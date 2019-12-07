Вашингтон снова готов объявить РФ "империей зла"

13:30 09.12.2019 США намерены жить по "понятиям": кого захотят, того и объявят террористами



София Сачивко

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Владимир Васильев



Комитет Сената США планирует 11 декабря рассмотреть законопроект с очень грозным названием "О предотвращении злонамеренной активности России и действий в области терроризма". Документ обязывает Госдепартамент изучить причастность России ко всемирному злу.



Госдеп, между тем, ранее уже заявлял, что не считает Россию государством-спонсором терроризма. Даже из-за наших действий в Сирии. "Мы должны признать, что Россия сама является жертвой террористических атак", - заявил в свое время заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.



Интересно, что сами США, по информации телеканал TOLOnews, на днях неофициально возобновили в столице Катара Дохе переговоры с талибами *, во многих странах, в том числе и в России, признанных как раз террористами. Источник телеканала сообщил, что обсуждается "снижение уровня насилия, что приведет к внутриафганским переговорам и прекращению огня". А также вопрос о начале переговоров между правительство Афганистана и "Талибаном".



Впрочем, ранее президент Дональд Трамп заявлял о желании талибов заключить мирное соглашение с США и сокращении американского контингента в Афганистане. Мнение властей Афганистана о переговорах, судя по всему, Вашингтон мало беспокоит.



"Высокопоставленные представители Афганистана, как кажется, хотят, чтобы США прекратили говорить с повстанцами, опасаясь, что дипломатия легитимизирует "Талибан", - считает эксперт "Международной кризисной группы" Лорел Миллер. Но американские власти происходящее не смущает. То, что это радикальное движение еще в 2003 году Советом Безопасности ООН было признано террористической организацией, они предпочитают не вспоминать. А вот антироссийскую риторику, видимо, подогревать надо. На кону ведь как политические, так и экономические интересы США. Так что надо срочно придумывать поводы для новых антироссийских санкций.



Некоторые из санкций, кстати, срочно включены в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Направлены они против газопровода "Северный поток -2", строительство которого планируется завершить к концу этого года. И хотя практически все эксперты признают, что попытки помешать реализации проекта не имели успеха, сенаторы продолжают попытки напакостить. Правда, непонятно кому: то ли России, то ли собственному президенту Дональду Трампу, то ли европейским союзникам.



Последние уже давно выражают недовольство происходящим за океаном. И все чаще высказываются на отмену антироссийских санкций, из-за которых терпят колоссальные убытки. Вот и немецкий бизнес на встрече с президентом России Владимиром Путиным в очередной раз выразил надежду на то, что в ходе "нормандской встречи" в Париже 9 декабря будут достигнуты договоренности по реализации Минских соглашений. Которые станут ключом для отмены взаимных санкций.



"Мы всегда придерживались позиции, согласно которой ЕС не нужно ждать полной реализации Минских соглашений для отмены санкций. … Мы надеемся, что после встречи в Париже может быть начата отмена санкций, потому что миллиарды, которые теряются из?за санкций, можно инвестировать в восстановление экономики и увеличение конкурентоспособности нашего континента", - заявила заместитель председателя правления Восточного комитета германской экономики, председатель наблюдательного совета компании CLAAS KGaA mbH Катрина Клаас-Мюльхойзер.



Немецкие бизнесмены уверены в успехе проекта "Северный поток - 2" и считают, что если не получится преодолеть политическую напряженность, то не удастся реализовать большой потенциал европейского экономического сотрудничества. Что приведет к дальнейшему отставанию от США и Китая.



По мнению директора Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрия Рогулева, антироссийские законодательные инициативы появляются, как правило, параллельно важным международным событиям, в которых участвует Россия. Их цель - переключение внимания с позитивного эффекта на негативный.



"Они возникают, когда для США надо что-либо предотвратить, чему-то помешать. К тому же импичмент Трампу тут очень кстати - можно одним выстрелом двух зайцев убить, предъявляя обвинения своему президенту и России", - заявил эксперт.



При этом он напомнил и о завершении "Северного потока -2", и деле Скрипалей, и о расследовании недавнего убийства грузинского гражданина в Германии.



С чем связана очередная антироссийская истерия и почему, обвиняя Россию в терроризме, США продолжают искать контакты с настоящими террористами? Свое мнение на сей счет "Свободной прессе" выразил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. По его словам - это политика двойных стандартов. И даже тупиковости американской политики в Афганистане, которой уже почти 20 лет.



- Американцы начинают понимать, что им если и не пора убираться из Афганистана, то, по крайней мере, следует сократить там свое присутствие. Это типичный американский геополитический расклад: кого хотим, того и назовем террористами.



Две недели назад Трамп был готов объявить террористами мексиканские наркокортели. Потом подумал и решил подождать. Но это тоже повод для вмешательства в дела южного соседа.



