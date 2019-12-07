 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Исполком ВАДА единогласно отстранил Россию от Олимпиад на четыре года
13:34 09.12.2019

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) единогласно принял рекомендации комитета по соответствию. Он ранее призвал признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.
Согласно стандарту ВАДА, в том случае, если национальное антидопинговое агентство теряет статус, страна фактически лишается права проводить какие-либо международные соревнования.
Таким образом, в следующие четыре года Россия не сможет принять участие в Олимпиадах и на чемпионатах мира. Кроме того, Россия не сможет принимать крупные международные турниры.
В то же время спортсмены из России смогут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом в случае, если смогут доказать, что не принимали допинг.
Почему у России опять проблемы?
Статус РУСАДА попал под угрозу из-за проблем с базой данных Московской лаборатории, которую Россия обязалась передать международным экспертам. Такой пункт значился в дорожной карте по восстановлению агентства, которому в сентябре 2018 временно вернули статус.
В базе, которая заинтересовала ВАДА, хранится информация о пробах российских спортсменах с 2012 по 2015 год - на этот период, например, приходятся Олимпийские игры в Сочи. В организации запросили информацию для того, чтобы довести до конца проверку злоупотреблений антидопинговыми правилами. В том случае, если бы в базе нашли данные о положительных пробах тех или иных россиян, ответственность бы понесли только конкретные спортсмены, но не вся страна в целом.

Комитет ВАДА обвинил Россию в новых манипуляциях с данными по допингу
Московская лаборатория, в которой помимо базы хранятся и сами пробы, последние годы находилась под контролем Следственного комитета. Ее содержимое является доказательной базой в уголовных делах, которые были заведены в России в отношении бывших руководителей антидопинговых организаций - в том числе, главного информатора ВАДА Григория Родченкова, бежавшего в США.
Проблемы с базой возникли еще на этапе передачи. По условиям ВАДА, эксперты должны были получить информацию до 1 января этого года. Но когда в прошлом декабре те приехали в Россию, завершить работу по извлечению данных не удалось. Оказалось, что оборудование для извлечения данных, которое привезли эксперты, не имело сертификации, требуемой российским законодательством.
Глава РУСАДА Юрий Ганус написал эмоциональное письмо Владимиру Путину, предупредив о потенциальных "разрушительных последствия" для российского спорта. В Кремле на заявление отреагировали холодно, заметив, что Ганус не обладает всей необходимой информацией.
В январе эксперты все-таки смогли извлечь данные. Несмотря на срыв дедлайна, ВАДА сочла условие выполненным - до проверки информации. Осенью этого года исполком организации объявил о том, что в базу вносились изменения, хотя Россия не имела права менять какие-либо данные.
Что изменили в базе и кто это сделал?
Как утверждает ВАДА, из базы удалили сотни файлов с информацией о предположительно проваленных допинг-тестах. Некоторые из этих результатов удалялись еще в 2015-2016 годах. При этом отдельные манипуляции совершались с базой в декабре прошлого и январе этого года - то есть в тот период, когда в лаборатории должны были работать эксперты. Датировки файлов менялись для сокрытия манипуляций.
ВАДА объявила, что правки не позволяют проверить на нарушение антидопинговых правил как минимум 145 россиян - всего агентство открыло свыше 200 расследований. О каких именно спортсменах идет речь, неясно.
Кроме того, эксперты утверждают, что Россия подкинула в базу LIMS (используется для общения между сотрудниками) сведения о том, что данные якобы менял Григорий Родченков. На том, что такие изменения были, настаивают и российские эксперты. ВАДА, правда, считает эту версию несостоятельной.
В интервью Би-би-си Ганус рассказал, что эксперты смогли отследить изменения по двум причинам. Во-первых, у ВАДА уже была частичная копия базы, которую информатор передал ей в 2015 году. Во-вторых, по словам Гануса, изменения серьезно повредили саму структуру базы.

"До дна еще не дошли". Интервью с главой РУСАДА
Расследование показало, что часть изменений непосредственно перед передачей базы вносил муж директора Московской лаборатории Елены Мочаловой Евгений. Он работает системным администратором базы - сейчас ей заведует МГУ.

По данным ВАДА, 17 декабря 2018 года, когда эксперты впервые приехали в лабораторию, Мочалов "откатил" базу к состоянию 2015 года. Кроме того, он изменил датировку базы, но по ошибке сделал это не в том формате.
Российская сторона согласилась, что Мочалов преднамеренно внес изменения, но сделал это из-за переноса данных на свой личный компьютер для освобождения места на диске. ВАДА этот аргумент не приняла.

Ганус отмечал, что лица, вносившие изменения в базу, должны были обойти ограничения Следственного комитета. По его мнению, это могло быть сделано в интересах спортсменов, которые после ухода из спорта стали работать во власти (конкретных имен глава РУСАДА не называл)
Что говорят российские власти?
Владимир Путин в последние недели тему допинга не комментировал, хотя в Кремле заявили, что президент следит за происходящим. Премьер Дмитрий Медведев в интервью российским каналам сравнил случившееся "с бесконечным российским сериалом".

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя расследование ВАДА, заявил, что Россию пытаются поставить в "положение обороняющейся, в положение обвиняемой", "причем обвиняемой, по сути дела, во всем и повсюду, какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы - везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно какой-то одной или нескольким западным странам".
Представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее "игрой без правил": "Речь идет о политизации этого [допингового] вопроса для выдавливания России. Есть такой термин - недобросовестная конкуренция. И здесь уже идет борьба без правил, а может быть уже даже война".

Источник - bbc.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575887640
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