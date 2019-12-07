Негритянка Зозибини Тунци стала "Мисс Вселенная-2019" (видео)

13:20 09.12.2019

Конкурс красоты "Мисс Вселенная 2019" выиграла представительница Южно-Африканской Республики 26-летняя Зозибини Тунци. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.



Девушка стала третьей победительницей из ЮАР, завоевавшей титул "Мисс Вселенная". Зозибини Тунци активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов.



Награждение финалистов состоялось в воскресенье, 8 декабря, в американском городе Атланта, штат Джорджия (утром 9 декабря по московскому времени - прим. "Ленты.ру"). За звание самой красивой женщины Вселенной сражались 90 победительниц национальных конкурсов красоты со всего мира.









Второе место на конкурсе заняла 24-летняя Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико, а третье - 25-летняя София Арагон, которая представляла Мексику.



В конкурсе "Мисс Вселенная 2019" не приняла участие представительница России. Обладательница титула "Мисс Россия-2019" Алина Санько не успела вовремя получить американскую визу и подготовиться к финалу.



В середине ноября украинка Анастасия Суббота пожаловалась, что ей отказали в получении визы. Однако уроженке Запорожья все же удалось вовремя попасть на конкурс и побороться за главный титул.



В 2018 году "Мисс Вселенной" объявили представительницу Филиппин, 24-летнюю Катриону Грэй. Девушка стала четвертой победительницей из этой страны за всю историю конкурса.