кочевников-узбеков, а также еще и против моголов из Восточного Туркестана.



Таким образом, они защищали свои владения в Средней Азии с их оседлым населением от возможных конкурентов. При этом политическим центром государства Тимура был Самарканд, важный экономический центр региона.

Соответственно, в контексте государственной идеологии Узбекистана государство Тимура вполне могло представлять сразу две составные части населения Средней Азии. Как кочевников, так и оседлых жителей. В данном случае вполне можно было проигнорировать, что чагатаи воевали с кочевыми узбеками и в конце концов проиграли им войну. Все-таки и те и другие были именно кочевниками. Для оседлого населения особенно ничего не изменилось.

Показательно, что тимурид Бабур в своих записях оставил много информации об этих войнах, в которых он закалился настолько, что смог затем с малыми силами завоевать Индию. После этого история чагатаев в Средней Азии заканчивается. Те, кто не захотел признать власть новых завоевателей, ушли с Бабуром в Индию. Их место в качестве военного сословия как раз и заняли узбеки.

Между прочим, президент Ислам Каримов был родом из Самарканда. Собственно, это обстоятельство наверняка имело важное значение при выборе модели формирования государственной идеологии Узбекистана. Акцент на современной узбекской идеологии понадобился, потому что он наглядно демонстрирует масштаб сложностей, с которыми приходится сталкиваться всем тем, кто сегодня занят формированием идеологии на основе истории

Потому что историческая идеология должна быть емкой и внутренне не слишком противоречивой. Прошлое для идеологии – один из важных опорных элементов любой идеологической конструкции.



Удобное прошлое



С точки зрения интереса к Золотой Орде в первую очередь, конечно, стоит выделить Россию и Казахстан. К этим странам история этого государства имеет самое непосредственное отношение.



В частности, зависимость от него России формально продолжалась примерно 240 лет, если считать с завоевательных походов монгольской армии в 1236–1240 гг. и вплоть до 1480 года. Считается, что именно тогда в ходе так называемого стояния на реке Угре эта зависимость и прекратилась.



Правда, отношения России с образовавшимися на месте Золотой Орды степными государствами продолжались еще некоторое время. К примеру, до конца XVII века осуществлялись выплаты в пользу Крымского ханства. В то же время Россия еще в середине XVI века взяла под контроль Казанское и Астраханское ханства и все течение реки Волги. Во времена Золотой Орды ее называли Итиль, в современном казахском - Едиль.



С ростом военно-политического могущества России она заняла многие земли, которые ранее входили в состав Золотой Орды, включая территории современного Казахстана. Фактически последним из существовавших наследников улуса Джучи как раз и было Казахское ханство

Казахские ханы-чингизиды в целом сохраняли политическую традицию той же Золотой Орды, пусть даже в заметно ослабленном состоянии, вплоть до своего окончательного присоединения к России во второй половине XIX века. Понятно, что в плане идеологии современные Россия и Казахстан относятся к улусу Джучи, или Золотой Орде, условно говоря, с разным настроением.



Для России использовать образ своего периода зависимости от Золотой Орды одновременно и весьма удобно, и крайне неудобно. Первое связано с образом жертвенности, а затем в некотором смысле и реванша. Второе продиктовано тем, что как в самой России, так и среди ее соседей существуют альтернативные точки зрения, которые теоретически надо учитывать.



Золотая Орда, героическая и трагическая история Евразии. Часть 2



О нюансах, связанных с историей Золотой Орды, и идеологией стран, причастных к этому историческому государству.



Россия и Золотая Орда



В российской истории часто используется тезис, что в последующем отставании России от Европы важную роль сыграли именно монгольские завоевания. Отсюда и идея: русские земли прикрыли собой Европу от нашествия монголов.



В этом смысле чем масштабнее представление о монголах и их завоеваниях, тем значительнее звучит тезис о жертвенности России. Хотя после того, как прекратилась зависимость от Золотой Орды, фактически возникло совершенно новое российское государство. Оно было гораздо сильнее многочисленных русских княжеств, которые существовали до монгольских завоеваний.

