Росдепутат Милонов удочерил девочку, рожденную гражданкой Узбекистана в туалете и брошенную на лавочке

19:12 09.12.2019

Депутат Госдумы России Виталий Милонов в программе "Секрет на миллион" на НТВ рассказал о своих детях, троих из которых он усыновил. Об одной девочке он узнал из громкой истории в СМИ, где говорилось, что ее мама родила малышку в туалете, а потом бросила на лавочке в парке.



- Я считаю, что мы должны усыновлять наших детей, а не отдавать их за границу. Их просто продавали американцам. Я влюбился в своих усыновленных детей сразу. Для меня все мои дети - родные, - сказал депутат.



Но он не стал отвечать на вопрос телеведущей о том, где родилась одна из его дочерей - Евдокия. Тогда в программе показали сюжет, где рассказывалось о судьбе девочки. Журналисты выяснили, что малышку родила гражданка Узбекистана в декабре 2014 года. Она работала охранником в одном питерском ресторане. Ребенка женщина родила во время ночной смены в туалете, потом восемь часов каталась с ним по городу и оставила девочку на скамейке в парке. Малышку быстро нашли, об этом показали сюжет на местном канале, и Милонов, увидев его, решил забрать девочку в свою семью.



Сейчас Евдокия занимается гимнастикой и мечтает стать фигуристкой.





