Почему Гугушу Каримову непрерывно судят?

13:35 09.12.2019 ГУЛЬНАРУ КАРИМОВУ "СЕКРЕТНО" СУДИЛИ В ПЯТЫЙ РАЗ, И СОБИРАЮТСЯ СУДИТЬ СНОВА



Понедельник, 09 Декабря 2019



Старшей дочери покойного президента Узбекистана Гульнаре Каримовой в очередной раз назначили срок заключения. 3 декабря об этом на своей странице в Инстаграме сообщила ее дочь Иман Каримова, живущая в Лондоне. К сожалению, она не уточнила подробностей приговора, в частности того, насколько увеличен срок заключения ее матери.



"Наша команда начнет публиковать полную информацию о политически мотивированном деле против Гульнары Каримовой", - предупредила она. - "Подробности и факты, которые стали известны только недавно, будут опубликованы, чтобы обеспечить прозрачность в отношении незаконных методов, используемых правительством, чтобы утопить Гульнару в обвинениях".



Иман отметила, что процесс по делу ее матери был засекречен (хотя речь шла не о военной тайне, а о незаконном приобретении ею акций двух цементных заводов, а также вымогательстве - ред.), без объяснения причин этого. Как она считает, чтобы воспрепятствовать возможной защите ее матери, поскольку даже адвокаты не имели доступа к материалам дела. Таким образом, защитники Гульнары Каримовой и ее близкие родственники остаются в неведении как о самом процессе, так и о состоянии здоровья Гульнары. "Эта тема также будет освещена более подробно в ближайшие дни, кому …выгодно в правительстве, чтобы ее здоровье ухудшилось", - пообещала Иман.



"К сожалению, в настоящее время становится ясно, что главная цель расследования - обвинить Гульнару Каримову во всех возможных экономических и социальных неудачах и проблемах (…)", - пояснила она.



По словам Иман, власти продлевают срок заключения ее матери для обеспечения ее полной изоляции из страха "перед правдой в этом деле", в котором замешаны большинство членов правительства.



Напомним, что 19 августа Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении новых уголовных дел против Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах. Каримова обвинялась в том, что она в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной цене принадлежащие государству пакеты акций АО "Кувасайцемент" и "Бекабадцемент", а затем продала их иностранным предпринимателям. "Кроме того, Каримова под угрозой применения насилия вынудила граждан и владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям", - говорилось в опубликованном тексте.



16 сентября швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа сообщил, что в Ташкенте начался еще один закрытый судебный процесс над его подзащитной. А 25 ноября написал в своем Твиттере, что ему больше не позволят встретиться с ней, а все его запросы, отправленные в Узбекистан, были отклонены. По словам Манжи, ему до сих пор неизвестен общий срок заключения, назначенный Гульнаре Каримовой узбекскими судами.



Гульнара Каримова



Тем временем генпрокуратура Узбекистана 6 декабря объявила о новом уголовном деле в отношении Гульнары Каримовой.



В официальном сообщении ведомства говорится, что Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции Узбекистана проводится совместная работа с США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией по вопросу о возвращении преступно нажитых доходов Каримовой, превышающих 1,3 миллиарда долларов, относительно которых проводятся следственные действия в отдельных странах.



В рамках данной работы от международных структур и граждан поступили сообщения о новых, ранее не расследованных, преступлениях Г. Каримовой. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Следствие установило, что Каримова руководила преступным сообществом, создав для этого несколько организованных преступных групп, состоящих из числа приближенных к ней лиц.



Установлено, что она располагала еще одной ОПГ, действовавшей на промышленных предприятиях республики, предоставляя ей долю от преступных доходов. Кроме этого, Г. Каримова путем давления и запугивания, принуждала граждан и владельцев различных компаний переоформлять свое имущество на подконтрольные ей компании. В рамках расследуемого уголовного дела сумма нанесенного ущерба составила свыше 165 миллионов долларов и 85 миллиардов сумов (десятки миллионов долларов - ред.).