Характерно, что в процессе уже российских завоеваний бывших территорий Золотой Орды российское государство в процессе взаимодействия с местным населением весьма активно использовало золотоордынские политические практики. Это дало основания утверждать, что Россия в Евразии с практической точки зрения выступала в качестве своего рода преемником Золотой Орды.



Собственно, азиатская часть населения Российской империи именно так к ней и относилась. Российские представители, согласно старой политической традиции Золотой Орды, требовали выплаты ясака (форма дани), выдачи аманатов (заложники) и на первом этапе своей экспансии на зависимых территориях часто назначали даругу (наместник). В русских архивах их называли "дорогами".

В определенной степени это позволяло поддерживать легитимность власти России по мере ее продвижения вглубь Азии. Она была понятной азиатскому населению.



Армия по Орде



Русские войска с XIV по XVII век также выглядели как монгольская или золотоордынская армия: одежда, оружие, конные отряды, тактика ведения военных действий. Если бы, к примеру, Владимир Мономах или Юрий Долгорукий увидели московское войско того же Ивана III, они бы очень удивились.



Никаких прямых мечей, каплевидных щитов и пехотного строя, восходившего к "стене щитов" народов Северной Европы. На их место пришли азиатская форма одежды, кафтаны, шапки, сложносоставные луки, саадаки (колчаны) и изогнутые сабли азиатского типа. Кроме того, в армии преобладала конница с соответствующей степной тактикой ведения боя.



Характерно, что после одной из побед над литовской армией московские воеводы обсуждали, кто поедет к князю с суюнчем. В тюркских языках это означало привезти радостную новость о каком-то событии, за которое полагалась награда. В современном казахском языке это слово "суюнши". Выбор такого человека был важен для командного состава, ведь тот, кто ехал к князю, имел шансы на богатые подарки и взлет карьеры.



Снижение популярности



В этой армии вполне комфортно себя чувствовали многочисленные перебежчики из Золотой Орды. Они не только составляли внушительную часть армии, но и командовали ее отдельными подразделениями. И для этого им не нужно было приобретать новые навыки.

В то же время для Московского княжества они были удобны, потому что полностью были обязаны центральной власти, зависели от нее и не имели оснований для борьбы за самостоятельные владения.



Разительный контраст с армией русских княжеств заключался еще и в том, что после эпохи Золотой Орды в московской и других армиях северо-восточных княжеств уже не было городских ополчений, типичных для X - начала XIII веков. Основу армии теперь составляли конные воины на службе у князя - будущее служилое дворянство.

Однако по мере того, как военно-политическая мощь России усиливалась, особенно после петровских реформ, любая ассоциация с Азией становилась все менее популярной.

Большее значение приобретали связи с Европой. Именно тогда и возникла идея о роли России в защите европейской цивилизации от монгольской агрессии как выражения азиатского мира.



С XIX века он воспринимался в Европе как отсталый и архаичный. Поэтому образ кочевника-разрушителя выглядел как весьма удачное решение вопроса непростых отношений России с Европой. Объяснить свою некоторую архаичность в сравнении с Европой всегда можно было жертвами, понесенными при защите общей европейской цивилизации от тех же монголов.



Хотя этого было явно недостаточно для европейского общественного мнения XIX века. В целом отношение к российской действительности было критическое. Во многом поэтому в качестве реакции на критику после революции 1917 года в российской эмиграции возникла евразийская идея.



06.12.2019 Источник - stanradar.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575878100

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года №203

- В столице состоялась конференция, посвященная 25-летию маслихатов Казахстана

- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года №838

- "Токаев пытается снять напряженность между Москвой и Нур-Султаном"

- Кадровые перестановки

- В Правительстве РК обсудили вопросы повышения эффективности пенсионной системы

- Точки преткновения

- План добычи нефти в 2019 году будет перевыполнен – Минэнерго

