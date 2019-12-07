Улетела кукушка. Экс-кыр-преза Атамбаева направили на психиатрическую экспертизу

21:38 09.12.2019

Бывшего президента Киргизии направили на психиатрическую экспертизу



Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу в рамках расследования уголовного дела о захвате заложников при попытке его задержания в селе Кой-Таш, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.

На психиатрическую экспертизу, помимо Атамбаева, направят еще 15 фигурантов данного дела, сказал собеседник агентства. "Постановления Следственной службы МВД, которая расследует уголовное дело, направлены в Республиканский центр психиатрического здоровья Минздрава Киргизии для исполнения", - добавил представитель министерства.



По данным ведомства, в рамках досудебного производства подозреваемые уведомлены о подозрении в совершении различных тяжких и особо тяжких преступлений.

7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" попытался задержать Атамбаева. Попытка захвата бывшего главы государства переросла в столкновения с его сторонниками. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен сторонниками Атамбаева и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.



Решением суда на имущество экс-президента и членов его семьи был наложен арест. Бывший глава государства подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции и незаконном обогащении.