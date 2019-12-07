 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 09.12.2019
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Воскресенье, 08.12.2019
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Суббота, 07.12.2019
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В Ташкенте открылся первый зарубежный филиал МГИМО
15:33 09.12.2019

В Ташкенте 9 декабря состоялась церемония открытия первого зарубежного филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО), сообщает ИА "Жахон".
В ней приняли участие Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, советник Президента Узбекистана, ректор Университета мировой экономики и дипломатии Абдужаббор Абдувахитов, профессорско-преподавательского состав МГИМО и УМЭД, а также представители дипломатических и деловых кругов двух стран.

Соглашение о создании Филиала было подписано в октябре 2018 года по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента России Владимира Путина.
Здание нового филиала было подготовлено в рекордно короткие сроки. С сентября этого года Ташкентский филиал на базе партнерского Университета мировой экономики и дипломатии принял 88 студентов-бакалавров и магистрантов по таким направлениям, как "Бизнес-информатика" и "Юриспруденция".
Обращаясь к студентам вуза, Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отметил, что инвестирование в человеческий капитал – это очень важный фактор развития любого государства.

В свою очередь, ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов отметил, что МГИМО готово внедрить наилучшие мировые практики образовательного процесса в Узбекистане, сохраняя традиции российского вуза.
- В будущем, мы хотим готовить студентов МГИМО с ранних лет. Поэтому мы осуществляем плодотворное сотрудничество с Академическим лицеем "International House-Tashkent", - сказал А.Торкунов.

На мероприятия отмечалось, что в 2020-2021 годах в Филиале будут запущены три новые образовательные программы - "Международное частное право" (бакалавриат, направление "Юриспруденция"), "Теория и практика синхронного перевода" (магистратура, направление "Лингвистика") и "Событийный менеджмент" (магистратура, направление "Менеджмент").

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575894780
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