Америка сегодня живет по понятиям, а не по международному праву.



"СП": - С чем связана очередная волна антироссийской истерии?



- Курс на ухудшение отношений, на создание климата постоянной напряженности, позоционирование России как врага является, вероятно, долгосрочным. Краткосрочное значение связано с американскими выборами. И тем, что происходит вокруг импичмента.



Если посмотреть по статьям импичмента, то Трампу вменяется, что он спровоцировал иностранную державу (в данном случае - Украину) вмешаться в выборы в США. Тем более, что демократы готовятся дать расширительное толкование этому обвинению, присоединить к нему и Россию. Поэтому тематику начинают раскручивать, считая, что в выборы 2020 года могут снова быть какие-то вмешательства. В том числе - через киберпространство.



Может быть и события в самих США, где в субботу на военно-морской базе произошла перестрелка: выходец из Саудовской Аравии расстрелял нескольких человек.



США надо найти какого-то внешнего противника, чтобы подверстать если не конкретные дела, то возможные в будущем. В данном случае выбрали Россию. Такова предвыборная ситуация.



"СП": - А в долгосрочной перспективе?



- США становятся на ярко выраженный антироссийский, русофобский курс. В чем причины? Многие говорят, что возвращается "холодная война". И она в основе антироссийской кампании.



Помимо психологии, как и во времена "холодной войны", основная причина связана с военными делами: гонкой вооружений, ростом военных бюджетов, которые как-то надо оправдывать. Отсюда и выход США из военных договоренностей.



Сейчас ломается вся система стратегической стабильности. Если СНВ-3 будет похоронен, то режим контроля над стратегическими вооружениями рухнет. Вернется фаза неконтролируемой конфронтации. Все-таки договоренности по ПРО, немилитаризации космоса и другие были факторами стабильности отношений. Демонизировать и провоцировать противоположную сторону было опасно. Сегодня это уходит в прошлое.



Возможно, все еще связано с логикой Трампа, которая, несмотря на его ожесточенную критику, начинает давать плоды. Эта логика в том, что Америка в окружении враждебных государств. Америка поругалась со всеми, даже с ближайшими соседями вроде Канады и Мексики. Это дополнительный фактор для создания мифа об американской исключительности.



Демонизация одной стороны - это фактор для облагораживания другой. Для представления ее носителем добродетелей. Отсюда стремление демонизировать Россию.



"СП": - А эта демонизация не связана с подготовкой американского общественного мнения к реальной войне с Россией, о чем иногда говорят эксперты?



- Где-то весной этого года вице-президент Майк Пенс на встрече с военными произнес знаменитую фразу о состоянии борьбы, противодействия с другими странами, особо выделив Россию. Он сказал, что им (военным - ред.), возможно, придется сражаться с Россией, имея в виду именно "горячую войну". Это не забыто.



Не надо забывать, что произошла смена поколений. Подразумевается, что если какая-то страна - противник, что завтра с ней может быть и "горячая разборка". Поколение, прошедшее Вторую мировую войну, "холодную войну", практически ушло из политики. Пришли новые поколения, рожденные в конце прошлого века, которые ориентированы на мирную жизнь и ее плоды. И все начинает заново раскручиваться - адаптация нового поколения к тому, что и ему, возможно, придется участвовать в новых войнах.



После Вьетнама войны были непопулярны. Сейчас в связи с терроризмом обсуждается, где надо, а где - не надо сражаться. Американскому правящему классу для развития ВПК требуется соответствующая идеологическая поддержка.



"СП": - Как такие действия США может воспринять Европа?



- Ситуация сложная. Европа, как показал юбилейной саммит НАТО, пока идет в кильватере своих союзнических обязательств. Тем более - Трамп очень нажимает, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг постоянно озвучивает, что военные расходы будут расти. В 2024 году европейские страны уже 400 млрд долларов должны будут вносить в бюджет своего альянса. Разговоры о российской агрессии этот вопрос подпитывают.



Вместе с тем, в Европе растет понимание, что Америка втягивает ее в непомерные военные расходы. Которые идут не столько на европейскую оборону, сколько на поддержку американской военной мощи, американского ВПК. Это порождает на континенте желание говорить о пересмотре отношений с Россией, необходимости с ней договариваться.



Если Европа выступит с предложением создания самостоятельной системы обеспечения военной безопасности, то, учитывая разницу в географическом положении, ракетно-ядерном потенциале, с Россией ей придется договариваться.



В Европе лучше понимают реалии, чем в Америке, которая далеко. Если Европа хочет играть более самостоятельную роль в военной сфере, то ей надо понижать градус демонизации России и рассматривать ее как часть обеспечения военно-стратегической стабильности.



* Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена. Источник - СвободнаяПресса

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