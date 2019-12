Лучшие люди. В директорат Казнацфонда "Самрук-Казына" включили врача-педиатора, англичанина Дудаса и корейца Хве

22:08 09.12.2019

Изменен состав совета директоров "Самрук-Қазына"

Независимыми директорами Фонда назначены Джон Дудас, Онг Бун Хви и Кайрат Мажибаев.



В АО "ФНБ "Самрук-Қазына" обновлен состав Совета директоров. Независимыми директорами Фонда постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2019 года № 907 назначены Джон Дудас, Онг Бун Хви и Кайрат Мажибаев. Вышли из состава Сэр Ричард Эванс и Вильгельм Бендер, сообщает zakon.kz.

Напомним, в Совет директоров Фонда также входят Премьер-Министр РК Аскар Мамин, Заместитель руководителя администрации Президента РК Тимур Сулейменов, Министр национальной экономики РК Руслан Даленов, независимый директор Альпер Акдениз и председатель правления Фонда Ахметжан Есимов.



Джон Дудас родился 24 декабря 1959 года и является гражданином Великобритании. Он занимал руководящие позиции в международных компаниях, таких как Gencor Ltd. и BHP Billiton, где был Главным коммерческим директором и директором по маркетингу в группе энергетических компаний, директором по корпоративному планированию и генеральным директором подразделения алюминия. С 2012 года Джон Дудас работает независимым директором и корпоративным советником в различных многонациональных горнорудных и профессиональных сервисных компаниях. До избрания в Совет директоров АО "Самрук-Қазына", Джон работал независимым директором и председателем Совета директоров АО "НАК "Казатомпром", а также являлся членом комитетов при Совете директоров АО "НАК "Казатомпром".



Онг Бун Хви родился 27 октября 1956 года и является гражданином Республики Сингапур. В настоящее время работает в должности генерального директора Stewardship Asia Centre (Temasek Trust). С 2002 года по настоящее время он занимает различные ключевые позиции, включая управляющий директор в Temasek Holdings, генеральный директор в Temasek Management Services, Главный директор по операционной деятельности Singapore Power и является учредителем - генеральным директором ведущей консалтинговой компании. В разные годы он исполнял обязанности члена Совета директоров компаний в различных секторах экономики, включая Singapore Technologies Kinetics, AETOS Security Management Ltd, A-STAR Research, Singapore Power Global Solutions and SIM Ltd. Онг Бун Хви является соавтором двух книг "Inspiring Stewardship" и "ENTRUSTED".



Кайрат Мажибаев родился 5 января 1968 года и является гражданином Республики Казахстан. С 1994 года является основателем и председателем Совета директоров группы компаний "RESMI", специализирующейся на инвестициях в формирование и развитие отраслевых промышленных и финансовых холдингов на территории СНГ. В настоящее время также является председателем Совета директоров АО "RG Brands", Казахстанского Государственного Медицинского Университета. В разные годы являлся членом Совета директоров АО "Национальный инновационный фонд", АО "Университет КИМЭП", АО "Казтелерадио", АО "Казына Капитал Менеджмент", "Kazakhstan Growth Fund", Председателем Наблюдательного совета ТОО "Innova Investment".