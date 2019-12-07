Худайбергенов (кто это?) назначен эконом-советником Каз-2-преза Токаева

14:09 09.12.2019

Олжас Худайбергенов назначен внештатным советником президента Казахстана

Известный казахстанский экономист, старший партнер Центра стратегических инициатив Олжас Худайбергенов стал внештатным советником главы государства по экономическим вопросам, передает Nur.kz.

Он сообщил, что получил новую должность еще 3 декабря.

Худайбергенов добавил, что его новая должность - исключительно общественная. За свою работу ему не полагается заработная плата или гонорары, а также кабинет в резиденции президента.

Известно, что новому советнику главы государства 37 лет. Он занимает должность старшего партнера консалтинговой компании CSI.



Худайбергенов в совершенстве владеет и государственным, и русским языками.

Новый советник казахстанского лидера - выпускник Международного Казахско-Турецкого университета им. Яссауи. Имеет диплом специалиста по международным экономическим отношениям. Окончил также КИМЭП.

Помимо прочего, является членом Экономического экспертного совета при президиуме НПП.

Имеет 16-летний опыт работы в различных секторах экономики. Несколько лет назад занимал должность советника председателя Нацбанка, позже работал исполнительным директором Ассоциации экономистов Казахстана.