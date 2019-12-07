 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казах Асет Асавбаев избран генсеком логистик-проекта ТРАСЕКА
14:43 09.12.2019

Асет Асавбаев избран генсеком постоянного секретариата МПК ТРАСЕКА
В настоящее участниками транспортного проекта являются Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция, Украина, Узбекистан.

В Баку прошли Международная конференция по случаю 20-летия подписания Основного многостороннего соглашения между Евросоюзом и странами-партнерами по организации транспортного коридора "Европа – Кавказ – Азия" и очередное 14-е заседание Межправительственной комиссии ТРАСЕКА, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В мероприятиях приняли участие делегации 13 стран-членов ТРАСЕКА и двух стран-наблюдателей и приглашенные представители международных организаций. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель председателя Комитета транспорта МИИР РК Даурен Сабитов, в ее состав также вошли посол РК в Азербайджане С.Абдыкаримов, президент ОЮЛ "Ассоциация автодорожников Казахстана" Асет Асавбаев, глава Постоянного представительства Постоянного секретариата МПК ТРАСЕКА в РК (Национальный секретарь) Рустан Дженалинов.

В ходе заседания межправительственной комиссии участники обсудили проведенные работы, рассмотрели вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между странами-членами. Основным пунктом Повестки дня стало избрание нового генерального секретаря Постоянного секретариата МПК ТРАСЕКА, на пост которого был выдвинут кандидат от РК Асет Асавбаев.

По результатом голосования Асет Асавбаев избран генеральным секретарем ПС МПК ТРАСЕКА. Кроме того, в рамках юбилейного мероприятия стороны приняли Бакинскую декларацию.
ТРАСЕКА основано в 1993 году на конференции в Брюсселе. В настоящее участниками транспортного проекта являются Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция, Украина, Узбекистан.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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