Гульнаре Каримовой предъявлено новое обвинение по преступлениям, связанным с вымогательством, хищением путем присвоения или растраты, заключением сделки вопреки интересам Республики Узбекистана и организацией преступного сообщества. В ходе следствия по делу защиту прав и законных интересов Гульнары Каримовой осуществляют 7 адвокатов, привлеченных ею и ее близкими родственниками. Кроме этого, обеспечено участие адвокатов во всех следственных действиях и возможность свиданий с ней наедине без каких-либо ограничений. В настоящее время, следствие по делу окончено, Каримова знакомится с материалами уголовного дела с участием адвокатов, уведомила пресс-служба генпрокуратуры.



"Подтвердить или опровергнуть обеспечение защиты возможным не представляется, - прокомментировал это сообщение независимый сайт Uzmetronom. - Во-первых, в секрете держат фамилии адвокатов. Во-вторых, с адвокатов, допущенных к участию в делах подобного уровня, последние три года непременно берут подписку о неразглашении. Нарушишь - лишишься лицензии и пойдешь по ст. 162 ("Разглашение государственных секретов" - ред.) Уголовного кодекса. Да и сами дела идут под грифом "Секретно". Так было с бывшими высокопоставленными генералами СНБ, бывшими генеральными прокурорами последних девятнадцати лет, рядом других некогда влиятельных должностных лиц, преимущественно, силового блока. Обществу до сих пор неизвестно, признали они себя виновными полностью, частично или не признали вообще".



Мы уже писали, что состоявшийся суд готовился исключительно ради законодательно оформленного увеличения срока для Гульнары Каримовой. Причина, по которой президент Мирзиеев стремится надолго упрятать ее за решетку, на наш взгляд заключается не в том, что последняя будто бы не желает возвращать в Узбекистан свои заграничные капиталы, как это пытается дать понять генпрокуратура, а совершенно в другом.



Все дело в том, что 7 марта Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о возбуждении уголовного дела против 46-летней Гульнары Каримовой и 44-летнего Бехзода Ахмедова, бывшего гендиректора "Уздунробиты", дочернего предприятия российской телекоммуникационной компании МТС в Узбекистане. Каримова была обвинена в том, что американские прокуроры назвали одной из крупнейших схем взяточничества, когда-либо преследуемых по Закону о коррупции за рубежом. Федеральная прокуратура Нью-Йорка утверждает, что вымогательство денег у иностранных телекоммуникационных компаний в обмен на получение лицензий на мобильную связь в Узбекистане продолжалась в течение десятилетия (примерно с 2001 по 2012 год), в результате чего старшая дочь президента Ислама Каримова, получила в виде взяток 865 миллионов долларов, а затем отмывала эти деньги, используя финансовую систему США. Для сравнения: это немногим меньше, чем годовая выручка всего Узбекистана от продажи хлопка-волокна.



Понятно, что Гульнара Каримова, как частное лицо, не могла включать или выключать "зеленый свет" иностранным телекоммуникационным компаниям, это делали, в тесной кооперации с ней Генеральный директор Узбекского агентства связи и информатизации Абдулла Арипов, возглавлявший это ведомство с 30 мая 2002 года по 22 августа 2012 года, и его непосредственный начальник, тогдашний премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев, без одобрительных резолюций которого все это было бы невозможно. Теоретически они могут возразить, что действовали не по своей воле, однако человек, не желающий участвовать в преступлениях, всегда может уволиться. Теперь же они прячут Каримову от возможных допросов американскими следователями. Отсюда же и проистекает закрытость судов по ее делу и препятствия допуску независимого швейцарского адвоката, который не замедлил бы назвать журналистам имена сообщников своей клиентки, озвученные в ходе судебных заседаний.



Соб. инф Источник - asiaterra.info

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575887700

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года №203

- В столице состоялась конференция, посвященная 25-летию маслихатов Казахстана

- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года №838

- "Токаев пытается снять напряженность между Москвой и Нур-Султаном"

- Кадровые перестановки

- В Правительстве РК обсудили вопросы повышения эффективности пенсионной системы

- Точки преткновения

- План добычи нефти в 2019 году будет перевыполнен – Минэнерго

