Лидера "младо-казахов" Тасмагамбетова увольняют из послов в РФ на пенсию

21:55 09.12.2019

Тасмагамбетов покидает должность посла в России - источник

По информации источника, политик уходит на заслуженный отдых в связи с достижением пенсионного возраста.



Имангали Тасмагамбетов покидает должность посла Казахстана в России. Об этом в Telegram сообщил политолог Ербол Едилов, передает Zakon.kz.



- По информации некоторых источников Имангали Тасмагамбетов покидает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации и в связи с достижением пенсионного возраста уходит на заслуженный отдых, - сообщил Едилов.



Эту информацию прокомментировала советник посольства РК в РФ Жанар Колбачаева.



- Нет официальной информации, работаем в штатном режиме, - ответила на вопрос редакции Колбачаева.



На этой должности Имангали Тасмагамбетов работает с февраля 2017 года.